Cosas que (me)pasan

Avatar de Di Vagando
Di Vagando
Dec 4

Podríamos clasificar a De Vigan en el grupo "amigas de NaN"? (para el resto: un amigo común q recomendaba lecturas como esta). De hecho, él me recomendó "Nada se opone a la noche" y no lo pude acabar del sopor. Paso de reincidir: a estas edades y con lo q me queda por leer, ya solo doy una oportunidad.

Hugs

di

Avatar de Marie
Marie
Dec 3

Acabo de leer de nuevo corto de Carver, "Cathedral" y es la verdad: siempre hay que volver a Carver!!

Muy buena la opinión de Maxi Guerra ( podcast de lujo , "Gastropolitica")

Leí el cuento hace 40 años y me sentí como el narrador: celoso, sarcastica, muy presumido, aunque un poco inseguro frente al ciego con su voz de ciclope.

Hoy me he convertido en el ciego aprovechando esta alegría de compartir y aprender.

Cada story de Carver es un iceberg

