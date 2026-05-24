Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Cuartadeseis
7h

Las rosas son preciosas. He ido a tu instagram corriendo a ver si has publicado una foto del banco de la ventana con estampado de flores australianas, pero todavía no. Espero verlo. Un abrazo

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Marta
7h

Me cuesta creer que ninguna editorial te haya propuesto recopilar tus post sobre Orbela… merecen ser impresas y muy leídas. Me contagias cada emoción que esa casa te provoca.

Enhorabuena, Ana, por cumplir un sueño por vivirlo cada día, y espero que puedas vivir no haciendo otra cosa que disfrutándolo y contándonos ❤️

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11 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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