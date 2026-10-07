Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Lourdes
Oct 7

Siempre me fascinaron las bombas de mano esas de hierro con un mango largo que se accionaba hacia arriba o hacia abajo. Esos pozos mágicos que haciendo estos movimientos veías aparecer el agua

También las acequias. Cuando yo era niña mi abuelo iba a regar a las 2 de la mañana con sistemas de turnos y normas comunitarias

Y en Contrebia Leukade( la Rioja Baja) su pozo con acceso desde el interior una verdadera obra de ingeniería hidráulica . Bueno que bien que hayas decidido hablar de lecturas encadenadas . A mí me ha hecho pensar en todo esto del agua.

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Tina
Oct 7

Gracias por no haberte saltado la sección. Yo sí la habría echado de menos.

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