Por fin llega la primera reunión del Club de Lecturas Encadenadas. Cuando lancé la idea y la convocatoria hace dos meses parecía que no iba a llegar nunca, pero ya está aquí. Dos meses dan para muchísimo. A mí me ha dado tiempo a mudarme, deshacer las cajas de la mudanza, colocar los libros por orden alfabético en mis preciosas estanterías nuevas, poner papel pintado en la cocina y en mi dormitorio, pelearme y acabar siendo amiga del carpintero, limpiar dos macizos de lilas y el de los rosales, leer seis libros, empezar a recibir visitas y escribir unas treinta o cuarenta cartas.

Estoy nerviosa. Cuando lancé la idea no tenía ni idea de cómo iba a salir y no había leído Nosotros, los Caserta. En estos dos meses he recibido muchos mensajes con opiniones de todo tipo, pero sobre todo muchos me habéis dicho que tenéis muchas ganas de compartir lo que la novela de Aurora Venturini os ha hecho sentir. Yo también tengo sensaciones ambivalentes con respecto a él y estoy deseando compartirlas.