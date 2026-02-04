Enero me ha dejado un poco así

A mí enero no se me ha hecho largo. De hecho, me ha parecido cortísimo. Lo que sí ha estado es lleno de acontecimientos, sucesos, problemas, gestiones y malas noticias. Un sin fin de calamidades, algunas graves, otras simplemente desagradables que ocurrieron una detrás de otra sin darme tiempo a gestionarlas, a etiquetarlas y colocarlas en la estantería de cosas pasadas. Tengo la sensación de que he dejado atrás enero sin ordenarlo, sin procesarlo. Se ha hecho un nudo casi imposible de desentrañar, como cuando se me enredan las cadenas de los colgantes que no me pongo casi nunca.

Enero me dejó, además, poco tiempo para leer. Muy poco.

Empecé el año con un libro que tenía guardado desde octubre, El invierno de mi desazón, de John Steinbeck. Lo guardé porque el autor americano es uno de mis escritores favoritos y porque el título pedía ser leído en enero.

Steinbeck publicó esta novela en 1961, un año antes de recibir el Nobel; y aunque en la justificación del premio, he leído en Wikipedia, aludían a esta novela, claramente es un trabajo menor y no ha resistido, ni de lejos, el paso del tiempo.

La novela transcurre en una pequeña ciudad de la Costa Este de Estados Unidos, una localidad que, en su día, fue muy próspera porque era la base de una flota ballenera que proveía al pueblo de riqueza, comercio, bullicio. Al calor de esa prosperidad diferentes familias fueron convirtiéndose en las más importantes y respetadas, pero cuando la caza de ballenas fue desapareciendo y sus materias primas fueron sustituidas por otras, el pueblo decayó. Una serie de malas inversiones y la Gran Depresión llevaron a una de esas familias, los Hawley, a perderlo todo menos la casa. En ella reside ahora Ethan Allen que, con sus cuarenta y pocos años, vive con su mujer y sus dos hijos adolescentes, a los que mantiene con un trabajo de dependiente en una tienda local que pertenece a un inmigrante italiano. En el invierno de su desolación, que es más bien primavera y verano porque la «acción» transcurre entre la semana de Pascua y el 4 de julio, Ethan da un giro a su vida para dejar de ser tendero. Quiere ganar más dinero, ser más importante, medrar. Y lo hace aprovechándose de otros. Ethan es lo que podríamos llamar una medianía, no tiene nada especial, un tipo normal, un padre de familia que lleva con su perfecta mujercita desde que eran jóvenes, con dos adolescentes que también parecen normales. Todos llevan lo que podríamos llamar una vida rutinaria, parecida a todas las demás; pero por debajo de esa superficie plácida y casi aburrida corren ríos de descontento, de envidia, de avaricia, de nostalgia, de desprecio y, claro, de desazón.

El invierno de mi desazón es una novela que se lee como algo de otra época que ha quedado pasado de moda. Ni siquiera es una novela que se sienta como si fuera de los sesenta, parece más antigua, más anticuada podríamos decir, tanto en lo que cuenta como en cómo lo cuenta. Es una novela ruin, amarga, que raspa a cámara lenta.

¿La recomiendo? Pues sinceramente no. Si eres muy devoto de Steinbeck, como yo, entonces dale una oportunidad; pero, si no, hay otras cosas por donde empezar a leer a este autor. He oído rumores de que es posible que Nórdica saque nueva edición de Cannery Row, que es una obra maestra y está entre mis novelas favoritas. Mientras tanto, te recomiendo Dulce jueves, Tortilla Flat, Viajes con Charley, El autobús perdido, Las uvas de la ira o De ratones y hombres.

«Nadie busca consejos, sino corroboraciones»

En La Guarida, mi librería favorita en Cercedilla, compré Teoría de la gravedad, de Leila Guerriero, porque a esta autora he llegado tarde y estoy poniéndome al día, leyendo todo lo que veo que ha publicado. Digo llegar tarde porque nunca he sido una gran lectora de sus columnas en el periódico. Muy ocasionalmente leía alguna, muchas veces porque alguien la compartía en redes, pero poco más. Y quizás tarde no es la palabra: tengo la teoría de que a los autores se llega cuando toca, cuando es el momento. Creo que hace diez años Leila me hubiera caído fatal.

