Este mes he estado tentada de saltarme esta sección. La última vez que las lecturas encadenadas estuvieron dedicadas a un solo libro fue hace justo diez años, cuando dediqué no un mes, sino dos, a leer La broma infinita, de David Foster Wallace. Esa novela es un tocho impresionante de más de mil páginas, un viaje literario espectacular, en el que entras a tientas y sales como si te hubiera volteado un toro, te hubiera pisoteado una manada de búfalos y fueras Mr. Potato. Al terminar La broma infinita nada es lo mismo, tú tampoco.

La cuestión es que en septiembre no he leído mil páginas, ni tan siquiera quinientas, ni doscientas. Por eso, en algún momento, cruzó por mi cabeza la idea de no escribir esta sección, pensé «nadie lo va a echar de menos, y ya salto hasta los encadenados de noviembre y lo meto ahí».

Pero no me pareció bien. No me pareció honesto conmigo misma ni con la rutina de la newsletter. Leo mucho, pero últimamente leo menos. No encuentro el momento porque estoy siempre pensando en otras cosas para hacer, me cuesta estarme quieta y entregarme a dos, tres horas de placentera lectura. En cualquier momento se me ocurre una tarea nueva y me lanzo a ella, pensando: «Lo termino en un momento y vuelvo al libro». Pero claro, eso no ocurre nunca. El hecho de que me suene el despertador a las 5:50 de la mañana tampoco contribuye a que me quede por las noches leyendo. Pero no quiero que todo esto suene a justificaciones. Nunca he leído para batir un récord ni para acumular lecturas ni páginas, solo por placer, y esa sensación no ha desaparecido. Para mí, no hay nada mejor que pasar el rato leyendo. Nada.

Al lío.

Te recuerdo que tenemos un Club de Lecturas Encadenadas. Las sesiones son cada dos meses, para ir leyendo sin prisas. La próxima sesión será el 22 de noviembre y vamos a leer El domingo de las madres de Graham Swift que comentaremos con Amaya Ascunce. Tienes toda la información aquí incluido un enlace para comprar el libro en la librería Moito Conto de A Coruña. Suscríbete ahora y podrás participar en esta sesión, en el club de podcasts y en el chat continuo que mantenemos cada día.

En septiembre solo terminé las 188 páginas de El murmullo del agua. Fuentes, Jardines y divinidades acuáticas, de María Belmonte. Lo compré en La Guarida porque hace años me había encantado Los senderos del mar. Un viaje a pie, en el que Belmonte narraba una peregrinación/caminata por la Costa Vasca llena de observaciones, chismes, reflexiones sobre el paisaje, sobre la naturaleza, sobre los lugares que atravesaba y lo que se encontraba. Lo recordaba como una lectura placentera, de esas que te llevan a pensar en la naturaleza, a mirarla, a querer apreciarla otra vez, a, sobre todo, no olvidarla. Me apetecía volver a sentir algo así.

En este ensayo, tal y como su título indica, Belmonte reflexiona sobre el agua, sobre todo el agua dulce, el agua salvaje de los torrentes, las fuentes y los lagos y el agua domesticada de los jardines, las fuentes y los acueductos. El agua salada queda un poco al margen de su campo de atención y lo entiendo: para mí las sensaciones que me provoca el mar y las que me provoca el agua tierra adentro son completamente diferentes. El texto está dividido en tres secciones: la primera dedicada a las aguas antiguas, Grecia y Roma; la segunda a las aguas renacentistas; y la tercera a las barrocas. Confieso que me costó entrar en el libro: me tropezaba con las frases, con el ritmo, con el tema. Como se suele decir en las parejas, no sé si el problema era mío, de Belmonte o de las dos. O a lo mejor no era el momento. Sobre todo en las cincuenta primeras páginas no conseguía leer dos seguidas sin dormirme o sin que la cabeza empezara a pensar en hacer otra cosa. Tuve hasta tentaciones de dejarlo, pero continué y cuando Belmonte empieza a hablar de sus viajes a Roma, de sus experiencias personales con fuentes y jardines conseguí engancharme al texto y llegar, nunca mejor dicho, a buen puerto.

No conozco a María Belmonte ni lo pretendo, pero tengo la sensación por algo que cuenta en un determinado momento que le costó escribir este libro, que en cierto punto se le hizo bola porque no estaba en el momento anímico adecuado, porque no conseguía encontrarle el placer a escribir... y que, como yo, pensó en dejarlo. Continúo y el texto brilla especialmente y se siente como un viaje con ella ,precisamente cuando esa tensión vital desaparece y narra sus viajes, su experiencia con el agua, con la cercanía con la que una amiga te contaría sus vacaciones, con esa excitación.

