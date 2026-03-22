La cosecha, Friedrich Kallmorgen.

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¿Es importante recordar la primera vez que viste a una persona? La mayoría de las veces no registramos esas primeras veces porque no sabemos qué papel tendrá esa persona en nuestras vidas y si merecerá la pena fijar esa ocasión. Pero ¿cómo saber si determinada persona va a tener una presencia fundamental, por la razón que sea, en tu vida, en tus recuerdos? No lo sabes. No puedes saberlo.

La primera vez que le vi fue en un umbral, yo salía y él entraba. Era la primera vez que pisaba ese edificio sin saber que años después se convertiría en el paisaje de mi día a día. Recuerdo ese umbral porque si me pongo mística anclo a esa puerta y a ese instante el principio de mi cambio de vida. Nos encontramos en esa puerta. Nos presentaron, él me sonrió y yo pensé ¿por qué lleva ortodoncia? Esta inquietud no era por él en concreto: como buena niña de los ochenta asocio la ortodoncia (que ahora se ha hecho un rebranding y se llama brackets o invisibil) a la adolescencia y siempre que alguien lo lleva imagino que tiene traumas de los quince años sin resolver. También me fijé en sus ojos, muy claros y muy brillantes. A pesar de que solo cruzamos un par de frases protocolarias, me cayó bien. Pasó el tiempo, no sé cuánto, no sé si fueron meses o años, y volvimos a coincidir en una especie de loft, oficina, centro de trabajo de una empresa de modernos. Nos juntamos allí unos cuántos para hacer una lluvia de ideas, para proponer nuestros sueños más locos mientras él ordenaba la conversación y los de la empresa de modernos colocaban post-its de colores en una pared. Al salir de allí al final de la mañana caminamos juntos hacia el metro o hacia el bus. Íbamos charlando como si nos conociéramos de toda la vida cuando en realidad no nos conocíamos de nada.

Pasaron los meses, los años y, de repente, en uno de esos giros locos de mi vida, nos convertimos en compañeros de trabajo. Nos veíamos cada día. Teníamos despachos contiguos separados por una pared de cristal que él llenaba permanentemente de papelitos de colores. Seguíamos sin conocernos de nada, pero poco a poco fuimos labrando una amistad. (Me encanta esta expresión porque el verbo labrar apunta el trabajo que requiere hacerse amigos, que es algo que va mucho más allá de coincidir en un tiempo y un espacio) Casi siempre yo entraba en su despacho con un problema, un cabreo o la necesidad de un desahogo. Él me miraba nada más entrar, me dedicaba su gran sonrisa y me pedía que me sentara. Abría su cuaderno por una nueva página en blanco y empezaba a esquematizar lo que fuera que yo iba contándole. Pronto aprendí que no sabe pensar sin escribir, sin hacer listas, esquemas, diagramas. Al principio, aquejada del síndrome del impostor, ante todos sus garabatos me sentía perdida. Me pasa siempre con la gente muy analítica. Luego comprendí que sus listas y sus números eran como mis visualizaciones locas: la manera en que su cabeza ordenaba la información. Al cabo de unos meses él también me contaba sus inquietudes, aunque no venía a mi despacho porque era demasiado pequeño para que él estuviera a gusto con su cuaderno, sus mil rotuladores de colores y su altura. Pronto nuestras conversaciones dejaron de ser solo de trabajo. Para él la comida debe ser algo, si no memorable, al menos no olvidable, y me arrastraba a probar una ensalada que había leído que era magnífica a ocho minutos andando, o a un restaurante chino «de verdad» en Plaza de España, o a comer carne argentina sin modernos a nuestro alrededor. En esas ocasiones, fuera de la oficina, hablábamos de libros, de películas, de su vida, su hija, su enfermedad, mi vida, mis hijas, cualquier cosa. Yo me desahogaba de mis frustraciones laborales y él me tranquilizaba, porque tiene poderes sedativos. Hablar con él no anestesia, pero sí tranquiliza. Es una de esas personas que te ancla, que te hace saber que te ocurra lo que te ocurra no estarás sola y que eres siempre mucho más capaz de lo que crees. Es como una manta confortable, como un tazón de leche caliente, como arrimar los pies fríos a una chimenea o ponerte al sol en un día gélido de verano. Solo con saber que puedes llamarle, que está ahí, ya te sientes mejor.

