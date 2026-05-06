Estoy nerviosa. Un poco. A ratos. Me tranquilizo a mí misma diciéndome: «A ver, Ana, ya tuviste una primera vez con esto y todo fue bien. Seguro que ahora también». Y en el fondo creo que así será, pero confieso aquí, hoy, que la primera sesión del Club de Lecturas Encadenadas que celebraremos el domingo me tiene un poco asustada. Estoy ahora releyendo a ratos Nosotros, los Caserta, de Aurora Venturini, para llegar al domingo con las ideas frescas, con algo que aportar. Cruzo los dedos para que salga bien y para que todas las que asistan lo pasen estupendo, les guste y les apetezca seguir participando. La lectura para la siguiente sesión la anunciaré la semana que viene. Cuando entro un poco más en pánico se me ocurre que, si sale regular, espero que las asistentes sean misericordes y piensen que es una primera vez, como el primer beso o el primer polvo o el primer día en el colegio. Es un comienzo.

Al lío.

En abril solo he leído mujeres. No ha sido buscado ni premeditado, sencillamente las lecturas se han ido encadenando así. Comencé el mes, claro, con Nosotros, los Caserta, de Aurora Venturini, que comentaré el domingo en el chat. De ahí salté a Éramos unos niños, de Patti Smith, que me regaló mi amigo P. (Si eres fundador habrás recibido una de las tarjetas que él dibujó) por mi cumpleaños.

Sé que Patti Smith se ha puesto muy de moda en los últimos años entre las influencers pijas que van de intelectuales. Sé también que Patti Smith es una artista multidisciplinar con una trayectoria impresionante y un pelo inolvidable, pero confieso públicamente que antes de leer este libro mi mayor referencia con respecto a ella era la canción Because the night, que Bruce Springsteen y Patti compusieron juntos. (Bruce compuso la canción con el estribillo y poco más y no sabía muy bien qué hacer con ella porque le parecía que era otra canción de amor. Los dos artistas compartían ingeniero de sonido y, a través de él, Patti escuchó la canción y juntos acabaron la letra).

Eso era todo lo que sabía de Patti Smith y, consciente de la inmensidad de mi ignorancia sobre este icono de la cultura, no solo musical sino también literaria, me lancé a sus memorias de juventud con bastante devoción. Éramos unos niños es un título fantástico porque refleja exactamente el espíritu del libro y de la época que Smith retrata. Tras un breve recorrido por su infancia, lo justo para que se entienda lo que vendrá después, este libro se centra en el final de los años sesenta y principios de los setenta, la época en la que Smith conoció y convivió con Robert Mapplethorpe.

Se conocieron en Nueva York, a donde los dos habían huido buscando hacer algo con sus vidas, siendo ese «algo» un ente indefinido que implicaba arte, literatura, pintura, experimentación, música, libertad, independencia... En 1967, el año en que se conocieron, apenas tenían veinte años, pero se unieron de esa manera que sólo las amistades a esa edad pueden unirse. Los unió la necesidad y también sus experiencias de infancia, el deseo de escapar de esas vidas organizadas, las ganas de ser artistas, el ansia por crear, por conocer, la indiferencia hacia el qué dirán, la fortaleza para aguantar adversidades y el enamoramiento, claro. Eran almas gemelas que fueron capaces de evolucionar de ese amor de pareja a una amistad y una alianza creativa que se extendió durante toda la vida de Mapplethorpe y que de alguna manera no ha terminado ni siquiera con su muerte. Una noche aciaga, de camino al Hotel Chelsea, se prometieron no abandonarse nunca y lo cumplieron. Cuando Mapplethorpe murió en 1989, Patti mantuvo su promesa y por eso escribió este libro, para contar su historia.

Es un libro tierno, muy personal y lleno de detalles mínimos que me han asombrado. Sospecho que ella llevó siempre un diario y que conserva miles de fotos de aquellos años. Es también un libro frenético, diría que casi de aventuras, porque no paran de sucederles cosas, de encontrarse con gente interesante. Su vida es un continuo asistir a acontecimientos históricos, encontrarse con iconos culturales, con personalidades que marcarán sus vidas. Toda la gente que conocen es interesante, les acoge, les entiende, les ayuda, les permite entrar en un ambiente nuevo, avanzar. El retrato que hacen de Nueva York casi parece un cuento de hadas. Sí, hay mugre, hay delincuencia, hay drogas y violencia, pero las calles, los garitos, los hoteles, los pisos inmundos, el metro, los trabajos que hacen… parecen llenos de oportunidades, de puertas que les darán acceso a todo lo que anhelan: el Arte, la Gloria, la Libertad.

Ella quería ser Jo de Mujercitas.

