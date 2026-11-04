Pues llegó octubre y se marchó. Poco a poco voy creándome una rutina nueva. Madrugar muchísimo, conducir aún más y volver a casa, del trabajo, más pronto que nunca en mi vida. Cuando llego y, ante mí, se abren mis horas de vida real, intento encajar en ella ratos de lectura tranquilos y lo más largos posibles. Voy poco a poco. No lo consigo cada día, pero como también me acuesto más pronto que nunca en mi vida, me meto en la cama como en las pelis: medio sentada, con el libro en las manos y dispuesta a dedicarle un buen rato a la lectura. Esa parte de la nueva rutina no va mal.

Al lío.

Te recuerdo que tenemos un Club de Lecturas Encadenadas. Las sesiones son cada dos meses, para ir leyendo sin prisas. La próxima sesión será el 22 de noviembre y vamos a leer El domingo de las madres de Graham Swift que comentaremos con Amaya Ascunce. Tienes toda la información aquí incluido un enlace para comprar el libro en la librería Moito Conto de A Coruña. Suscríbete ahora y podrás participar en esta sesión, en el club de podcasts y en el chat continuo que mantenemos cada día.

Hace justo un año leí Libre, de Lea Ypi, y le hice una reseña muy entusiasta recomendando su lectura. Ecos de aquel entusiasmo se me quedaron dentro y por eso compré Indignidad, una vida recreada, en la que Lea Ypi trata de reconstruir la vida de su abuela, Nini, un personaje fundamental en su vida y en su visión del mundo.

Tenía muchísimas ganas de sumergirme en este relato, de viajar más atrás en la Historia de Albania y de disfrutar de la voz narrativa de Ypi. Lo tenía todo a favor, pero tengo que decir que me costó más de un mes terminarlo. Es una narración que se atasca, que no corre cómo lo hacía en Libre y creo que es un libro fallido.

«Pero, de todos modos, ¿por qué nuestra disposición a luchar debería depender del resultado previsible de las cosas? ¿Cuál es la diferencia, si es que existe, entre hacer lo que se debe y aprender a adaptarse?»

Decidida a recordar a su abuela, que tantas veces le dijo que lo importante no era qué recuerdas sino cómo, y azuzada por haber encontrado en redes sociales una foto de sus abuelos durante su luna de miel, Ypi se lanza a buscar documentación, a investigar en archivos de Grecia, Albania e Italia para reconstruir lo que sabe de su abuela, lo que no sabe y lo que su abuela no le contó.

«Su padre siempre sostenía que la esencia de la política no residía en generar el bien, sino en hallar remedio a su ausencia»

La novela/ensayo funciona regular, como a trompicones. Tarda muchísimo en arrancar con digresiones eternas sobre archivos, investigación y el valor de los recuerdos. Durante las primeras cincuenta páginas la deriva era tal que estuve a punto de abandonar. Después llega la parte que podría considerarse novela porque comienzan a intercalarse pasajes fabulados de la vida de su abuela que funcionan mejor. No tienen ni de lejos la frescura de los pasajes de su niñez que relataba en Libre, pero se dejan leer. A mí me sonaba todo como si fuera una novela regulera o el guión de una serie sobre los años 20 en esa zona de Europa, todo un poco de cartón piedra. Esos pasajes de novelita se intercalan con la copia de documentos encontrados en los archivos. No voy a destripar el giro final que sinceramente me parece la confirmación de lo fallido de este intento de Ypi por explorar y explotar la historia familiar.

«Pensar en nuestros familiares en un pasado anterior a nuestra existencia es como subirse a una atracción de feria: sabes que terminarás donde empezaste, pero la gracia del viaje reside en la emoción del trayecto, más que en su destino».

Estoy de acuerdo con esta cita. El problema de Indignidad es que no hay emoción. Al terminar pensé que la alternancia del narrador omnisciente novelando con la primera persona de Ypi contando sus investigaciones hubieran funcionado muchísimo mejor si Indignidad hubiera sido un podcast.

