Un parpadeo, eso es lo que ha durado junio. Un abrir y cerrar de ojos. Visto y no visto. Me concentro intentando recordar qué he leído este mes, qué libros pasaron por mis manos y poco a poco van saliendo los títulos. Espero que esta falta de fijación sea culpa de la menopausia o de estar chapoteando en un trailer de la jubilación y que cuando vuelva a mis niveles normales de hormonas y vida real mis neuronas recuperen algo de retentiva. Ahora mismo andan bastante relajadas. Me dicen: «Ana, mira tus notas que para eso las tomas». Y tienen razón.

Si te gusta leer y quieres reunirte con un grupo de gente increíble para hablar sobre libros, te invito a que te sumes al Club de Lecturas Encadenadas. Las sesiones son cada dos meses, para ir leyendo sin prisas. La primera tuvo lugar el 10 de mayo y fue espectacular. La segunda será el 5 de julio y estamos leyendo El último encuentro de Sandor Marai. Tienes toda la información aquí y no te preocupes si no has leído el libro. Puedes venir de incoógnito, ver el ambiente y comprobar que merece mucho la pena. Suscríbete ahora y podrás participar en esta sesión, en el club de podcasts y en el chat continuo que mantenemos cada día.

Al lío.

Empecé el mes leyendo El despido, de Donald E. Westlake. Lo compré porqué se lo vi a Tallón y pensé que, dada mi situación actual, era una lectura muy adecuada. El despido se publicó por primera vez en 1997 y mantiene un equilibrio muy extraño porque todo lo que cuenta con respecto al mundo laboral se parece muchísimo a lo que ocurre ahora, pero al mismo tiempo se ha quedado antiguo hablando de una época en la que no había móviles ni redes sociales, internet estaba en pañales. Lo que sucede en El despido podría ocurrir ahora, pero lo haría de manera muy diferente, más sofisticada quizá.

El protagonista y narrador, Burke Devore, lleva dos años en paro. Perdió su trabajo en una oleada de despidos en la industria papelera, en la que él está especializado. Está desesperado y no viendo otra solución arma un plan demencial para conseguir un empleo: asesinar a los cinco hombres que pueden robarle el puesto al que todos aspiran. (No estoy reventando la novela porque esto se cuenta en las dos primeras páginas). Lo que pretende hacer Burke es absurdo, desesperado y obviamente criminal, pero él se convence a sí mismo de que el fin justifica los medios. Está casado, su matrimonio se está deshaciendo, puede que pierdan la casa, todo lo que tienen, tiene que salvar su vida.

El despido es una crítica feroz al capitalismo y a la lógica empresarial que acaba siempre con los mayores de 50 años expulsados de sus trabajos a pesar de ser buenos y competentes. Se les desprecia porque su conocimiento y su experiencia no se valoran. Son prescindibles, sustituibles por otros. El despido es también una novela policiaca en la que de alguna manera acabas yendo con el malo, igual que, por ejemplo, sientes cierta simpatía por Ripley u otros asesinos de Patricia Highsmith. A lo mejor no es simpatía, pero desarrollas cierta comprensión hacia sus actos. En este caso Burke no es malo, es una víctima del sistema igual que los hombres que planea asesinar y en el fondo siente pena por ellos. Los malos de El despido son los empresarios, el sistema.



El despido se lee con interés, es ameno, entretenido, plantea reflexiones interesantes sobre el papel del trabajo en la construcción del individuo, en el papel que éste interpreta en la sociedad tanto para sí mismo como para los demás. Burke y el resto de los hombres de la novela sufren porque consideran que sin trabajo son menos hombres, menos válidos, menos respetados (sinceramente creo que esto ahora mismo empieza a estar bastante superado, al menos en mi entorno, aunque sospecho que hay muchas esferas de actividad en la que la gente sigue pensando que su trabajo les otorga algún valor como persona). Westlake, además de todo esto, tiene un sentido del humor muy ácido que a mí me ha hecho mucha gracia:

«Está claro que el tipo es un mojigato y un muermo, pero es perfecto para cualquier trabajo que a mí se me daría muy bien y por eso lo odio».

Y esta crítica que sigue siendo igual:

«Todas esas corporaciones cotizan en bolsa, y lo que impulsa a todas y cada una de ellas es el deseo de los accionistas de recuperar sus inversiones. No es el producto, no es la experiencia, desde luego no es la reputación de la empresa. A los accionistas solo les importa recuperar la inversión, y de ahí vienen los directivos que los sostienen creados a su imagen y semejanza, hombres (y últimamente mujeres) que dirigen compañías que no les importan nada, de ahí viene que no les entre en la cabeza la realidad humana de la mano de obra, que tomen decisiones no en función de lo mejor para la entidad o para el personal o para el producto o (¡ja!) el cliente, o el interés general de la sociedad, sino para que los accionistas recuperen su inversión, nada más.