Del libro no tengo mucho más que decir, pero en mi cuaderno anoté una serie de reflexiones sobre el agua:

Me gusta el agua, la considero indispensable para mi bienestar emocional, para no volverme loca. Me gusta bañarme, disfruto contemplando el mar, un río, un manantial, una fuente, las olas... pero lo que más me cautiva es lo que el agua es capaz de hacer. Su fuerza al mismo tiempo me maravilla y me asusta. Adoro la lluvia, escucharla, olerla, sentirla, los cercos que deja en los cristales, en mi impermeable. La nieve. El poder del agua para dar vida, para trazar caminos, para erosionar montañas, para hacer crecer la vida. No podría vivir en un sitio seco, sin lluvia ni nubes.

************

Belmonte explica que muchas investigaciones apuntan a que una parte del agua de la Tierra «llegó» gota a gota a bordo de meteoritos que la golpearon a gran velocidad durante miles de años. Otra parte vino de los cometas, lo que significaría que parte del agua que nos rodea es más antigua que la Tierra y el Sol. El agua es más sabia que nosotros. Y más poderosa. No somos nosotros los que jugamos con el agua. Es al revés.

************

El agua es magia. D.H Lawrence lo dijo mejor:

«El agua es H 2 O, dos partes de hidrógeno, una de oxígeno, pero también hay un tercer elemento, que la convierte en agua y nadie sabe cual es».

************

«Las fuentes cantan y nos hablan directamente al subconsciente. Son paisajes sonoros, musicales. Junto a ellas escuchamos la música de la vida que bulle a su alrededor», escribe Belmonte ,que distingue las fuentes naturales de las creadas por el hombre. Las primeras, las naturales, me llevan siempre al alivio. En medio de una caminata llegar a una fuente natural de agua fresca es un premio. Puedes refrescarte, beber, descansar, lo asocio con un momento placentero. Las segundas, las artificiales, tengo que la sensación de que están desapareciendo. Madrid nunca fue un lugar de fuentes de recreo. Neptuno, Cibeles, están aisladas en medio de sus plazas, rodeadas de tráfico, el ruido, la prisa, la contaminación, no hay agua, ni alivio, ni premio ni frescor. En Los Molinos la Fuente del León era un lugar de encuentro con unos grifos durísimos que necesitábamos apretar entre tres. Fuentes gigantes, diseñadas para impresionar, para ser admiradas, no vividas. Las de la Granja, por ejemplo, que jamás he visto en funcionamiento, pero que sin embargo me gusta contemplar. Aunque no tengan agua se encuentran en medio de un paraje en el que su presencia es evidente en los bosques y los jardines que las rodean.

************

En este verano eterno y abrasador he pensado mucho en el agua, en que puede que lo que nos espere en el futuro no sea solo un calor abrasador, sino también una ausencia de agua. Belmonte lo ilustra con un fragmento de Sábado, una novela de Ian McEwan que no recordaba:

«Cuando esa civilización se derrumbe, cuando los romanos sean quien sean esta vez, se hayan marchado por fin y empiece la era de las tinieblas, este será uno de los primeros lujos que perdamos. Los viejos acuclillados junto a las hogueras de turba hablarán a sus nietos de que en mitad del invierno se ponían debajo de chorros de agua caliente y limpia [...] y de gruesas toallas grandes como togas, extendidas sobre rejillas calientes»

************

Vocabulario del agua que he aprendido: una alfaguara es un manantial copioso que ruge con violencia; un hontanar un sitio en el que nacen fuentes o manantiales; una surgencia un manantial que se origina porque brota agua subterránea; una vena el conducto subterráneo por donde circula el agua; venero, mina, nacedero y naciente.

Una ninfa que vive en un manantial es una náyade, pero es una dríada si vive en un árbol y una oréade si lo hace en la cima de una montaña; y una nereida si lo hace en ríos, cuevas, arroyos o mares.

*******************

Philip Larkin decía:

«Si me sintiera llamado a crear una religión recurriría al agua».

Yo sería devotísima de esa religión.

Siempre me pasa lo mismo. Leo pensando que no estoy sacando el jugo a la lectura. Pero cuando me siento a pensarlo y a escribirlo, descubro que la huella que el libro ha dejado en mí es mucho más profunda de lo que pensaba. Como el agua en el paisaje.

Compartir

Gracias por llegar hasta aquí.

Me encantaría que te animaras a suscribirte porque aunque me encanta escribir y lo hago por amor al arte también me gustaría poder dedicarle mucho más tiempo a escribir, dedicarle todo mi tiempo. Si te suscribes ese ideal estará aún más cerca y si lo haces, yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de lectura, al club de escucha y al chat. Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa. Ya somos más de 600. El nuevo reto es llegar a 700. ¡Anímate!

Si quieres hacerme inmensamente feliz y, además, recibir cartas manuscritas de verdad, también puedes hacerte fundador. Piénsalo, ¿cuántas veces en la vida tienes la oportunidad de ser fundador de algo?