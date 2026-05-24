He colocado unas rosas amarillas en un pequeño jarrón verde encima de una cajonera de pino lavado de Ikea que mi hermano vino a montarme el otro día porque a mí me duelen mucho las manos. La cajonera, debajo de la ventana del estudio por la que entra la luz de la tarde, tiene el mismo tono de veta que la estantería que mi otro hermano me hizo hace una década y que me he traído de casa de mi madre para colocar en ella mis libros favoritos. Ahí están las cartas entre Henry Miller y Lawrence Durrell, Cannery Row, Winter, Física de la tristeza, Los anillos de Saturno, Tierras de Sangre, La lluvia amarilla, los Cuentos escogidos de Shirley Jackson, Todo cuanto amé, Temporada de huracanes, La princesa prometida, La caja negra y también algunos de los que tengo pendientes de leer, más los New Yorker de los últimos meses. Justo delante de la estantería, mirando al jardín, he colocado una butaca que hace veinticinco años rescaté de la basura y que ahora quiero tapizar de nuevo. En la pared opuesta a la de la cajonera he colocado una mesa demasiado pequeña y demasiado estrecha, en la que por ahora me siento a escribir hasta que encuentre una que me enamore y que quepa en el hueco que tiene destinado, justo debajo de la ventana por la que entra la luz de la mañana y desde la que veo pasar el tren al otro lado de mi tapia. No está siendo fácil encontrarla, pero no tengo prisa.

Las rosas amarillas en el jarrón verde me tienen hipnotizada. Las he cortado del rosal porque mis rosales tienen tantas flores que se doblan, como en una genuflexión regia, y yo imagino que me dicen «por favor, acepta esta humilde ofrenda que tenemos para ti». Cada mañana, armada con unas tijeras de podar, corto unas cuantas rosas y las arreglo en distintos jarrones. Como la cajonera apenas lleva cinco días montada, todavía no se me había ocurrido colocar flores en ella, hasta que el viernes pensé que un pequeño jarrón verde, acanalado, que tengo y que siempre he creído que podría pasar por el recipiente de un ungüento mágico en una película antigua, era perfecto para ella. «En ese jarrón verde, las rosas amarillas irían perfecto y voy a probar cómo quedan en el estudio».

Quedan demasiado bien. Me tienen hipnotizada.

El estudio está en lo que antes era un porche de entrada a la casa. Los antiguos propietarios, en verano, se sentaban en él, a pesar de no ser muy amplio, para disfrutar de la luz de la tarde a la sombra. El sol se filtra a través de las ramas de la acacia que crece a escasos tres metros y, cuando va cayendo para finalmente ocultarse tras la falda de La Peñota, va escondiéndose poco a poco tras las ramas de los árboles del vecino. Cuando proyectamos la reforma decidimos cerrar el porche y aprovechar el espacio para mi estudio, y en el lugar de la gran puerta de acceso dejar un ventanal con un banco en el que poder sentarme o tumbarme a leer. Uno de esos rincones que uno ve siempre en las películas pero nunca en las casas de verdad. Una piensa que seguro que quedan bien en la foto, pero que en la realidad serán incómodos, les dará demasiada luz, hará demasiado calor o demasiado frío, o serán estrechos o los cojines demasiado duros o ¿quién tiene tiempo para tumbarse ahí? Ahora yo tengo una ventana así. Mide dos metros de ancho por casi uno cincuenta de alto. No es cuadrada, ni redonda ni rectangular, porque los ángulos superiores a derecha e izquierda son curvos, de granito visto. El constructor intentó convencerme de eliminar esas curvas «para que la ventana quede mejor, porque hacer esas curvas va a costar» y le dije que ni de coña. Por encima de esas dos curvaturas, y justo antes de que empiece el techo de madera, descansa una viga de madera antigua. «La pintamos de blanco, ¿no?», me propuso mi tío, el arquitecto de la obra «No. La quiero verde primavera, de su color original, como las contraventanas y los aleros». A continuación me envió un audio de dos minutos explicándome lo erróneo de mi decisión. Lo escuché a doble velocidad y no contesté. Un par de horas después me escribió: «Interpreto este silencio como que pasas millas de lo que yo te diga». Le contesté con un emoji de pulgar hacia arriba.

La ventana es blanca hacia dentro y verde hacia fuera. Cuando entré a vivir el poyete/banco era de obra, pintado del mismo blanco que el resto de la casa. Encargué peanas para todas las ventanas porque los muros en las que están encajadas son de sesenta centímetros y tengo anchos alféizares que me permiten colocar libros, velas, esculturas, cuadernos, fotos, jarrones, lámparas. Encargué otra peana para el banco de la ventana.