Democracia en estado puro, sostener a unos líderes y recibir a cambio su avaricia insaciable. La teta perpetua. Por eso las empresas sanas, con beneficios constantes, atiborran de dividendos a sus accionistas, aunque echen a miles de trabajadores; para exprimir un poco más, dar una imagen un poco mejor ante las bestias de las mil bocas que mantiene a los directivos en el poder con su millón, sus diez millones, sus veinte millones en bonificaciones [...] La conclusión es que los directores ejecutivos y los accionistas que les ponen ahí son el enemigo, pero no el problema. Son un problema social, pero no es un problema personal. Los seis curriculums. Ese es mi problema personal».

El despido encabrona, pero es una buena lectura de verano, de piscina y playa.

Hacía mucho que no leía un tebeo y me apetecía. Vi a A. leyendo Allí donde vas. Viaje al país de la memoria que flaquea, de Étienne Davodeau, y cuando lo terminó lo cogí porque Davodeau me encanta.

El autor francés intenta repetir la fórmula que tan bien le funcionó en Rural. Crónica de un conflicto y Los ignorantes (si no los has leído, corre a leerlos; hablé de ellos aquí y aquí. Yo empezaria por Los ignorantes). Esta fórmula de la que hablo consiste en que, para documentarse sobre un tema (digamos que sus tebeos son de no ficción), lo que más le gusta a Davodeau es pegarse a sus protagonistas como una sombra, preguntarles, interrogarlos, perseguirlos para absorber absolutamente todo sobre su vida o su actividad. En Rural era el conflicto de unos agricultores; en Los ignorantes trataba sobre la vitivinicultura y aquí, en Allí donde vas, es el mundo de los cuidados a los pacientes con enfermedades mentales degenerativas.

En este tebeo se suma, además, que la persona de la que quiere absorber todo el conocimiento es su pareja, Françoise, con la que lleva mil años. Ella es enfermera especializada en el cuidado de estos pacientes, a los que acompaña en sus casas tanto para facilitarles a ellos sus vidas como para acompañar a los familiares, que muchas veces no saben cómo afrontar la situación y están desubicados, perplejos, tristes y se sienten incapaces. El tebeo, como siempre en Davodeau, es un estudio de esos cuidados y también un análisis sobre la propia escritura y dibujo del tebeo. Si no conoces a Davodeau ya te adelanto que es un retratista terrible, al nivel de «un seis y un cuatro la cara de tu retrato», pero lo compensa porque sus viñetas destilan ternura, atención, mimo, cuidado e interés.

Allí dónde vas. Viaje al país de la memoria que flaquea es un tebeo precioso y muy tierno. Si además tienes cerca a alguien que sufre alguna de estas enfermedades creo que es una lectura perfecta.

Rosy & John, de Pierre Lemaitre, estaba por mi casa y no sé de dónde ha salido. Creo que un día lo vi en casa de mi amigo Juan y sencillamente lo cogí pensando en leérmelo, pero se pasó su momento y ha debido pasar años escondido entre otros títulos. Con la reorganización de toda mi biblioteca apareció y le llegó el turno. No tenía ni idea de qué iba, me enfrenté a él desde la ignorancia absoluta y fue un gran acierto. Es una novela policiaca entretenidisima que devoré en una tarde mientras fuera llovía y tronaba. Un plan perfecto. Tiene como personaje principal al comandante Camille Verhoeven que, por lo visto, protagoniza varias novelas. Es un comisario que me recordó a mi adorado Wallander y que me dió muchísimas ganas de buscar el resto de las novelas de la serie. Tiene ritmo, interés, intriga, ingenio y sorna. No te cuento la trama, claro. Empieza con una bomba en París.

«Oh, sí, por supuesto. Los periodistas. Profesionales también. Las furgonetas de las emisoras de radio y de la televisión continúan llegando a la vez que los de emergencias. Tiran cables de un lado a otro, se preparan las primeras conexiones en directo; los reporteros, jugando a corresponsales de guerra, buscan el lugar adecuado, aquel en el que, durante su intervención, se vean a sus espaldas los escombros. En eso consiste una democracia moderna: un país en el que los profesionales han tomado el poder».

