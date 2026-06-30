Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Sira
37m

Ese párrafo de El Despido, es escalofriante de realidad. Me ha recordado a lo que cuenta el Húngaro? Búlgaro? De Only Fantasy : si tienes corazón, no tendrás dinero. Escalofriante y racional en nuestra realidad.

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Amaya Ascunce
10h

Siempre mis cartas preferidas.

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Por supuesto, sigue adelante.

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