Ilustración especial de Ximena Maier

Siempre he leído mucho. No voy a decir que soy una gran lectora porque ¿qué quiere decir eso? ¿Es un tema de cantidad de páginas leídas? ¿De «calidad» de lo seleccionado? ¿De tu habilidad para diseccionar críticamente lo que lees? No tengo ni idea. El tema es que leo mucho, me encanta leer, amo los libros en papel y los acumulo como si fuera a tener siete vidas y siete casas. Empecé a leer muy pronto, mi madre cuenta siempre que cuando apenas tenía un par de años lo que más me entretenía era sentarme con una revista, un catálogo de algo y pasar las páginas. De niña pedía libros como regalo y cuando ya tuve edad suficiente escudriñaba las estanterías de mis padres, mis tíos y mis abuelos a ver qué podía llevarme a la cama para leer antes de dormir. Lo he contado mil veces, pero recuerdo con especial cariño las novelas de Zane Grey en papel marrón editadas en los años 40 y 50 que mi madre atesoraba, o la colección de novelitas de amoríos de doncellas puras y castas que se acababan casando con un señor muy serio que por fin les hacía caso y que hasta hace nada estaban en una vitrina de casa de mi madre. (Ella, que no tira nunca nada, decidió hace nada que esas novelitas le molestaban y las llevó al punto limpio. Todavía no se lo he perdonado).

En algún momento en mis veintitantos empecé a apuntar lo que leía. Nada exhaustivo, el título y poco más. En 2006 eso se me quedó corto y me compré un cuaderno especial para apuntar mis lecturas y explayarme sobre ellas. Eso fue hace veinte años y he llenado cuadernos y cuadernos de reflexiones y párrafos copiados a los que vuelvo de vez en cuando buscando inspiración. En 2009 (acabo de comprobarlo) escribí por primera vez Lecturas encadenadas y desde entonces he perdido la cuenta de los libros que he comentado, alabado, recomendado con entusiasmo casi cansino o despellejado con saña.

Me gusta leer y me gusta hablar de libros con tranquilidad, con calma, con libertad para decir que me ha emocionado hasta hacerme temblar o me ha parecido una absoluta basura; y por eso, en el año del Señor de 2026, me he decidido a lanzar un club de lectura aprovechando que tengo 53 años, que ahora mismo no tengo trabajo y, sobre todo, que me apetece muchísimo y tengo ganas.

Así que hoy comienza la andadura del Club de Lecturas Encadenadas.

¿Cómo va a funcionar?

Periodicidad: Será bimestral (una sesión cada dos meses).

Las lecturas: Publicaré el libro elegido el segundo miércoles del mes que toque (En este año serán marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre). ¿Cómo voy a elegirlo? Pues como hago normalmente con mis lecturas: sentimiento, porque me apetece y creo que me (nos) va a gustar. Unas veces serán libros que llevo tiempo queriendo leer pero para los que no he encontrado el momento; otras veces serán algunos de mis favoritos, porque no me canso de hablar de ellos; casi nunca serán novedades y espero poder encajar algún clásico. No daré mucha información previa sobre el libro, porque prefiero que leamos a sentimiento, sin ideas preconcebidas y con total libertad para formarnos una opinión.

El encuentro: las reuniones serán por zoom un domingo por la tarde a las 19:30. He descubierto que es la hora perfecta, al final de la semana, cuando todo lo que podías hacer ya lo has hecho y lo que no, lo has dejado para la semana siguiente. Es un rato de tranquilidad, de dedicarte a algo que te apetece, como espero que sea esta reunión. Nuestra primera cita será el domingo 10 de mayo.

Apoyo a librerías: En cada sesión enlazaré una librería independiente para que podáis comprar el libro allí si os apetece y recibir un pequeño obsequio.

Este club es solo para suscriptores de pago pero no quiero que el presupuesto sea un obstáculo para que leamos juntos. Por eso, durante las próximas 48 horas, tienes un descuento del 20% en el primer año de suscripción anual (te ahorras 12 €). Si te suscribes ahora, tendrás acceso a:

El Club de Lecturas Encadenadas.

El Club de Podcasts Encadenados.

Los despellejes.

La newsletter de pago «La página llena de...», que envío el último domingo de mes.

El chat privado solo para suscriptores.

Mi agradecimiento eterno.

Quiero mi 20% de descuento

Y ahora, basta ya de prolegómenos y vamos al lío:

¡Tachán! ¡Da comienzo el Club de Lecturas Encadenadas!

El libro que he elegido es Nosotros, los Caserta, de la escritora argentina Aurora Venturini. No puedo contarte de qué va porque yo nunca leo las contraportadas de los libros ni investigo sobre ellos antes de elegirlos. En este caso sé que es una historia familiar complicada, como lo son todas, y lo he elegido porque lleva en mi lista varios años. Me lo recomendó un queridísimo amigo que ha estado muy enfermo y que justo la semana pasada recibió el ansiado trasplante que va a curarle. Me parece que es el momento de este libro.

Son 256 páginas y he calculado ocho semanas para poder leerlo con calma. Cuando nos juntemos (espero que no me dejéis sola con mis pensamientos), la idea es charlar sobre lo que nos ha parecido, qué nos ha sorprendido, qué nos ha aburrido si es que ha habido algo, hablar sobre Aurora, sobre familias, sobre Argentina, lo que se nos ocurra con tranquilidad, calma y sin que nadie «mande». Por supuesto, puedes conectarte y no comentar nada, solo escuchar. No hay nada obligatorio en este plan.

Aurora Venturini debutó en la literatura ganando un premio con 85 años, mi amigo debuta en su nueva vida con casi cincuenta y nosotros estrenamos el Club de Lecturas Encadenadas. En mi cabeza todo está enlazado.

Para estrenarnos contamos con la Librería Cosas en Familia (Avilés). Si compráis el libro en este enlace, tendréis además un marcapáginas exclusivo ilustrado por la maravillosa Ximena Maier.

A partir de aquí los detalles de la sesión para conectarse. ¡Ojalá te animes!

Quiero mi descuento del 20%