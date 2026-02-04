Cosas que (me)pasan

Marian
3h

Gracias por tus recomendaciones. Si quieres más de Leila Guerrero, te recomiendo La llamada. Es fantástico.

MªAngeles Rguez.
1h

Me alegro lo que cuentas de “Teoría de la gravedad”.Lo tengo apartado hace mucho tiempo xq cd lo empecé y me dió la sensación de que leía por leer y no le sacaba todo lo que me quería decir.

Lo rescataré y seguiré tu consejo …lo leeré poco a poco. Gracias !!