Lo siguiente era el cojín. Y la tela. Aquí empezó el vértigo. ¿Qué estampado escoger? Algo en mi interior me pedía colorines, flores, algo llamativo, floral, que, de alguna manera, introdujera el jardín en el estudio. Por supuesto, las primeras telas de las que me enamoré tenían unos precios incompatibles con mi economía. Valoré tirar la casa por la ventana, pero me frené a tiempo. Volví entonces, veinte años después, a un almacén de telas en Carabanchel. Por aquel entonces compré allí la tela de las cortinas y del cabecero de mi cama de Madrid y la de la butaca que recogí en la basura y que ahora quiero retapizar. No había pasado ni dos minutos en la tienda cuando encontré la tela que quería. Un fondo azul verdoso, elegante sin ser demasiado llamativo, y sobre él grandes flores en tonos vivos: naranja intenso, amarillo mostaza, ocre, mandarina, rojo, fresa y blanco mezclado con ramas y hojas en distintas tonalidades de verde. He hecho un poco de investigación y he descubierto que son todas flores de origen australiano: Waratahs, margaritas australianas, otra llamada patas de canguro, margaritas eternas, frutos de eucalipto. Un festival de colores. La compré sin dudar. Sin dudar, hasta que salí con ella de la tienda y entonces empecé a pensar que me había equivocado, que iba a ser demasiado llamativo, demasiado estridente, demasiado mal.

Ahora ya tengo la colchoneta forrada con esa tela y no tengo dudas de que es perfecta. Perfecta para ese hueco, perfecta para mí, para el estudio, para la luz que entra. Perfecta al tacto cuando me tumbo o me siento. Perfecta porque me hace sonreír. Perfecta porque es una continuación del jardín dentro de la casa y una especie de trampolín de entrada hacia el jardín cuando miras hacia fuera. He colocado encima unos cojines amarillo brillante y otros de suave pana verde azulada, casi del mismo tono que el fondo sobre el que se pintan las flores australianas, para poder recostarme, levantar las piernas, sentarme con la espalda apoyada en los laterales, abrazar cojines.

Desde que me levanto estoy pensando en qué momento del día podré tumbarme aquí, justo desde donde estoy escribiendo ahora mismo, para leer, escribir o simplemente mirar por la ventana. La semana pasada, el día que estrené el asiento, llovía después de comer. Me acomodé, me tapé con una manta y me puse a leer. Al otro lado del cristal sentía la lluvia, escuchaba los truenos, veía el jardín empaparse y las ramas de los lilos moverse con el viento. Escuchaba las gotas cayendo sobre el tejado. Leí y leí hasta que me dormí. Una siesta perfecta de la que me desperté después de haber soñado que alguien entraba en mi casa, en mi cuarto, llegaba al estudio y me despertaba.

No he podido volver a sentarme aquí en toda la semana. Mis obligaciones me han tenido alejada de mis flores y mi banco y mi ventana. Hoy pensaba sentarme y escribir sobre otra cosa, pero las rosas amarillas en el perfecto jarrón verde me han distraído. Cada vez que levanto la vista de la pantalla han cambiado. La luz va bajando y los rayos de sol iluminan sus pétalos desde otro punto, con distinta intensidad, provocando que algunos se vuelvan más vivamente amarillos y otros casi transparentes. Junto al jarrón he colocado un baldosín con unas líneas azules, verdes y amarillas que compré hace años en un mercadillo en un pueblo de La Provenza. No sabía entonces que iba a encontrar su lugar junto a mis rosas amarillas, una lámpara antigua recuperada de la casa y una cajonera de Ikea, de 50 euros, en la que he guardado mis papeles más importantes, las libretas que tengo por escribir y mi colección de plumas.

Sé que parece una tontería, sé que es una tontería, pero nunca tuve mucha confianza en mis decisiones estéticas. Nunca he sido eso que se define como una persona con gusto, con estilo. Sin embargo, a pesar del vértigo que me ha provocado cada pequeña decisión sobre decoración que he tenido que tomar en Orbela, he descubierto que en el fondo, sin tener a nadie que me mediatice, me haga dudar o me cree inseguridad, acierto casi siempre.

Estoy maravillada con este descubrimiento.

Eso es lo que me dicen las rosas amarillas en el jarrón verde. «Estás acertando», «Lo estás haciendo bien». No puedo dejar de mirarlas. Quiero acordarme para siempre de que están ahí, luciendo esplendorosas y perfectas porque yo lo he decidido, porque compré ese jarrón verde y ese baldosín rayado y decidí rescatar esa lámpara de cristal tallado y pie dorado. Quiero no olvidar que la tela sobre la que descanso la elegí yo sola y que, además, fui lo suficientemente lista como para ir a Ikea a buscar los cojines perfectos llevando un retal en el bolso. Quiero poder decirle a mi tío: ¿Ves como la viga verde queda perfecta?

Gracias por llegar hasta aquí.

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