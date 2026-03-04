Febrero ha volado. Un buen día empezaba mi primer mes en el paro sintiendo que se abría ante mí una inmensidad de tiempo a mi disposición y, de repente, ya es marzo, la luz se alarga hasta más allá de las siete y media de la tarde, hay botones verdes en las lilas de mi jardín y estoy a punto de mudarme a mi nueva casa. No sé qué ha pasado con los veintiocho días de febrero, pero lo que sí sé es que he descansado. No físicamente, porque no he parado de ir y venir, de ver gente, de hacer planes, de organizar,... pero sí mentalmente. La cabeza ha dejado de preocuparse, sonrío más, me duele menos la mandíbula y cuando me acuesto me sumerjo en la lectura con una concentración que hacía meses que no conseguía. He recuperado ese perderme en los renglones aunque no tanto tiempo como me gustaría. Mudarse es muy exigente.

Al lío. (Al final hay una sorpresita)

El palacio azul de los ingenieros belgas, de Fulgencio Argüelles llevaba años en mi radar, lo había visto en varios lugares y siempre pensaba «tengo que hacerme con él». Lo que me decidió a comprarlo fue una recomendación de Esther de Moito Conto, en nuestro chat privado de chismes y críticas. Si ella me recomienda algo, no lo dudo ni un momento.

Cómo me ha gustado. Echaba de menos una novela así. Un libro potente, sólido, compacto y además maravillosamente bien escrito. Un prodigio de escritura, de uso del lenguaje, del vocabulario. Estuve con él casi un mes, leyéndolo con pausa, con mimo, con mucha calma, paladeando cada frase.

El palacio azul de los ingenieros belgas cuenta la historia de Nalo, un chaval que en 1927 empieza a trabajar como ayudante de jardinero en la mansión de los belgas dueños de las minas de esa zona de Asturias. Como un narrador omnisciente, Nalo cuenta su historia y la de su hermana Lucía, enamorada de los libros, la poesía, las palabras y la belleza; de Eneka, el jardinero que será su Pigmalión y le enseñará el nombre de todas las flores pero también le contará quienes fueron las musas y cómo tratar a las mujeres; de su padre muerto en la primera página de la novela; de su madre que come tierra para enjuagar su pena; de su abuela que habla con refranes; y de su abuelo, Cosme, un personaje complejísimo que es el origen de Nalo y de todo lo que ocurre en el palacio azul. Nalo, allí, se encontrará con los libros, con el valor del conocimiento, con el sexo, la avaricia, la locura, las diferencias de clase, la lucha de clases, la revolución.

«Varias veces al día, coincidiendo con las horas de los relevos, observaba a los grupos de los obreros, mineros u operarios de la fábrica y de los talleres, pasar por el camino del río, unos arracimados en torno a algún comunicado escrito de los sindicatos, otros tarareando canciones, algunos apretados unos contra otros de vuelta a sus barrios, pensando en la casa que los esperaba, resignados a la monotonía de un trabajo desagradable e ingrato, convencidos de que la eternidad de los días no se correspondía con los efímera que podría resultar su vida. Iban y volvían».

Argüelles construye un mundo, un cosmos, un universo y un espacio: las casas de los obreros, el jardín, el palacio, la casa de los sauces, la de los abuelos de Nalo, el pueblo, los campos, la mina. Me recordó muchísimo a Verdes valles, colinas rojas, de Ramiro Pinilla, con la que creo que comparte espíritu, idea y tono. Tardé un mes en leerlo porque es una lectura densa, que no pesada ni aburrida. Es densa como una pradera cuajada de flores en primavera. No puedes atravesarla corriendo porque quieres disfrutarla, admirarla y fijarte en cada detalle. Eso es El palacio azul de los ingenieros belgas. Es precioso, y la prosa de Argüelles traza arabescos, para nada innecesarios, que hay que recorrer despacio para paladear las palabras mientras en tu cabeza se van construyendo las imágenes, ese universo.

«La esposa del ingeniero Jacob, que además de ser belga también era baronesa de una ciudad que se llamaba Gante y hablaba el español cortando las palabras en rodajas como si no fueran palabras sino trozos de manzana que le fueran cayendo de la boca, había acomodado en sus puestos a todos los comensales»

Sabes perfectamente cómo hablaba español la baronesa. ¡Qué genio!

