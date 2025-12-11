Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Andrea Morán
Andrea Morán
3d

Gracias por incluir Grandes vecindarios, Ana! Me he escuchado todos los de la lista y viendo esas coberturas, investigaciones y tipos de reportería el nivel está bien alto. Muy gratificante que se cuelen ahí nuestras comunidades de vecinos. ¡Felices fiestas!

Ver comentario completo
Responder
Compartir
Avatar de Menchu
Menchu
3d

À mí el que más me ha gustado y enganchado es el de Los Otros con diferencia. Una fantasía. Y eso que sigo sin haber visto la película. Lo recomiendo a todo el mundo que se deja. la familia correcta me gustó mucho también aunque da miedo. grandes vecindarios no he acabado pero también esta muy bien. Otros los he escuchado para el club de podcasts y el resto están en la lista. Muchas gracias Ana. Me has sacado de mis podcast de bienestar y de tenis :-)

Ver comentario completo
Responder
Compartir
6 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2025 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura