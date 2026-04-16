Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Berna Wang
6hEditado

Joxxr... Últimamente tengo complejo de abuela cebolleta contando batallitas; es el riesgo que corre una cuando tiene la edad que tiene. Por otro lado, desde que volví de mi retiro de diez días de silencio y desconexión total, he reactivado mi era (perdón por usar el anglicismo de moda) «no lo necesito», que empecé hace casi tres años. O sea, muchas de las cosas que podían interesarme, si lo pienso de verdad, me dan igual. Pero, Molinos, tendría que dejar de seguirte.

Allá por 1984-1985, fui voluntaria en Yeserías, la cárcel de mujeres de Madrid. En una época en la que la directora organizó unas vaquillas en San Fermín (hay por ahí una foto mía corriendo delante de una más pequeña que tus perros, pero con cuernos), un concierto de Sabina y yo pude entrar con mi bebé recién nacido para que lo conocieran y me tocó darle teta y se la di en Políticas, donde las de E74. Eso se acabó, claro.

Yo daba clases de inglés. Primero a un grupo de comunes (nunca pude dar clase, en realidad: querían saber y que les contara cosas de fuera, como, por ejemplo, si seguía abierta una heladería en no recuerdo dónde). Luego a una chavala que estaba haciendo el graduado escolar por el IMBAD y que sacó sobresaliente porque era igual de lista atracando bancos que aprendiendo inglés (y que me dijo que cuando saliera iba a atracar una peletería para regalarme un abrigo de piel; nunca lo hizo, aunque, en un permiso, que vino a verme a casa... mejor no lo cuento, que igual le busco un lío... si sigue viva). Y después me iba a Políticas, ET4 y GR4P0.

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Jorge Conde
7h

Justo escuché hoy el Delirios con Maruja y te tengo que dar la razón, no está mal pero podría haber estado mucho mejor. De todas formas, Juan y Maruja podrían leerse el listín telefónico la una al otro que lo escucharía igual.

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Por supuesto, sigue adelante.

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