«Leer me apasionaba. Anhelaba leerlo todo, y lo que leía me creaba nuevos anhelos. A veces me iba a África y ofrecía mis servicios a Albert Schweitzer, o engalanada con mi gorro de piel de mapache y mi polvorera de cuero defendía al pueblo como Davy Crockett. Podía escalar el Himalaya y vivir en una cueva donde haría girar una rueda de oración para mantener la Tierra en movimiento. Pero la necesidad de expresarme era mi deseo más fuerte, y mis hermanos fueron los primeros que conspiraron conmigo para sacar partido a mi imaginación. Escucharon atentamente mis historias, se prestaron a actuar en mis obras de teatro y combatieron en mis guerras con arrojo. Con ellos de mi parte cualquier cosa parecía posible».

Él quería ser una estrella. Un divo.

«Robert confiaba en la ley de la empatía, en virtud de la cual podía transferirse voluntariamente a algún objeto u obra de arte, y por lo tanto influir en el mundo externo. No se sentía reducido por la labor desempeñada. No buscaba la redención. Buscaba ver lo que otros no veían, la proyección de su imaginación».

Los dos lo consiguieron.

He vuelto a caer. Otra vez. Juré que nunca más, pero he vuelto a caer. Por una recomendación de alguien de cuyo criterio quería fiarme he recaído en la lectura de un librito nuevo escrito por una autora española que cuenta un trauma: Seismil, de Laura C. Vela

Empezó bien pero enseguida se desinfló. En realidad no es que se desinflara, es que no hay libro. En un taller de escritura de Sabina Urraca, cuando se pidió a los alumnos que escribieran sobre algún suceso de su adolescencia, Laura C. Vela escribió un texto contando cómo a los doce años, y durante un año y medio, fue violada por un hombre de más de cuarenta que había conocido por internet. Vivió con ese abuso hasta que un buen día se lo contó a la que era su novia, que se lo contó a su madre y ésta a su vez a la tutora y de ahí a los padres de Laura. A partir de ahí la denuncia, el juicio, las declaraciones, la terapia y toda una vida para ¿procesar? ¿superar? ¿aprender a vivir con? algo tan terrorífico y espantoso.

«Quién soy, quién era, y cuánto de quién soy es una secuela. Si no tuviera esas secuelas ¿cómo sería? O, si de repente lo supero, ¿cómo seré? Pero algo así no se supera, simplemente se convive con ello de otra manera».

Sin quitarle ni un gramo de horror a lo que cuenta ni un ápice de valor al hecho de haberse atrevido a contarlo, no está claro qué es Seismil. La propia Laura lo dice en un determinado momento, cuando escribe que no le debe esta historia a nadie y que nadie le puede exigir nada, pero no entiendo a dónde quiere llegar. O sí, si lo entiendo. Esto era un ejercicio de clase que se le animó a extender, a explorar, a profundizar... y en ese camino Laura se atascó o no supo cómo hacerlo o se dió cuenta de que no podía, no quería o no le salía. Leyéndolo he tenido sensaciones muy parecidas a las que tuve en marzo con Nadie me esperaba aquí.

Formalmente funciona más o menos mientras la narradora es la propia Laura, mientras es ella recordando la niña que fue y lo que le ocurrió. Hasta ahí, esa voz te tiene agarrada, hasta sobrecogida, quieres ir con ella. Luego, no sé si porque no supo seguir o no pudo, empiezan a aparecer otras voces y el libro se deshilacha. En la página 28 aparece un correo de Sabina Urraca, en la treinta un monólogo de la profesora que la trató cuando se descubrió la violación, en la cuarenta y ocho una carta de una exnovia, más correos de su novia actual. Siento decir que nada de esto funciona y poco a poco te vas desenganchando, pierdes la mano de Laura. Por otro lado, lo que cuenta es tan horrible que no sabes qué hacer con ella y parece que la autora tampoco. Entiendo que no es fácil, que es duro y que ni siquiera tiene por qué saber a dónde va, pero el libro es fallido a pesar de tener muchas buenas ideas que quedan esbozadas, pero nada más.

«Escribo este libro para encontrar mi voz. Porque una violación es la anulación de la voluntad. Es que te nieguen. Es que no existas. Nunca quise ser escritora ni me propuse terminar un libro. Simplemente, para no ser lo que otros dicen o piensan, o lo que otros quieren, tengo que ser capaz de contarme a mí misma».

Al violador le cayeron 3 años y seis mil euros de multa. 6.000 € por violar a una niña de doce años. El tipo se suicidó en la cárcel unos meses después de entrar. Leyéndolo pensé que si hubiera sido una de mis hijas yo le hubiera matado.

Fue un absoluto contraste saltar de la historia de Laura C. Vela a la vida feliz, despreocupada y ligera de Elizabeth von Arnim y su jardín alemán. Fue un regalo de una lectora y la verdad es que me pilló desprevenida. Más que desprevenida, me hizo replantearme la pregunta ¿Ya doy la imagen de una señora mayor enfrascada en su jardín, sus rosas, sus dalias y sus frutales? ¿Quiero ser esa señora? Y, sobre todo, ¿tengo la capacidad para ser esa señora?

