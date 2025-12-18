Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Maddi
Maddi
38m

De esa lista tengo algunos pendientes de escucha que caerán en cuanto empiece mañana mis vacaciones. No puedo dejar de recomendar Fela Kuti Fear No Man a todo la gente de mi entorno que escucha podcast, es una maravilla que aún me tiene entusiasmada, a pesar de haber escuchado el último capítulo.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
Avatar de Carmen
Carmen
2h

Escuchados ya The Protocol, Alternate Realities. Ambos me encantaron.

El del lobo solo el primer episodio, que me daba pereza cambiar de la app habitual que uso.

El de Fela Kuti que ya salió en la sesión del pasado domingo me lo reservo para disfrutarlo en las vacaciones.

Gracias por las recomendaciones!

Ver comentario completo
Responder
Compartir

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2025 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura