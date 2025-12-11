Si te gustan los podcasts y te encantaría tener a alguien con quien charlar sobre ellos porque a tu alrededor te miran como si estuvieras poseído te animo a que te suscribas al Club de Podcasts Encadenados. La próxima sesión es el domingo 14 de diciembre. Es la sesión perfecta para probar porque no tenemos “deberes” asignados, vamos a comentar lo que hemos escuchado durante el año, lo que nos ha gustado, lo que no, las historias que nos han surgido a partir de lo escuchado. Es solo para suscriptores y te aseguro que merece la pena. Los detalles y el enlace para conectarse están aquí.

Ya está aquí la época de las listas. Las listas que escribes: de tareas, de comidas, de eventos, de regalos, de propósitos, de invitados, de la compra… Y las que lees. Aquí se engloban todas esas de «los mejores», que van desde los mejores remedios para la resaca, pasando por los mejores regalos y las mejores recetas para no complicarte la vida a las mejores escapadas para pasar fin de año o para alicatar un baño aprovechando que tienes dos días y medio de vacaciones.

En mi caso, me encuentro en la extraña posición de leer absolutamente todas las listas que se hacen sobre mejores podcasts mientras, como un señor mayor, voy asintiendo o disintiendo por las selecciones y, al mismo tiempo, escribo esa misma lista teniendo como única guía y sin ningún tipo de pudor mi criterio personal. Claro que, como la falta de modestia no sirve para nada, esta lista está basada en un criterio muy profesional y, sobre todo, está avalada por un nivel de escucha equivalente más o menos al Proficiency de Cambridge.

Vamos con la entrega de los que para mí son los mejores podcasts en español del 2025. Decidí que fueran solo diez porque creo que ampliar la lista pervierte la idea de elegir lo que más me ha gustado. Se han quedado fuera algunos podcasts que me gustaron, a los que les tengo cariño, pero así son las listas: crueles, inútiles y con la capacidad de hacer que alguien se sienta ninguneado. No hay conversacionales porque no he encontrado nada novedoso que se haya estrenado en 2025 merecedor de ser incluído.

Al lío. Empezando por el final, para darle emoción:

10) Grandes vecindarios , de Summer Story y Grupo Mutua Propietarios

Ha pasado muy desapercibido y sin embargo es, para mi gusto, uno de los mejores branded del año. Son cinco episodios con historias de comunidades de vecinos, cada una con un hecho diferencial. Desde fantasmas hasta crímenes, pasando por joyas de la arquitectura, música o tragedias. Es entretenido, curioso, se escucha con agrado y, sobre todo, está bien hecho. Lo único que no me gusta y que no comparto es la decisión de optar por narrarlo con una voz en off que no sabes quién es ni cómo se llama ni por qué te está contando la historia. Ella es Marta Relanzón y lo hace muy bien, pero esa voz omnipresente desconocida me saca del podcast. Me falta intimidad, esa frase que dice «soy fulanita y te voy a contar esto, dame la mano». El reporteo y guión de Andrea Morán son estupendos y los testimonios que ha conseguido tanto de primera mano como complementarios están perfectamente encajados en los episodios. Para mí los tres mejores episodios son los últimos; y mi favorito favoritísimo es el cuarto, Vivir en una obra de arte.

9) Un día normal , de Obvio y Raro

Este exhaustivo trabajo de Dei Arroyo reconstruye el 29 de octubre de 2024 y los días posteriores en las voces de muchas de las personas que ese día se levantaron pensando que las siguientes 24 horas serían normales, que todo seguiría su curso, que nada cambiaría, que todo estaría bajo control. Nunca, ni por un segundo, el pensamiento de que algo podría cambiar, de que la tragedia más terrible iba a ocurrir pasó por su mente hasta que sencillamente sucedió. Además de un trabajo exhaustivo de búsqueda de testimonios, de horas de entrevistas, edición y montaje, es un formato arriesgado. El carrusel de voces, sin narración,una detrás de otra, resulta a veces abrumador pero tiene todo el sentido. Es la mejor manera de sumergirte en la sensación de que las tragedias, sean del tipo que sean, ocurren así, en un día cualquiera. Llegan y todo lo que conocías, lo que sabías, lo que sentías o lo que tenías cambia o desaparece y no hay vuelta atrás. Nunca volverás a eso que a partir de entonces llamarás «la normalidad». Son dieciséis episodios de una hora de duración. Exige una escucha comprometida pero es un trabajo serio para no olvidar nunca la fragilidad de nuestra cotidianeidad, de nuestras vidas, para no olvidar a esas 229 víctimas y a otros miles que llevan ya más de un año sin un día normal.

8) Místicas , de VIVA. Films

La única ficción de esta lista viene de la mano de Manuel Bartual y Carmen Pacheco, auténticos maestros del género. Es una serie para escuchar con auriculares. Cada decisión del diseño sonoro de Ignacio Cantisano tiene un sentido que se aprecia con auriculares: hay que escuchar concentrado. Místicas cuenta un misterio asociado a un videojuego y a los extraños sucesos que ocurren a su alrededor. Las protagonistas son Lola y Sara (interpretadas por Clara Galle y Mia Sala-Patau), dos amigas que tienen un videopodcast llamado Farmeo Chill en el que comentan videojuegos y están intrigadísimas por un juego de los años 80 (la prehistoria, dicen ellas) llamado Místicas y creado por David Durán que ha vuelto a ponerse de moda porque nadie consigue pasárselo. Todo es extraño y con un toque retro, a los 80, que hace que se sienta como acogedor, como un revival de algo que viviste o pudiste haber vivido. Místicas, además, ha cuidado mucho toda la puesta en escena y cuenta con música original de Van Delay e ilustraciones de Laura Pacheco.

Uno de los dos modelos de aviones que se utilizó la dictadura de Videla para hacer desaparecer a más de 4000 personas se llama Skyvan y tiene la pinta de un ataúd volador. Miriam Lewin, que en 1977 tenía 19 años cuando fue secuestrada y sometida a todo tipo de torturas durante veinte meses, estuvo a punto de morir en uno de esos vuelos. Muchos años después, convertida en periodista de investigación, Giancarlo Ceraudo, un fotógrafo italiano, contacta con ella para encontrar esos aviones y así localizar a los pilotos responsables de los vuelos de la muerte. Un muy buen trabajo que lleva de manera simultánea tres hilos narrativos: la investigación para localizar los aviones, la historia de Miriam desde que fue secuestrada hasta la actualidad y la situación política de Argentina para ir dando contexto a lo que se cuenta. También cuenta, como narrador, con Leonardo Sbaraglia. Quiero hacer especial hincapié en la música original, que en los podcasts en español es una rareza pero que, sin embargo, eleva cualquier producción al dotarla de una personalidad propia y distinguible.

6) La familia correcta , de WePod.

Que la ultraderecha no para de crecer es algo evidente para todo el mundo. Que ese crecimiento se deba a un plan perfectamente orquestado por una red mundial de partidos políticos, fundaciones, organizaciones sociales, la Iglesia Católica y gobiernos como el de Estados Unidos o Hungría es, a lo mejor, menos evidente. Esta serie documental coproducida por cuatro medios europeos entre los que se incluye El País, explora en seis episodios cómo trabaja esa red de ultraderecha, cómo se financia y cómo uno de sus objetivos es acabar con los derechos de las mujeres, la comunidad LGTBIQ+ y todo aquel que no se pliegue a su idea de una familia correcta: un padre y una madre blancos, económicamente solventes, casados y con muchos hijos. No es una juerga de escucha y da bastante miedo, pero es necesaria.(Advertencia: en esta serie he trabajado).

5) La provincia 53 , de Onda Cero Podcasts.

En el peculiar estilo de Onda Cero Podcasts esta abrumadora producción cuenta en diez episodios la historia de la provincia 53, empezando nada más y nada menos que en el siglo XIX. Sus dos primeros episodios resultan un pelín abrumadores, casi como una asignatura de la carrera que se hace cuesta arriba al empezar pero que sabes que en el fondo te gustará. Hecho el esfuerzo, el resto de la serie compensa esa pequeña inversión de confianza. Es apabullante la cantidad de testimonios, información, fuentes, expertos y datos que Carlos Alsina va desgranando a lo largo de los episodios. Tengo mis reservas hacia la elección de Alsina como narrador, no porque no sea solvente, sino porque creo que le da un tono quizás demasiado lejano a lo que se cuenta, como de voz en off. A pesar de esta pequeña pega, La provincia 53 es un podcast que cumple con creces su objetivo: que el oyente conozca y aprenda la historia del Sáhara Español y, por ende, de España. Mención especial a la impresionante producción y la ambientación musical. Y al trabajo de hombre orquesta de Jorge Abad que hace absolutamente todo en este podcast.

4) Se llamaba como yo , de De eso no se habla.

Begoña Urroz murió abrasada por una bomba en la estación de Amara en San Sebastián en 1960. Tenía 22 meses. Era de Lasarte. Unos años después, sus padres tuvieron otra hija a la que también llamaron Begoña, y es a esta Begoña a la que Isabel Cadenas dedica la serie y con la que ha pasado horas para, partiendo de su caso particular, contar el relato que del terrorismo de ETA se hizo a principios del siglo XXI. Formalmente Se llamaba como yo es un podcast complejo, denso, incómodo, que obliga al oyente a replantearse asunciones intelectuales, auto lecturas sobre el terrorismo y silencios. Y también, como siempre, los detalles están cuidados al máximo, aunque para mí hay varias cosas que no funcionan. Mención especial a la música original de Maite Larburu y Vega Montero, que es maravillosa. Ha ganado el Premio Ondas al Mejor Podcast.