A veces los encadenados se encadenan de verdad sin que yo haga nada por conseguir esas conexiones íntimas entre mis lecturas y así es como de la investigación de una familia antes de la II Guerra Mundial en Albania llegué a una saga familiar que cuenta más o menos lo mismo pero en Hungría. Como no sigo cuentas de recomendadores de libros, ni de booktubers, ni leo críticas en prensa ni abro Babelia, desconocía que Lázár, de Nelio Biedermann, es un título que ha sido ampliamente promocionado y aclamado. No tenía ni idea.

Me dejó fría. Es un libro correcto. Justito, mejor dicho. Biedermann tiene 23 años y es, como todos, un cocktail explosivo de referencias, de todo lo que ha leído y visto. Todos somos eso, la suma de cada experiencia que ha pasado por nuestra vida. Todo eso nos hace ser quienes somos y es lo que nos permite, una vez que todos esos estratos de experiencias y referencias se asientan un poco, destilar un estilo personal en el que añadimos algo propio. En Lázár reconozco muchas referencias, pero no termino de encontrar una voz que las haya hecho suyas. No me llega un fino licor, sino un puré de verduras. Aquí hay ecos de Sándor Márai (que hasta aparece mencionado en la novela), de Stefan Zweig, de Elizabeth von Armin y su jardín alemán, de Gregor von Rezzori y sus Flores en la nieve… Un poquito de todo.

¿Qué ha escrito Biedermann? Pues nada más y nada menos que una saga familiar en la era de TikTok. Esto quiere decir que donde antes una saga de cuarenta años, como los Cazalet o tantas otras, era una sucesión de tomos, aquí se despacha en menos de trescientas páginas. No estoy abogando por la escritura de tochos eternos, aunque tampoco tengo nada en contra de ellos si están bien escritos, pero sí por un poco de pausa. La historia de los Lázár, una familia de la aristocracia húngara que viven entre el castillo familiar y su casa de Budapest, sucede a velocidad de vértigo. Tienen problemas de ricos: se aburren y follan hasta que llega la II Guerra Mundial y todo se desmorona. Dejan de aburrirse, pasan penurias, pero siguen follando.

«A cualquier persona le resulta casi imposible imaginar que tendrá que huir a la mañana siguiente»

Sus vidas se suceden a un ritmo vertiginoso, igual que los acontecimientos históricos que se mencionan como en un titular de un informativo y que no son más que paisajes de cartón piedra para las peripecias familiares. Los personajes entran y salen de escena como en una película muda, sin que te dé tiempo a quererlos, conocerlos y entenderlos.

No es un gran libro, pero es una lectura fácil, entretenida, que se lee deprisa porque hay poco fuste y poco peso y los capítulos son muy breves. Biedermann no escribe mal y se le notan las ganas y el talento, pero Lázár es como un video de TikTok. Acabará siendo una película o serie porque está pensado para ser consumido y olvidado.

«Aun así, espero que hayas disfrutado de nuestra relación a lo largo de los años. Yo desde luego que sí. Tu presencia ha sido un placer; de hecho, no sería nada sin ti. Así que voy a descansar un momento la mano en tu antebrazo –no, no dejes de mirar– y después me esfumaré. No, no dejes de mirar»

Con estas palabras, las últimas que va a escribir en su vida según anuncia desde el principio de Despedidas, Julian Barnes le dice adiós a su lector. Estos renglones cierran la carrera de este escritor, aunque ¿podemos fiarnos? Parte de esta novela, memorias, autobiografía, ensayo o juego de retórica, está dedicada a contar la historia de dos amigos suyos, Stephen y Jean, a los que prometió no escribir nunca sobre ellos.

¿Me ha gustado Despedidas? Pues como casi siempre me pasa con Barnes, regular. Mantengo con él una relación curiosa. Me cae bien, me parece un hombre inteligente, agudo, con sentido del humor y un buen escritor, pero sus novelas (casi) siempre me defraudan. Puede que sea porque pongo tantas expectativas en ellas que es imposible alcanzarlas. Releo lo que en otras ocasiones he dicho de algunas de sus obras y me encuentro repitiendo lo mismo:

«Barnes es un autor que tiene algunos libros que me han flipado y otros que me aburren. Para mí, es un autor más de “principios” que de finales. Sus libros empiezan siempre con mucho empuje, son chispeantes, ingeniosos, enganchan e interesan y luego poco a poco empiezan a renquear con leves destellos cada vez más escasos. El lector va perdiendo ganas y, lo que es peor, tiene la sensación de que al propio Barnes se le hace cuesta arriba continuar con el libro, como si se hubiera desinflado y perdido el interés en el tema que había cogido con tanto entusiasmo» (2013)

