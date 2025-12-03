El lunes conducía por Madrid, intentando hacer recados. Fracasé en dos de los tres recados que tenía que hacer y sumé uno que no me apetecía. Otro ni lo intenté. Era una tarde de diciembre gris, fría, oscura, como a mí me gusta. Me iba fijando en los peatones, los conductores, los dependientes de las tiendas y en las ventanas de las casas que se iban iluminando. Hace años me fijaba en esos interiores para atisbar vidas, ahora los miro intentando saber si ahí, en ese edificio, todavía vive alguien o ya son todo oficinas o pisos turísticos.

Iba escuchando de fondo un podcast nuevo de Maxi Guerra (ya sé que esto son «lecturas encadenadas», pero todo tiene que ver) que se titula Seis charlas que nadie me pidió. Iba perdida en mis pensamientos cuando Maxi, hablando de Carver, dijo:

«Un adolescente de quince años que lee a Carver encuentra una ventana sobre la vida e intuye muchas cosas. Alguien de 39 años que lee a Carver ya vive en un cuento de Carver. Hacerse grande es hacerse un personaje de Carver».

Y me ví ahí, metida en mi coche, con ropa mal elegida, el abrigo negro de pelos blancos, la cabeza perdida en mil gestiones y problemas y pensando: «¿Era esto?» Y me sentí eso, un personaje de Carver, porque además fue justo el autor con el que empecé las lecturas encadenadas de noviembre.

Vidas cruzadas recoge una serie de relatos de Raymond Carver que Robert Altman, el director de cine, eligió para llevar a la gran pantalla en versión libre. Este ejemplar lo compré en el mercadillo de antigüedades /trastos de Navacerrada. Ya había leído otros relatos de Carver y es posible que hasta alguno de estos ya hubiera pasado por mis manos, pero no importa. Volví a mis notas anteriores y me reafirmé en la sensación de que sus historias son como si tuvieras la posibilidad de mirar desde una ventana la vida de otros o pudieras contemplarlas a vista de pájaro. No tienes contexto, no sabes qué pasó antes ni qué ocurrirá cuando dejes de leerlo. Me gustó muchísimo y me inspiró para ese texto de hace unas semanas que creo que captura bien la idea de Carver.

Leer Vidas cruzadas me recordó al capítulo que Richard Ford dedica a su amistad con él en Flores en las grietas. Autobiografía y literatura. Volví a mis notas y allí tenía esta descripción de su amigo:

“Pero en 1977 era alto, flaco, huesudo, vacilante y hablaba poco y en un susurro entrecortado. Parecía simpático, aunque un poco asustadizo, pero no de una manera que asustaba a su vez al interlocutor, sino más bien como sugiriendo que acababa de estar contra las cuerdas y que por nada del mundo quería volver a encontrarse en esa situación. Sus dientes necesitaban la atención del dentista. El pelo era tupido y enmarañado. Tenía manos rudas, patillas largas y espesas, llevaba gafas con montura de concha negra, pantalones de color mostaza, una fea camisa de rayas marrón y morado de la planta de oportunidad de Penneys y zapatos de un gusto afín a los de la marca Hush Puppies. Era como si hubiera bajado de un autobús de la Greyhound de 1964 y viniera de algún sitio en donde hubiese estado realizando sobre todo labores de conserjería. Y era absolutamente irresistible”.

Quiero ver la película. Son tres horas, así que lo intentaré en vacaciones. Y voy a releer a Ford.

A Tom Gauld lo conocí, siendo conocer sinónimo de seguir sus trabajos, por sus tiras en The Guardian y sus portadas en The New Yorker hace por lo menos doce o trece años. En 2018 fui a un encuentro con él en La Casa Encendida y cuando vi que venía a la Fundación Telefónica a presentar su último libro, me animé a ir a verle. Allí me compré La venganza de los bibliotecarios, una recopilación de tiras publicadas en The Guardian referidas todas al mundo del libro. Hay chistes sobre libros, escritores, editores, lectores, bibliotecarios. Me lo leí en una perezosa mañana de sábado, tumbada al sol, disfrutando tranquilamente del ingenio y la tranquilidad. Si te gustan los libros o conoces a alguien como yo, es un regalo fantástico.