¡Qué mujer tan feliz soy viviendo en un jardín, con libros, niños, pájaros y flores y todo el tiempo del mundo para disfrutarlos!

A ver, yo querría ser Elizabeth von Arnim que, con veinticuatro años (esta parte me la podría saltar) se casó con un barón alemán y se fue a vivir a las posesiones de su marido en Alemanía. Una casona, castillo, con un jardín maravilloso que ella disfrutaba muchísimo mientras le decía a la sucesión de jardineros que trabajaban en su casa lo que quería plantar, el color de las rosas, cómo debían ser las hileras de plantones, si quería verduras o frutas en su huerto. Todo mientras ella estaba impecablemente vestida y sin, por supuesto, coger un azadón, un rastrillo o una pala. Sí. Quiero ser este tipo de jardinera. Me falta el dinero del barón para conseguirlo y por eso tengo las manos doloridas y con callos y miro con tristeza e impotencia las hierbas salvajes que no paran de crecer y hacen que mi pequeña tarea de cada día parezca insignificante. (Me siento como los romanos cuando cada noche, al volver al claro dónde iban a construir «La Residencia de los Dioses», veían que los árboles que habían arrancado la jornada anterior volvían a estar ahí)

«Me encantaría que mi casa estuviera llena con más frecuencia si encontrara a gente capaz de disfrutar de la vida. Serían bienvenidos y despedidos con el mismo afecto; pues la verdad me obliga a reconocer que, aunque me encanta verles llegar, me agrada igualmente verlos marcharse».

Elizabeth y su jardín alemán es una oda al placer de contemplar y disfrutar un jardín en todas las estaciones y también un libro divertidísimo. Publicado por primera vez en 1898, es un retrato maravilloso de la vida de las mujeres ricas en esa época. Tiene un sentido del humor maravilloso, ácido, inteligente, perspicaz.

«… pero tal y como estaban las cosas me encontré haciendo promesas para el futuro. Eso es siempre una mala señal —los únicos que las hacen son los que las rompen—, pues si una se dedica simplemente a hacer de manera natural lo que es justo tal como va llegando, entonces cualquier promesa previa resulta del todo superflua. Ya he dejado de hacerlas por Año Nuevo desde hace varios años, y tan solo el vendaval que sufrimos anoche me obligó a hacerlas de nuevo: porque hace ya un tiempo que he descubierto que, aunque el año y las promesas sean nuevas, yo no lo soy, y no tiene ningún sentido poner vino nuevo en odres viejos».

No podría estar más de acuerdo con ella.

El marido de Elizabeth es el Hombre Airado; sus tres hijas son «la niña de abril, la de mayo, y la de junio»; las visitas cuando vienen son siempre una pesadez que no se va nunca; el servicio causa problemas por querer vivir su vida o por ver fantasmas; y, en general, la vida discurre plácida y casi casi aburrida.

«Cuando las niñas se hayan hecho mayores y desagradables todo esto estará muy bonito, y entonces probablemente no les gustará; y, si heredan la indiferencia del Hombre Airado por los jardines, dejarán que crezca salvaje y que vuelva al estado en que lo encontré. O quizá sus tres maridos se nieguen a vivir aquí, o a venir a un lugar tan apartado, y entonces el destino del jardín habrá quedado sellado para siempre. Mi única esperanza es que los maridos no crecen en el desierto y que las tres tendrán que esperar un buen tiempo hasta que haya suficientes para que les toque el turno. Las madres me dicen que encontrar un marido es un asunto complicado; ¡cuánto más terrible resultará tener que buscar tres al mismo tiempo! [...] Pero yo no me dedicaré a buscarlos. No me puedo imaginar nada tan incómodo como un yerno, y además, no creo que un marido sea lo mejor para una chica. Haré lo que esté en mi mano en estos años que tengo a mi disposición para enseñarles a amar el jardín y la vida al aire libre, e incluso a cultivar, de forma que, si tiene una chispa de su madre en ellas, no deseen nada más en este mundo».



Estoy en todas las ideas de esta cita.

«El jardín es el lugar en donde busco refugio y protección, no la casa. En la casa me esperan deberes y disgustos, sirvientes a los que aconsejar y amonestar, muebles y comidas; mientras que fuera me veo rodeada de bendiciones por todas partes. En el jardín me arrepiento de toda la crueldad que hay en mí, de esas ideas egoístas que son mucho peores de lo que me parecen; es ahí donde todos mis pecados y necedades me son perdonadas, donde me siento protegida y a resguardo, y en cada flor y en cada brizna de hierba encuentro una amiga, y en cada árbol un amante. Cuando me siento asustada corro allí para tranquilizarme, y cuando me he enfadado sin motivo es allí donde encuentro la absolución».

Soy Elizabeth pero sin dinero. Ella era genial, divertida y con las ideas clarísimas.

Gracias por llegar hasta aquí. Lee a Patti Smith y a Elizabeth. Y el domingo nos vemos en la primera sesión del Club de Lectura.

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