Despedidas es un batiburrillo de ideas, recuerdos, referencias. Leyéndolo me he sentido como cuando te pones a ordenar un armario con mucho ímpetu. Al principio todo está claro: lo vas a hacer bien. Vas a vaciar el armario, limpiarlo por dentro, pensar bien dónde quieres colocar cada prenda, deshacerte de lo superfluo, organizar lo que tiras, lo que donas, lo que regalas y después colocar todo para que vaya en su lugar. Según pasan las horas, tu voluntad va decayendo, te cansas de pensar, de organizar y para cuando llegas al final, al momento de ordenar los pañuelos, los cinturones, las joyas y los pijamas de invierno, ya te da un poco igual, lo colocas todo en el último cajón o la última balda que te queda, cierras el armario y dices: «ya está».

Así siento que Barnes ha escrito Despedidas. Con casi ochenta años, en tratamiento por un cáncer en la sangre, con sus amigos desapareciendo cada semana y la sensación de que no quiere repetirse ni resultar superfluo, ha llegado al final de su carrera y en este libro lo que ha hecho es mezclar lo que le quedaba sin ordenar: los pañuelos, los cinturones, las joyas y los pijamas de invierno, que en este caso son anotaciones de su diario, la historia de amor y dos amigos suyos, una serie de referencias a estudios sobre cómo funcionan los recuerdos y su despedida como escritor.

«Una pregunta, ¿tú querrías saberlo absolutamente todo de ti? ¿Es buena idea o mala?»

A Barnes le preocupa, sobre todo, entender cómo funcionan los recuerdos. Supongo que con 80 años casi todo lo que te queda es eso, volver la vista atrás o releer tus diarios (él lleva uno desde adolescente) y comprobar si lo que recuerdas ocurrió tal cual lo tienes en tu memoria o tu cerebro te juega malas pasadas. Todos sabemos que reelaboramos nuestros recuerdos cada vez que los traemos a la superficie, los vamos fijando a base de cambiarlos, de adornarlos. Barnes llega a la conclusión de que es imposible recordar lo que fuimos, lo que vimos, sentimos o pensamos. Creemos que sí, intentamos fijar nuestras vidas escribiendo, grabando o haciendo fotografías, pero es un empeño inútil (recordé a María Luisa Elío y su vuelta a una Pamplona que no existía). Nada fue como lo recordamos. Ni siquiera nosotros mismos. O nuestros amores. Proust decía: «Los recuerdos que dos personas conservan una de otra, incluso estando enamoradas, no son iguales». Y Barnes dice: «Yo cambiará ese “incluso” por “especialmente”».

¿Hay que leer Despedidas? Pues a ver. Si eres fan de Barnes y le sigues desde hace años, yo diría que sí. Este libro es como esa última copa que te tomas con un amigo al que sabes que no vas a volver a ver porque se marcha del país o porque ya no tenéis nada en común pero os unen años de amistad. Esa copa no va a ser la mejor de tu vida, pero es la guinda a muchas otras compartidas con él.

«T. S. Elliot escribió que lo único que sabemos de los demás son los recuerdos que tenemos de los momentos que pasamos juntos; y que cambian –los demás– cuando no estamos con ellos. Esto siempre me ha parecido un poco desalentador. Pero también es verdad que hasta nuestros amigos más íntimos y nuestros amantes albergan recuerdos y emociones que desconocemos. Y de los que incluso ellos tal vez no sean conscientes».

Si no has leído nunca a Barnes hay que empezar por otro, por ejemplo por Niveles de vida.

Terminé octubre releyendo El Domingo de las Madres, de Graham Swift, que es el libro de la siguiente sesión del Club de Lecturas Encadenadas. Volvió a maravillarme y le descubrí aún más cosas que en mi primera lectura. Me guardo mis impresiones para la sesión. Estás a tiempo de apuntarte, se lee en un par de horas. Aunque cuente toda una vida.

Si lees, o has leído, algo de todo esto, ven a contármelo. Me hará ilusión.

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