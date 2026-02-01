Esta es la escritora y vedette americana Gypsy Rose Lee que tuvo una vida sorprendente y que, probablemente, se puso a escribir para ordenarse.

El pasado miércoles mi faceta como escritora alcanzó la mayoría de edad. Siento pudor al calificarme como escritora. Me pasa igual con la palabra madre. No me siento ni escritora ni madre. Siempre digo que escribo y tengo dos hijas, porque expresarlo así, con verbos transitivos, convierte esas dos actividades, la escritura y el amor y cuidado por mis hijas en algo que hago y no algo que soy. Porque siento que ser escritora o madre es algo demasiado grande para mí. Iba a decir que lo percibo en lo más profundo de mi ser, pero en realidad es algo que percibo a flor de piel. Siento que para definirse como escritora o como madre hay que hacerlo muchísimo mejor de lo que lo hago yo.

Dieciocho años escribiendo de forma continuada es muchísimo tiempo. Solo lo dejé una vez, durante una semana. No podía escribir, no podía pensar, no podía concentrarme. No comía, no hablaba, no dormía. Solo me aferraba a un hilo de voluntad para seguir adelante, pero no podía escribir. Estuve siete días sin escribir hasta que recibí un email de un amigo: «7 días sin publicar. No hay más receta que subir la escalera, una tan poco apetecible como la que te adjunto. Lo peor es que se suben 7 peldaños y luego se bajan 2 sin motivo, mientras buscas eso, el motivo. Un abrazo». Recuerdo aquel día y cómo iba vestida. Leí el email, me levanté del sofá donde vegetaba pensando en qué pasaría si me muriera, si acabara con mi sufrimiento, escribí y publiqué.

Dieciocho años escribiendo. Dieciocho años viviendo. Siempre que se acerca esta fecha pienso en la manera en que mi escritura y mi vida han ido girando enlazadas, como la doble hélice del ADN. Sé que este es un símil atroz, pero de verdad creo que sin que yo lo supiera, en aquella tarde de enero de 2008, cuando el mundo iba muy despacio o a mí así me lo parecía, cuando pensaba que mi vida estaba estancada, lanzarme a escribir sin propósito, sin plan, solo por probar, puso en marcha una hélice que empujó mi vida fuera de aquel estanque plácido. Cuando digo que mi vida parecía estancada me refiero a que mi yo de aquel entonces, a punto de cumplir 35 años, le parecía que ya había llegado a donde tenía que llegar. Visualizo aquel lugar en el que me veía como una pradera con un gran lago plácido. Aquello era el destino: una casa, una hipoteca, un trabajo fijo, un matrimonio, dos hijas. Solo quedaba vivir. No había nada más allá. En aquello, como en tantas otras cosas, mi yo de aquel entonces se equivocaba y aquella primera entrada que recuerdo con tantísimo cariño (y más ahora que la casa que la inspiró está a punto de desaparecer de mi vida) puso en movimiento fuerzas más allá de mis aspiraciones, de cualquier cosa que hubiera podido imaginar.

Desde entonces, unas veces lo vivido, lo que (me) ha pasado ha dado empuje a mi escritura y, otras veces, ha sido lo escrito lo que ha conmovido, sacudido o conmocionado mi vida. Ambas cosas se retroalimentan en unas reciprocidades que van más allá de mi comprensión o de mi control.

Cuando me releo, cosa que hago a veces, me descubro en aquellos primeros tiempos deletreando el mundo o lo que ocurría para poder entenderlo. A veces lo explicaba con una rotundidad que, ahora, a veces me resulta tierna y otras bochornosa. Casi siempre me sorprende releer lo que he escrito. Todo era nuevo, todo me parecía merecedor de una reflexión, quería ordenar la realidad a través de mis escritos, hacerla manejable, entendible, encajarla en mi día a día. Lo hacía con rotundidad, a veces demasiada. Miraba la realidad y la escribía casi a martillazos para que todo encajara en el esquema que había creado en mi cabeza. A veces me río: ¿era más graciosa antes? No lo sé, creo que la vida era menos grave y se prestaba más a la frivolidad, la superficialidad, la ironía desenfadada. Muchas, muchísimas veces, me sorprende lo que leo, no recuerdo las anécdotas que narro y que, en aquellos momentos, eran mi vida. Han desaparecido de mi cabeza y solo a través de las palabras que escribí entonces, sin afán de posteridad ni autoridad, solo por las risas, cobran corporeidad y se dibujan en mi memoria como si a través de lo escrito soplara el polvo acumulado sobre aquellas imágenes. ¿He olvidado lo que viví porque lo escribí o porque simplemente no se puede recordar toda una vida? En cualquier caso me inunda la nostalgia y el agradecimiento a mi yo de entonces, hacia la Ana de hace quince años, doce, ocho, seis, que me ha ido dejando un rastro de miguitas para que ahora pueda recorrerlo y volver a ese 28 de enero de 2008.

Hace un año, por estas mismas fechas, tuve una gripe espantosa que me dejó baldada. Pasé una semana del sofá a la cama y de la cama al sofá sumida en una congestión infernal, sufriendo unos dolores de cabeza espantosos y con todo el cuerpo dolorido. Me comía además una ansiedad laboral absolutamente idiota que yo trataba de combatir como podía. Fracasé en aquella lucha y el bicho, un par de semanas después, me comió viva. Perdida en la enfermedad, el desasosiego y un mal presagio olvidé el aniversario de Cosas que (me) pasan. Me siento mal por ese olvido. Cosas que (me) pasan se lo merece todo, cada celebración, cada reconocimiento (aunque solo sea por mi parte) y que cada año yo me siente a homenajear a mi yo de aquella tarde que decidió sentarse a escribir sin saber lo que le esperaba después de haber dado por primera vez al botón de publicar. Me consiguió amigos, amantes, libros, viajes, conferencias, fiestas, risas, llanto, sorpresas, conexiones imposibles, conexiones increíbles, aficiones, el amor a los podcasts y hasta un trabajo.

Dieciocho años después tengo Cosas que (me) pasan.

No.

Mejor dicho, soy Cosas que (me) pasan.

Gracias por leerme.

Los cumpleaños se celebran con regalos y no hay mejor regalo para alguien que escribe que un suscriptor. Me encantaría que te animaras a suscribirte porque aunque me encanta escribir y lo hago por amor al arte también me gustaría jubilarme antes y tener tiempo para escribir más. Yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de escucha y al chat. Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa. Estoy a 80 suscriptores de alcanzar los 500. ¡Anímate!

Además, si te gutan los podcasts o tienes curiosidad sobre ellos o quieres aprender a escucharlos, te interesa saber que organizo un club de escucha. La siguiente sesión del Club de podcasts encadenados será el 22 de febrero, y hablaremos de Místicas y Blum con sus creadores Manuel Bartual y Carmen Pacheco. Va a ser un planazo. En este enlace tienes toda la información.

Compartir