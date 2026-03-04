Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Iolanda Pericàs
6h

Gracias por las recomendaciones. El primero me llama mucho la atención, los otros dos, no tanto la verdad. Y como solemos coincidir en gustos creo que no voy ni a intentarlo. Espero con ganas la propuesta del nuevo club. Tardé mucho en suscribirme, pero desde que lo he hecho todo son ventajas! Y cada día son más...

MG
2h

No puedo ver un club de lectura sin apuntarme. PALANTE

