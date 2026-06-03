Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Sira
12h

Yo quiero vivir en esa portada del New Yorker!!! Me encantaría tener una casa d9nde tener una biblioteca así 😍 Por cierto, la tela del cogin del banco queda preciosa como fondo de las fotos!

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Irene
12h

AY! Sándor Márai,lo empecé ayer y también estoy expectante. Hace unos 20 años me tuvo encandilada y leí unos cuantos libros de el.

Qué pasará ahora? Lo veremos el día 5

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Por supuesto, sigue adelante.

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