El palacio azul de los ingenieros belgas es una novela que se encuadra dentro del género conocido como coming-on-age o iniciación, maduración o como quieras llamarlo. Nalo va creciendo durante todas sus páginas para terminar convertido en un hombre muy distinto del que era al principio. Por encima, o a través, le ha pasado la vida, la suya y la de sus abuelos, sus padres, su hermana, Eneka, los ingenieros belgas, sus familias, los obreros de las minas, la política, la revolución, la inocencia, la ingenuidad, la juventud, el ansia, la esperanza, la ilusión, la política, el odio, el cariño, el amor, el sexo, la ausencia y la presencia. Está estructurada en dos partes que, en realidad, no están físicamente delimitadas: de hecho la segunda empieza justo a la mitad del capítulo 5 de los 10 que tiene, y comienza cuando Nalo da voz al abuelo Cosme, que le ha contado a él su historia, y Nalo se la traslada al lector. Hasta ese momento todo lo que el lector ha sentido ha sido a vista de pájaro. A partir de ese punto el lector está en medio de la acción, de lo que ocurre, porque ya sabe lo que pasó antes de ese momento concreto y se siente preparado para enfrentarse, con Nalo, a lo que el futuro le va a traer. Es ahí cuando te anclas a la historia, dejas de verla desde el cristal del escaparate y pasas a estar en el centro con los personajes moviéndose a tu alrededor.

Es una lectura fabulosa que recomiendo muchísimo, siempre que se esté dispuesto a leer con calma, sin prisa por terminar. ¡Ah! Y que no se me olvide comentar que he aprendido muchísimo vocabulario. He sentido muchísima envidia por ese acervo de palabras y esa maestría en el uso del lenguaje.

«Era como si para ella la existencia fuera todo eso que queda cuando desaparece la realidad, las brasas que perduran cuando se han quemado las costumbres, lo habitual, y recordé lo que un día me había dicho Eneka. La gente cree que la realidad de la cebolla son sus capas, pero si las vas quitando hasta quedarse sin nada, la cebolla sigue presente y su picor te hace llorar, pues ese efecto perdurable de la cebolla es su auténtica realidad»

Mi siguiente lectura fue Cometierra, de la argentina Dolores Reyes. Es su primera novela y se publicó en 2019. Llegué a ella porque durante una cena divertidísima me la recomendó Manuela Bergerot. Acabo de leer que Reyes tiene siete hijos y eso ha hecho que mi valoración de su novela aumente, porque escribir una novela mientras se cuida de siete churumbeles me parece una heroicidad.

Aunque no me haya chiflado, como primera novela es un buen comienzo. Tiene una voz personal con un estilo seco, árido, que deja sabor a tierra en la boca, con ecos de western y de cierto realismo mágico bastante bien utilizado como recurso. No resulta cursi, ni redundante, ni abusa de él.

Cometierra es una chica que vive con su hermano Walter en una casa que ni cuidan ni les cuida, ni importa ni les importa. Mientras su hermano trabaja, ella pasa los días dejando pasar las horas, bebiendo, pensando y sin hacer nada. Cometierra, el único personaje sin nombre, tiene un don o una maldición. La tierra le hace «ver». ¿Y qué ve? Pues crímenes contra mujeres. Es un don doloroso, que le cruje el alma y el ánimo y que no quiere usar, pero claro, ¿cómo va a negarse a ayudar a las madres, a los padres, los hermanos, los tíos que llegan a su puerta desesperados? En ese equilibrio, entre ayudar y no querer ver las terribles imágenes que la tierra que come le hace ver, transcurre la vida de Cometierra. En la novela hay jóvenes, amor, violencia, malvivir, desapego, desesperanza y un fuerte vínculo familiar. Es una novela con buenas ideas, buen tono, buenos personajes pero, para mi gusto, se queda corta de definición, de propósito. De hecho, termina un poco con prisa, casi chapucera. Me recordó a Panza de burro y Carcoma, que me gustaron menos que ésta. Me pregunto por qué tantas autoras escriben sobre violencia contra las mujeres. Probablemente porque es algo habitual, casi rutinario y hasta hace nada apenas se hablaba de ello. También me recordó a Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor que, si no has leído, te recomiendo encarecidamente.

No doblé ni una esquina y acabo de descubrir que se ha adaptado a serie en Prime video. Me alegro por Dolores Reyes.

Terminé mis lecturas del mes con uno de los libros de moda: Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano. Sé que parece que siempre leo a la contra de las novedades, pero no es para nada así. Llego a las novedades con ilusión (cada vez menos), con ganas de que me gusten, de que me atrapen, pero la realidad es que hay pocas novedades, y menos de las aclamadas a diestro y siniestro, que me digan algo. La mayoría de las veces termino y pienso: ¿En serio tanto bombo para esto?

Quería que Oxígeno me gustara para decirles a mis hijas, que me lo habían regalado por mi cumpleaños, que me había encantado pero, sintiéndolo mucho, no ha sido así. En una entrevista a la autora leo: «El reto era sacar de la anécdota, por muy bestia que fuera para mí —porque no deja de ser una anécdota—, un relato universal». El reto, por demás ambicioso, no ha sido superado. En Oxígeno no hay nada más que eso, una anécdota traumática para la autora: la mala combustión de una caldera de gas en un piso alquilado le provocó a ella y a su pareja una intoxicación por monóxido de carbono que no fue mortal por puro azar. Marta Jiménez disecciona ese momento y después lo estira y estira y estira, trenzándola con su historia de amor con Juan, su pareja, los recuerdos de la enfermedad de su madre, las numerosas mudanzas de su vida y la reconstrucción de lo que ocurrió el 7 de noviembre de 2020. Sinceramente, no da para tanto, no hay nada universal en este relato de una vida cualquiera, la suya. Entiendo que para ella sea interesantísima (a mí la mía me parece apasionante), pero creo que si en vez de estirar la anécdota la hubiera destilado en un relato, Oxígeno sería algo mucho más redondo.

Y así es como siento esta novela. Leerla es como mirar una canica transparente, por muchas vueltas que le des, no hay nada más que lo que ves, toda su superficie es exactamente igual y a través del vidrio siempre tienes la misma imagen. Al final te aburres.

«Las historias las narran los que las vieron o las que las vivieron, y yo esta ni la vi ni la viví. Todo lo importante pasó mientras estabas inconsciente, en el clímax de esta trama yo no estoy. No hice absolutamente nada en esta historia. ¿Cómo iba a contarla yo?»

Esto lo dice Marta en la página 30. Dejando de lado que se carga de un plumazo toda la historia de la literatura tanto de ficción como de no ficción, se carga su propia historia. ¿Si no la vivió cómo le pudo traumatizar? ¿Solo lo que nos ocurre mientras estamos conscientes es vida? No sé, me parece el típico párrafo grandilocuente que no tiene ni pies ni cabeza.

«La única lógica posible es la de vivir como si no nos fuéramos a morir nunca, o por lo menos como si nos fuéramos a morir un día muy, muy lejano. La lógica de entender todas las cosas que pueden pasar para que Dios no quiera, y aun así, comprar unos manteles de colores y colocarlos con mimo en la mesa del desayuno cada mañana. Ahí es donde hay que poner la fe, en esos mantelitos de colores»

Puede que el relato universal de Jiménez sea la certeza, conocida tras la intoxicación, de la inevitabilidad de la muerte, la certeza de que puedes morir mañana, esta tarde, dentro de un rato, porque nos acecha en cada esquina, en un tropezón, un accidente, una enfermedad que no te esperas. A mí me llegó cuando mi padre murió un día en el monte, por sorpresa, y yo continué viviendo un día entero sin saber que estaba muerto. La muerte no es algo que te está esperando ahí delante, aunque vivamos con esa actitud, por otro lado la única posible. La muerte nos rodea y nosotros no lo sabemos. Es un conocimiento que todos adquirimos en algún momento de nuestra vida. Unos antes y otros después.

En resumen, yo quería que me gustara Oxígeno porque era un regalo de mis hijas y quería poder decirles: chicas, gracias, me ha chiflado; pero sinceramente es un libro fallido. Se lee fácil pero poco más. Cada uno gestiona sus traumas como puede/quiere y si lo gestionas en forma de best seller, ole tú; pero sinceramente Oxígeno es un poco «y dale con la bolita». Te lo puedes ahorrar.

Si has llegado hasta aquí tengo una sorpresa.

La próxima semana lanzaré el Club de Lecturas Encadenadas. Será bimestral y solo para los suscriptores de pago. El plan es leer con calma y charlar tranquilamente compartiendo impresiones. Si el libro te ha gustado será genial y si quieres despellejarlo sin piedad, también. El miércoles que viene contaré cuál es el primer libro que he elegido para estrenarnos y cómo nos vamos a organizar. Si no quieres perdértelo, ya sabes, dame tu dinero y suscríbete.

