Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Aída Sanz
9h

Me encanta esta metáfora, o analogía, o descripción, o lo que sea: "como si se hubiera quedado solo en un hilvanado de las páginas sin acabar de coserle las costuras. Cuando el lector se lo prueba, casi nada le encaja: unas partes le están grandes y otras no le entran"

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Concha
10h

Muchas gracias por el club de lectura!!

Laurie Colwin tiene un libro precioso, tambien editado en libros del asteroide, Tantos dias felices.

gracias por tus recomendaciones en general. Eres sin duda, la suscripción más rentable.

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Por supuesto, sigue adelante.

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