Teoría de la gravedad es una recopilación de sus columnas publicadas en El País. De todas ellas creo que solo había leído una. El problema de estas recopilaciones es que el efecto de las columnas se diluye cuando lees varias seguidas. Esos escritos están pensados para ser leídos, entre otros muchos, mientras digieres noticias, opiniones, entrevistas hechas por otras personas. Y eso de semana en semana. Cuando lees columna tras columna acabas viéndole las costuras, es como si te sentaras junto a Leila a aprender su técnica. Después de diez columnas piensas: «Claro, primero pone tres líneas de gancho, luego desarrolla a partir de una vivencia personal, mete la cita de un poema o un autor y cierra con un gancho final». Y a otra cosa. Esas fórmulas tienen su sentido. El espacio que un articulista tiene es muy limitado y hay que encontrar un patrón con el que trabajar, que le permita estar cómodo y que, además, le diferencie del resto de los articulistas. Digamos que tiene que ser algo vistoso y resultón. Que conste que estoy usando estos adjetivos como algo positivo, encomiable, y no como sinónimo de algo facilón y con poco fondo. Los patrones son muy útiles, pero tienen sus limitaciones y una de ellas es que cuando se repiten de manera continuada, como en esta recopilación, su impacto, su vistosidad y «resultabilidad» desaparecen y te encuentras leyendo las columnas un poco como si estuvieras anestesiado.

Soy consciente de que el problema no es ni mucho menos de Leila y su fórmula, sino de mi incapacidad para leer dos libros a la vez. Si hubiera dejado este libro en la mesilla de noche para ir leyendo un par de columnas a la semana, no me hubiera provocado a mí misma esta lectura un poco anestesiada.

Dicho esto, que es mi problema pero que cuento como consejo para futuros lectores, Teoría de la gravedad me ha gustado muchísimo. No paré de doblar páginas y me pasé dos días copiando citas en mi cuaderno porque Leila tiene frases increíbles que se te quedan pegadas a la cara. En el prólogo, Pedro Mairal describe mucho mejor que yo cómo te sientes leyendo las columnas de Leila:

«Porque escribir nos salva y nos condena al mismo tiempo. Este no es un libro para olvidarse de uno mismo y flotar en destinos ajenos, sino un libro para caer justo en el centro de nuestra propia experiencia».

Esto es así. Leila toca en sus columnas la vida del que la lee. Habla sobre la pareja, sobre la nostalgia, el paso del tiempo, la conciencia de la inexorabilidad del tiempo y la imposibilidad de volver atrás, la certeza de que el pasado es inalcanzable. Habla también de las incomprensiones de las parejas, de la pasión que no dura, la indiferencia hacia el otro en la que uno se acomoda sin casi darse cuenta. Quizá por ese golpearte en el centro de tu ser es por lo que leer todas sus columnas resulta tan doloroso e incómodo, es como mirarte al espejo muy fijamente, sin apartar la mirada ni esconderte.

En la columna Supongo:

«Supongo que creen que nunca se mirarán al espejo y pensarán “lo mejor ya pasó y ni siquiera me di cuenta”»

Esto es algo que yo pienso mucho. No me miro al espejo casi nunca, pero me encuentro muchas veces pensando que (mucho de) lo bueno de mi vida, sobre todo lo relacionado con mis hijas, ya ha pasado y no me he dado cuenta. Es una sensación que tengo más de cuando eran muy niñas. Desde los diez o doce años he sido, y soy, muy consciente de cada minuto que paso con ellas para exprimirlo al máximo.

O esto de la columna Desvelo:

«¿Estará allí siempre todo lo que está allí ahora? ¿Qué, de todo esto, será pantano, recuerdo, gajo desvaído de lo que alguna vez fue? Todos los desvelos vienen de no saber y de querer saberlo todo. Recuerdo ese poema de Louise Glück: En una época Sólo la certeza me daba alegría. Imaginense... la certeza, una cosa muerta. Esa cosa muerta malditamente necesaria»

¿No vivimos todos buscando certezas?

«Habituarse a una hermosa risa humana, a un cuerpo vivo, cuesta muy poco. Dejar partir, en cambio —dominar el arte de perder—cuesta la vida».

En Destrucción cuenta cómo le rompió el corazón a un novio, como le destrozó. Y no se esconde y hace que tú tampoco te puedas esconder:

«Era un hombre. Al que severa, grave, meticulosamente hice pedazos. No he venido aquí a pedir disculpas sino a decir que arrojen la primera piedra. Todos hemos sido, alguna vez, el monstruo de alguien»

Como estas notas tengo páginas y páginas. Hay que leer a Leila, no hagas como yo y devores sus columnas del tirón. Paladea su talento y recréate, además, en los poemas que te descubre o que, al menos, me ha descubierto a mí.

Todo es muy simple mucho más simple y sin embargo aún así hay momentos en que es demasiado para mí en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llanto sin risas en silencio asumiendo mi vida mi tránsito, mi tiempo

Este poema de Ida Vilariño resume bastante bien mi mes de enero.

Ya pasó. A ver qué trae febrero.

Como siempre, si has leído algún libro de los que he recomendado me encantaría saberlo.