Otra gran lectura de verano, de tumbona y playa.

Al despedir las lecturas encadenadas del mes pasado decía que iba a reencontrarme, 16 años después, con una de mis novelas favoritas: El último encuentro, de Sándor Márai. Lo leí por primera vez en 2003 y me dejó tan impresionada que durante años estuvo en el número uno de mis libros favoritos. Con un poco de miedo volví a él en 2010 pensando que a lo mejor era un reencuentro fallido, como cuando te encuentras con un ex del que estuviste enamoradísima y al verlo piensas ¿Pero cómo me pudo gustar? Todo fue bien aquella vez. Ahora, en 2026, solo veinte años me separan de la edad de los dos ancianos protagonistas y he descubierto en esta tercera relectura elementos y sutilezas que no percibí años atrás. Fragmentos y reflexiones que con treinta años no me llamaron la atención ahora me han hecho detenerme y sentir un latigazo de reconocimiento. Emociones que hace años me descolocaron ahora me han dejado indiferente. Me ha gustado evolucionar con el libro. A lo mejor si lo releo una vez más, cuando tenga setenta, descubro aún más cosas. Es lo que tienen los clásicos.

«Uno envejece poco a poco, primero envejece su gusto por la vida, por los demás, ya sabes, todo se vuelve tan real, tan conocido, tan terrible y tan aburridamente repetido. Eso también es la vejez. Cuando ya sabes que un vaso no es más que un vaso. Y que un hombre no es más que un hombre, un pobre desgraciado, nada más, un ser mortal, haga lo que haga… Luego envejece tu cuerpo, no todo la vez, no, primero envejecen tus ojos, o tus piernas, o tu estómago o tu corazón. Envejecemos así, por partes. Más tarde, de repente, empieza a envejecer el alma: porque por muy viejo y decrépito que sea ya tu cuarto, tu alma sigue rebosante de deseos y de recuerdos, busca y se exalta, desea el placer. Cuando se acaba el deseo de placer, ya solo quedan los recuerdos, las banalidades, y entonces sí que envejece uno, fatal y definitivamente. Un día te despiertas y te frotas los ojos, y ya no sabes para qué te has despertado. Lo que el nuevo día te traiga, ya lo conoces de antemano: la primavera, el invierno, los paisajes, el clima, el orden de la vida. Ya no puede ocurrirte nada imprevisto: no te sorprende ni lo inesperado, ni lo inusual, ni siquiera lo horrendo, porque ya conoces todas las posibilidades, ya lo tienes todo visto y calculado, ya no esperas nada, ni lo bueno, ni lo malo y esto precisamente es la vejez. […] La vida se vuelve casi interesante cuando ya has aprendido las mentiras de los demás y empiezas disfrutar observándolas, viendo que siempre dicen otra cosa de lo que piensan, de lo que quieren de verdad… Sí, un día llega la aceptación de la verdad, y significa la vejez y la muerte» .

Gracias por llegar hasta aquí. Este verano que espero largo y, a ser posible, no muy cálido, aprovechando que estoy en el paro pretendo leer muchísimo, tener tardes largas y cálidas dedicadas solo a la lectura. En mi cabeza parece un plan perfecto, pero ya veremos si consigo cumplirlo. Tengo muchas cosas que hacer, entre ellas, escribir cada día, hasta el 31 de agosto, el Cuaderno de Verano que empieza mañana. Espero que me acompañes.

Escribir El Cuaderno de Verano durante sesenta días va a ser todo un reto. Me encantaría que te animaras a suscribirte para apoyarme y animarme con este reto porque me apetece muchísimo. Si lo haces estaré más cerca de poder dedicar todo mi tiempo a Cosas que (me) pasan. Si te suscribes ese ideal estará aún más cerca y si lo haces, yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de lectura, al club de escucha y al chat. Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa. Ya somos más de 570. El nuevo reto es llegar a 600. ¡Anímate!

¡Venga! ¡Sí, quiero todo esto!

Puedes incluso hacerte fundador de Cosas que (me) pasan, 80 € al año, piénsalo ¿cuándo has sido fundador de algo? Si te decides empezaré contigo, si quieres, una correspondencia manuscrita. Yo te escribo una carta, tú me contestas y así hasta que nos cansemos o no. Tendrás también varias tarjetas necesarias para tu vida con frases como “Me quiero ir a casa a leer” o “Desde tan abajo no explico”. ¿Cuándo fue la última vez que abriste el buzón y había una carta para ti? Piénsalo.