3) La ruta del sol, de Central de Radio Ambulante.

Diez episodios narrados por David Trujillo que cuentan un gigantesco caso de corrupción que ocurrió en Colombia pero con ramificaciones por toda Latinoamérica. Comienza como un thriller, con la familia Pizano, tres hijos y la viuda, reunidos en la casa familiar tras la muerte del padre, Jorge Enrique Pizano, tres días antes. Se reúnen para descansar tras el entierro y los compromisos sociales que siempre acarrea una muerte. Mientras están revisando el despacho de Jorge Enrique, Alejandro, el hijo mayor, se fija en una botella de agua que su padre tenía encima de la mesa. La huele, bebe un trago y muere.A partir de ahí te quedas enganchando a la serie engancha que, además, hace un buenísimo trabajo a la hora de explicar los detalles de la realidad política y empresarial colombiana para que el oyente de otro lugar (español en este caso) no se pierda. Por supuesto, las sensaciones que provoca son, una vez más, de desasosiego, rabia y desesperanza. La corrupción y la avaricia sin límites parecen imparables en todo el mundo. Es una investigación seria, minuciosa, intrincada, que exige una escucha comprometida y con el sello de calidad de Radio Ambulante.

2) El capitán y el brazalete de esmeraldas , de Peripecia y La No Ficción.

El primer podcast de los hermanos Macías cuenta en seis episodios cómo, en 1970, el capitán de la selección inglesa de fútbol, Bobby Moore, fue acusado en Bogotá de robar un brazalete de esmeraldas. Los británicos estaban allí jugando unos partidos preparativos para el Mundial de México, que empezaba en unos días y para el que eran uno de los máximos favoritos. Por supuesto, la acusación desató una crisis diplomática entre Colombia e Inglaterra y una oleada de ataques a Clara, la dependienta que denunció el robo. La serie cuenta el robo, pero también retrata cómo era el fútbol y, por ende, las sociedades colombiana y británica hace 55 años. Quiero mencionar también el magnífico trabajo de narración que hace Félix de Bedout, demostrando que aunque tú no hayas investigado o escrito la historia, si lo trabajas puedes ser un host perfecto.

El podcast del año. El podcast que ha escuchado todo el mundo, que ha conseguido enganchar a nuevos oyentes a este formato y que ha generado muchísima conversación tanto en redes como en reuniones de amigos. Me apuesto una mano a que también ha hecho que mucha gente haya descubierto la película o haya vuelto a ella. Diez episodios para contar absolutamente todo el rodaje de Los Otros en España, todas las interioridades de la producción, las tensiones en el matrimonio Cruise-Kidman, la alargada sombra de Harvey Weinstein, el papel de José Luis Cuerda, las pelucas de Nicole Kidman, las dudas de Amenábar, la España de los 90. Sanguino tiene el talento, la paciencia y la fijación de un perro de caza para encontrar una historia y perseguirla hasta en sus más mínimos detalles. Tiene, además, la capacidad de conseguir que lo que, en manos de otros, podría ser una sucesión aburrida o monótona de anécdotas se convierta en una narración apasionante que deja al oyente enganchado y sin posibilidad de escapar. Al acabar un episodio siempre quieres más. La documentación ha sido exhaustiva y las entrevistas fabulosas. Cuenta con todos los protagonistas (españoles): el propio Amenábar, Fernando Bovaira (productor español de la película), maquilladores, responsables de sastrería, relaciones públicas, técnicos, periodistas, maestras de los niños de la película… Mención especial para Emiliano Otegui, el jefe de producción del rodaje, un hombre que ha enamorado a toda la audiencia del podcast y que, sin duda, merecería su propia serie. (Advertencia: en esta serie he trabajado).

Estos son mis diez podcasts del año en español. Se han quedado fuera otros que me han gustado y que puedes repasar en todas las entregas de podcasts encadenados. He creado una lista especial con estos diez.

Y te recuerdo que organizo un Club de escucha una vez al mes. Nos reunimos por zoom, un domingo por la tarde, para comentar podcasts y, muchas veces, charlar con sus creadores. La próxima sesión es este domingo, 14 de diciembre, y en ella el tema es libre. Cada cual comentará lo que más le ha gustado de lo que ha escuchado en el año, lo que menos, lo que le gustaría encontrar en un podcast, contestaré preguntas (si sé las respuestas) y seguro que nos reiremos. Es solo para suscriptores de pago pero si te suscribes hoy, tienes una semana gratis para probarlo.

