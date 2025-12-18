Si te gustan los podcasts y te encantaría tener a alguien con quien charlar sobre ellos porque a tu alrededor te miran como si estuvieras poseído te animo a que te suscribas al Club de Podcasts Encadenados. La próxima sesión es el 25 de enero . Los detalles y el enlace para conectarse están aquí.

Los 10 mejores podcasts del año en inglés.

Cuando empecé a trabajar en el mundo del podcast mucha gente me dijo «les vas a coger manía», «ya verás cómo dejas de escuchar». Yo ya sabía que eso no iba a ocurrir, de la misma manera que no me cansé de ver cine, series y documentales cuando trabajé en ese sector, pero nunca se sabe. Ahora, que han pasado cuatro años desde aquellas predicciones, puedo confirmar que no he cogido manía a los podcasts, que cada vez los disfruto más y que no me canso nunca. Ojalá tener más tiempo para escuchar más. Más tiempo para escribir sobre ellos y más capacidad para ser capaz de transmitir mi entusiasmo por este medio y sumar así más oyentes a lo que mis hijas llaman «tu secta».

Esta semana voy a ir directa al grano porque la semana pasada ya hice unas consideraciones sobre las listas y sus derivadas. Hoy traigo una selección de podcasts en inglés que considero los mejores que se han publicado en 2025. Si te saben a poco puedes consultar Audio Delicacies 2025 de Tinker Media, una selección elaborada por gente que trabaja en la industria y en la que he participado con una apuesta en español.

10.- Wisecrack , de Tenderfoot TV y iHeartPodcasts.

Jodi Tovay asiste en Edimburgo al monólogo de Edd Hedges, un cómico inglés. Hedges tiene un estilo muy peculiar y, además, nada más empezar cuenta que durante el show va a decir tres mentiras y que advertirá cuáles son. Si uno va a un monólogo lo que espera es reírse, quizá sentirse un poco descolocado, incómodo en algún momento, pero nunca espera que el monologuista acabe contándole un crimen. Eso es impensable. Jody se queda bastante flipada con el monólogo y, como resulta que se dedica al true crime, decide investigar la historia que Hedges ha contado para ver si es verdad, si está basada en algo cierto o si es totalmente inventada. Quiere también saber quién es Edd Hedges, qué quiere, sus motivaciones para hablar de ese crimen, etc. Es un true crime pero con una vuelta de tuerca que, por lo menos, lo hace diferente, aunque intuyo que hay algo que no encaja del todo y creo que es el papel de Edd, que queda claro en el episodio final pero no antes. Su presencia en ciertos momentos distorsiona y creo que es por cómo está construída la narración, un poco a martillazos para que las piezas triangulares encajen en los agujeros redondos. Jody pretende que el oyente vaya construyéndose una imagen de Edd según le conviene a ella, en vez de contar la historia y que el oyente vaya decidiendo. El primer episodio es estupendo.

9 .- The Protocol , de The New York Times.

Es una serie de seis episodios dedicada a las infancias y adolescencias trans que ha pasado muy desapercibida y me parece injusto. El podcast apuesta por una narración a dos voces: Azeen Ghorayshi, periodista de ciencia y corresponsal de género del New York Times; y Austin Mitchell, editor de audio. La narración es tradicional, cronológica, empezando por el principio, cuando en los años 80 y 90 en Holanda los médicos empezaron a atender cada vez más a adolescentes trans. Fue entonces cuando se creó lo que se conoce como el Protocolo Holandés: un acercamiento global a estas personas para tratarlas de la mejor manera posible. El podcast va avanzando en la evolución, consideración y uso político de las personas trans hasta nuestros días en Estados Unidos con un último episodio que es magistral. Es una pieza de periodismo que funciona a la perfección. Muy muy serio, muy bien documentado, que hace un esfuerzo por explicar algo muy complejo y lleno de matices.

8 .- Sea of Lies , de Unconver (CBC).

Sam Mullins reconstruye un crimen que comenzó con el descubrimiento, por parte de unos pescadores galeses, del cadáver de un hombre frente a las costas británicas. Gracias al Rolex que llevaba en la muñeca y a una serie de casualidades y golpes de suerte increíbles se descubre quién es y cómo ha terminado en el mar. No te puedo ni empezar a explicar cómo de increíble es la historia que va de Inglaterra a Canadá y vuelta, con varios de los implicados participando activamente en el podcast. Las contribuciones de los policías que en su día llevaron a cabo la investigación son increíbles y, además, varios de ellos tienen unas voces de las de quedarte a vivir. Un true crime muy solvente, bien construido, explicado y narrado y se aleja de la grandilocuencia vacía y sensacionalista de muchos otros que hay por ahí triunfando en los rankings.

7 .- The Big Ask , de Illuminated.

Tendrás que escucharlo dos veces seguidas para empezar a retener todo lo que cuenta. La premisa es: «¿Por qué ya no preguntamos?» El narrador, Ian Wylie, habla con una filósofa que ha dedicado sus investigaciones al poder de las preguntas, con un detective, con una abogada y con una pastora de la Iglesia Anglicana que además es terapeuta. Todos tienen contribuciones interesantes y reflexiones que te dejan pensando. Además, en un alarde técnico innecesario pero admirable, todo el guión de Wylie está construido con oraciones interrogativas. Imprescindible.

6.- Alternate Realities , de NPR.

Miniserie de 3 episodios dentro del podcast Embedded. Zach Mack nunca ha tenido las mismas ideas que su padre, pero en los últimos años mantener una conversación con él se ha convertido en algo casi imposible porque su progenitor ha caido en el agujero negro de las conspiranoias políticas de todo tipo. Zach decide entonces acercarse a su padre de otra manera, intentando entenderlo en vez de tratar de convencerle y llega con él a un trato: el padre hace diez predicciones para el año 2024 y se las cuenta a Zach para que, al cabo de un año, su hijo compruebe que él es el que tiene razón. El podcast recoge las conversaciones que ambos hombres mantienen, así como las entrevistas que Zach tiene con su madre, con los amigos más íntimos del padre y las investigaciones que hace para intentar conocerle mejor y entender de dónde ha sacado todas esas ideas.

El podcast formalmente es sencillo, no hay grandes alardes sonoros ni hallazgos espectaculares, pero consigue sumergirte en esa desazón que todos hemos sentido en los últimos tiempos hablando con familiares, amigos, compañeros y asomándonos a ese abismo de incomprensión y desesperación. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? Lamentablemente Alternate Realities deja un sabor muy amargo y muy triste, pero hay que escucharlo.

5 .- Heavyweight , de Pushkin Industries.

Han vuelto Jonathan Goldstein y su equipo con una nueva temporada de Heavyweight. Ha sido una entrega irregular, con algunos episodios flojeras, pero que este podcast haya conseguido un nuevo hogar, en Pushkin Industries, después de ser abandonado por Spotify ha sido una de las pocas buenas noticias del año. Lo he recomendado decenas de veces pero no podía dejar de incluirlo en esta lista. Cada historia está trabajada durante años con una sensibilidad muy especial, muy propia de Goldstein como host, que es capaz de equilibrar cuando es necesario decir algo y cuando es mejor dejar a los protagonistas hablar. Si nunca has escuchado Heavyweight, empieza por Buzz (su primer episodio, hace ya nueve años) o por Kevin, uno de los últimos episodios de esta temporada y que es una absoluta maravilla.

4 .- Signal Hill , de Signal Hill

Hay mucha gente intentando darle una vuelta a la manera en que se cuentan las historias en audio, hacer algo nuevo, diferente, y no hablo de contenido sino de la manera en que lo empaquetas y lo presentas al oyente. Signal Hill es una revista en audio y así se presenta. Comienza con una nota de los editores y después se van sucediendo las piezas de audio que pueden ser reportajes, ensayos, perfiles, un artículo de un corresponsal, una presentación, ficciones, humor y hasta piezas colaborativas. Debe escucharse en orden, igual que harías al pasar las páginas de una revista, y termina, por supuesto, con los créditos. Van a sacar dos números al año. El primero lanzado en junio me encantó, lo disfruté muchísimo y te recomiendo por encima de todo lo demás A Porous Place, un ensayo sobre una comarca del centro de Francia.