Siempre siempre es que el libro es un peñazo del quince

También en el mercadillo de Navacerrada, y en el mismo puesto, compré Las gratitudes, de Delphine de Vigan. Lo compré porque había leído varias recomendaciones muy entusiastas de gente a la que respeto. Tan entusiastas fueron esas recomendaciones que salté por encima de mi prevención hacia De Vigan desde que leí su aclamada Nada se opone a la noche, sobre la que escribí esto:

«Es un bluff total de libro. Intensismo francés que no va a ninguna parte y que no aporta nada. La autora, Delphine, reconstruye la vida de su madre después de que ésta se suicide y Delphine encuentre el cuerpo. La novela va y viene entre los sufrimientos de la autora para escribirlo, para enfrentarse a los recuerdos, a las charlas con los familiares, las grabaciones y la historia de la madre. Nada tiene el más mínimo interés. Delphine es intensa como solo una francesa puede serlo, elevándolo a la enésima potencia y con afán de protagonismo. Tiene una historia familiar tremenda, pero es tan tremenda y ella la cuenta con tanto desacierto que no consigue conmover ni lo más mínimo cuando debería dejarte completamente arrasada emocionalmente, porque Delphine acumula en toda la historia nada más y nada menos que: la muerte de 3 niños, 4 suicidios, unos cuantos abusos sexuales, unas cuantas drogadicciones, un par de enfermedades mentales graves y una sucesión de relaciones amorosas desastrosas. ¿Qué pasa? Que al final no te crees nada y vas leyendo y dices “Anda, Delphine: pírate”. Un bluff.»



Pues salté por encima de esta muy fundamentada opinión de mi yo de 2013 y compré Las gratitudes. Que ha resultado ser una novelita cuqui que cumple con todos los requisitos del género cursilada. De Vigan ha hecho check en todos los estereotipos: señora mayor con demencia de algún tipo, check; chica soltera que ha sido su vecina y la señora ha cuidado, check; soltero buenísimo, check; unas gotitas de II Guerra Mundial para su poquito de tragedia, check; malvada directora, check; estructura facilona desde dos puntos de vista que van construyendo la narración, check.

«Envejecer es aprender a perder. Asumir, todas o casi todas las semanas, un nuevo déficit, una nueva degradación, un nuevo deterioro. Así es como lo veo».

No tiene nada reseñable. No es horrible pero sí prescindible: la típica novela que le encanta a alguien que lee poco. Lo más destacable, y es muy meritorio, es el trabajo del traductor Pablo Martín Sánchez por lograr unos juegos de palabras que reflejan muy bien la progresiva pérdida del control sobre el lenguaje de la protagonista.

Las gratitudes será una preciosa película sobresaturada de color de sobremesa en la que con toda probabilidad la señora mayor no morirá y quizás se enamore en la residencia.

No sé gracias a quién llegué a Un día en la vida de Abed Salama, de Nathan Thrall, que lleva por subtítulo Anatomía de una tragedia en Jerusalén. No sé a quién le escuché recomendarlo, pero sí sé que me llamó tanto la atención que al momento escribí a La Guarida para encargarlo.

Me ha gustado muchísimo. Muchísimo. Se parece a No digas nada, a La ciudad de los vivos, a La biblioteca en llamas y a El ladrón de orquídeas. Es decir, es no ficción de la buena, de esa que te atrapa, te arrastra, te revuelve y no puedes dejar de leer hasta que llegas al final y sales del libro transformado, conociendo un poco más sobre la naturaleza humana.

El 16 de febrero de 2012, hace casi catorce años, un autobús escolar lleno de niños palestinos sufrió un accidente en una carretera cercana a Jerusalén. Una carretera que discurre entre zonas palestinas y zonas judías. Partiendo de ese accidente y de la vida de uno de los niños que va en ese autobús, Milad Salama, Thrall teje un universo de personajes conectando unos con otros. A través de ellos y de sus vidas lleva al lector hasta principios del siglo XX, el comienzo del sionismo, el final del protectorado británico, la expulsión de los palestinos de 1948 y las guerras posteriores y va ahondando en la terrible situación de los palestinos que, como un vórtice, se concentra en ese accidente de autobús.

Thrall pasa de un personaje a otro y consigue hacerte entender la dificultad de la vida en esos barrios divididos por muros absurdos, por leyes ridículas, por el racismo, el odio, la desconfianza, la deshumanización y la opresión del estado de Israel Sales del libro con el corazón encogido, desconsolado y con mucha rabia contenido. Es una lectura triste y necesaria.

«Entonces, yendo de habitación en habitación, revisó a los recién llegados, intentando aliviar su dolor. Desde que había dejado el autobús sentía que algo la inquietaba. Estaba segura de que los pequeños habían estado callados, al menos al principio. Ahora, junto a la cama de una niña, le preguntó por qué: “estábamos tan asustados”, le respondió la niña, “que cuando vimos las llamas, creímos que habíamos muerto. Que estábamos en el infierno”».