3 .- Howl , de Boise State Public Radio.

«No se debe juzgar el valor de la Naturaleza. La Naturaleza simplemente es», es la frase que se quedará para siempre conmigo de esta serie producida por la Radio Pública de Boise, en Idaho. En cinco episodios Heath Druzin y Clark Corbin cuentan la historia de la desaparición, en 1930, de los dos últimos ejemplares de lobos americanos y la reintroducción de este animal en Yellowstone en los años 90. Esta medida, por supuesto, tuvo sus apoyos (conservacionistas y la población nativo americana) y sus detractores (los granjeros y rancheros de la zona), que temían que la presencia de los lobos perjudicara a sus rebaños y sus cultivos. La música, los testimonios, la cuidada y muy medida narración de Heath Druzin, contribuyen, en primer lugar, a que el oyente contemple los paisajes, vea a los cowboys, escuche el viento, las pisadas, los aullidos… y al mismo tiempo casi imagine que está dentro de una película del oeste.

Si escuchas Howl y te gusta, corre a por uno de mis podcasts favoritos, Field Trip, para seguir disfrutando de esa sensación de estar al aire libre, de respirar aire fresco, de ver lejos y escuchar claro. Algo que hay gente que es capaz de conseguir solo con el audio. Es casi magia.

2 .- ill-advised by Bill Nighy , de ​​EYEPOD Studios.

Por fin un podcast de famoso que no es un podcast de famoso. Por fin tenemos un proyecto con famoso que apuesta por pensar un formato diferente, cuidarlo, trabajarlo hasta el más mínimo detalle para ofrecer al oyente una versión pulida sencillamente perfecta para el famoso y para su personaje. Por fin un podcast con famoso que, además, no apuesta por el vídeo-podcast sino que solo usa la imagen (y muy muy cuidada, por cierto) para compartir clips en redes sociales.

Me gusta absolutamente todo de este proyecto de Bill Nighy. Han elegido un formato clásico, el consultorio, y lo han destilado hasta convertirlo en otra cosa. El famoso actor inglés contesta preguntas, supuestamente enviadas por sus oyentes, con ingenio, sentido del humor y un pequeño aliño de su vida personal y sus experiencias. Funciona todo: las preguntas guionizadas, las respuestas guionizadas pero que parecen improvisadas, la música, el tempo, la duración, la selección de canciones al final, la idea de recomendar un libro.

Es como una pequeña miniatura perfecta, bonita y que solo sirve para mirarla, en este caso escucharla, y disfrutar.

1 .- Fela Kuti: Fear No Man , de Higher Ground.

Jad Abumrad lo ha vuelto a hacer. Ha producido una barbaridad al nivel de Dolly Parton´s América, una serie de 2019 en la que demostró que una figura musical famosa, amada y reverenciada tiene una historia que va mucho más allá de la música y que a través de estas estrellas puede explicarse una sociedad, un país, una cultura, la política, ... La vida, en resumen. Si en 2019 lo hizo con la reina del country, en 2025 lo ha hecho con Fela Kuti, un músico nigeriano importantísimo (debido a mi analfabetismo musical yo no lo conocía) que se convirtió en una figura crucial de la historia de Nigeria y que treinta años después de su muerte sigue siendo referente y no solo musical. La serie es una barbaridad, un alarde de maestría narrativa en audio. Tres años de producción y cientos de entrevistas a expertos musicales, a personas que trabajaron con Fela, a académicos en Historia, Política, descolonización, a sus mujeres, sus amigos, sus hijos, se han destilado en doce episodios que se despliegan ante el oyente que no puede dejar de maravillarse por haber llegado a esa historia. Una historia que, además, le enfrenta a su profundo desconocimiento sobre África.

Te dejo aquí mi lista con los 10 mejores podcasts de 2025 en inglés.

Ha sido un año de escucha increíble. He descubierto maravillas y se las he descubierto a otros gracias a la newsletter y el club de escucha. En este enlace tienes todas las recomendaciones que he hecho. Y si escuchas algo, ven a contármelo. Me hará ilusión.