Sobre Palestina vuelvo a recomendar este maravilloso podcast, The Lemon Tree. una pieza increíble publicada en 1998, con la historia de Bashir, un hombre palestino, y Dalia, un búlgaro israelí que se instala en Cisjordania en la que fue la casa de Bashir.

Siete inviernos, de Elizabeth Bowen, me gustó al verlo en la librería. No quería gastarme más dinero y A. me lo regaló. No tenía de qué iba ni conocía a la autora y lo guardé hasta que llegó el frío a Los Molinos.

Elizabeth Bowen nació en Dublín en junio de 1899 y, como dice ella misma, esas primeras semanas fueron el único tiempo de verano que pasó en la ciudad. Desde entonces, y hasta que con siete años se marchó a vivir con su madre a Inglaterra, cuando llegaba el verano se marchaba con sus padres a Cork, al sur de la isla, para pasar allí la temporada estival, en la gran casa de la familia de su padre. En Siete inviernos l Bowen reconstruye los años que pasó en Dublín y lo hace con pequeños ensayos dedicados a lugares: su habitación, el salón de su casa, una plaza, las tiendas, la clase de baile, las calles. En esos lugares sitúa a los distintos personajes de su infancia, que son pocos porque fue hija única. Sus padres tardaron nueve años en conseguir tenerla a ella y después no tuvo hermanos. Vivía en una gran casa de la clase pudiente angloirlandesa protestante en compañía de sus progenitores y el servicio, nodrizas e institutrices. A los siete años su padre cayó enfermo de depresión y su madre y ella se marcharon y nunca más volvió a vivir en Dublín. Todos estos recuerdos que escribe aquí son una recreación, una reinvención, un artefacto construído sobre lo que recuerda vagamente y lo que otros le contaron, pero eso no le quita mérito. Es verdad que no suena infantil pero es que, claro, a principios del siglo XX los niños no eran niños, eran adultos pequeños. Una vez que conseguían llegar vivos a los dos años se les vestía de adultos pequeños y se les exigía hacer cosas de mayores. (Si eras pobre, en breve estabas trabajando). Los recuerdos de Bowen son de niña rica, privilegiada y protegida, pero son infantiles. Leyéndolo me llamó la atención cómo consigue que la perspectiva del lector con respecto a los lugares que describe sea siempre desde abajo, como la de un niño. Consigue también transmitir esa sensación de seguridad, totalmente ficticia, que todos hemos tenido de pequeños. La que da la cadencia y la repetición de rutinas, actos, palabras y personas en nuestras vidas. Supongo que Bowen escribió este libro para volver, de alguna manera, a ese lugar feliz. En su caso, un Dublín de clase alta pero en el que también hay frío, nieve, lluvia y oscuridad.

Bowen tuvo luego una vida de purpurina y estrellato, formó parte del círculo de Bloomsbury y, a la muerte de su padre, heredó las propiedades en Cork y tuvo una vida de rica inglesa. Como buena rica inglesa dice algo con lo que yo no puedo estar más en desacuerdo:

«Compadezco a las personas a quienes tiene sin cuidado la vida social: las empobrece la ofrenda que se ahorran».

Ya te digo yo que no, Elizabeth.

Encaro diciembre con una obra por terminar, una mudanza brutal y muchísimo cansancio físico y mental. Tengo vacaciones y grandes planes lectores. A ver qué puedo hacer. A lo mejor sigo sintiéndome un personaje de Carver. Espero que de los que tienen un final no demasiado desgraciado.

Hago esto por amor al arte, porque empecé a hacerlo hace casi dieciocho años y no sé dejarlo. No quiero dejarlo pero también me gustaría jubilarme antes, asi que me encantaría que pensaras en suscribirte a Cosas que (me) pasan. Estamos a punto de llegar a los 400 suscriptores. Sería genial que te animaras.

Yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de escucha y al chat.

Si, además, te haces miembro fundador, 70 € al año, piénsalo ¿cuándo has sido fundador de algo?, empezaré contigo, si quieres, una correspondencia manuscrita. Yo te escribo una carta, tú me contestas si quieres y así hasta que nos cansemos. Tendrás también varias tarjetas necesarias para tu vida con frases como “Me quiero ir a casa a leer” o “Desde tan abajo no explico”. ¿Cuándo fue la última vez que abriste el buzón y había una carta para ti? Piénsalo.

Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa.