Tiempo después, era noviembre, me llamaron para decirme que había tenido su tercer infarto de miocardio y que estaba en el hospital. Yo sabía que no tenía una salud de hierro, ni siquiera de paja (como la casita del cerdito flojeras), pero él siempre bromeaba sobre ello, le quitaba importancia y yo le seguía la corriente, pero claro, tres infartos son muchos. Era jueves. El lunes al llegar al trabajo me lo encontré en la puerta de la oficina. ¿Qué haces aquí?, le dije. He venido a por el ordenador para trabajar desde casa y a ver si en un mes me puedo incorporar.

Era noviembre. Y cambió el sentido de nuestra amistad.

Las amistades funcionan en una doble dirección. A veces uno guía y el otro sigue. Unas veces uno enseña y el otro aprende. Uno sufre y el otro consuela. Uno triunfa y el otro se alegra. Uno está solo y el otro da compañía. Y otras veces es al revés. Entre nosotros él siempre había sido el maestro, el sabio, el lugar al que acudir para recibir consejo y apoyo.

Era noviembre. Y yo sentí que ahora me tocaba a mí.

Le llamaba o escribía casi cada día y le contaba algunas cosas del trabajo, no porque tuvieran la más mínima importancia sino porque sabía que para él ese hilo de conexión con lo que hasta entonces había sido su vida era importante. También le regañaba. Desde mi legendario cinismo y desapego laboral intentaba explicarle que daba igual los años que llevara dedicados a la empresa, que eso carecía de ningún tipo de significado. Lo único que tenía que hacer era cuidarse y pensar en sí mismo. La empresa no se iba a hundir y si se hundía, daba igual. Fue como decirle a un niño al que se le escapa un globo que nunca más va a alcanzarlo. Pero era necesario, tenía que soltar ese lastre, desengancharse del trabajo, vivir su frágil vida. Le costó. Durante meses vivió en un continuo tiempo que no llegaba nunca («en un par de meses vuelvo», «después de Semana Santa ya estaré por allí», «en septiembre creo que ya») y que se fue diluyendo a medida que el trabajo y toda su insignificancia se fueron alejando de él. Cada semana, cuando hablábamos, yo sentía que ya no tenía que regañarle, ni machacarle con que se dedicara a su vida. Siguiendo con el símil cursilísimo que me he sacado de la manga, el niño que mira con deseo el globo que se le escapa había vuelto la mirada a la tierra y estaba enganchado a su nueva vida sin trabajar. Y sí, era como un niño, encantado con su tiempo dedicado a cuidarse, a hacer pilates, a nadar, pasear, planear viajes, leer, apuntarse a todas las conferencias, espectáculos y conciertos que pudiera. Siguió enfermo, claro, pero, sin la obligación de tener que cumplir con un trabajo, cada vez que recaía se cuidaba. Se volvió más paciente, más comprensivo con su cuerpo, con su enfermedad. Hablábamos y nos veíamos. Es una de las primeras personas que vino a ver Orbela y fuimos juntos a comer a uno de mis sitios secretos. Como todas las veces que estamos juntos no paramos de hablar. A veces tengo la sensación de que le sepulto en palabras, pero tiene también ese don de conseguir que sientas que todo lo que le cuentas le resulta sumamente interesante.

Era principios de marzo cuando a mi habitual mensaje de «¿Cómo estás?» me contestó con un audio diciéndome que estaba en el preoperatorio para el trasplante que llevaba más de dos años esperando. Le mandé otro de alegría y luego me puse a llorar en mi coche (el mejor sitio para llorar, si me preguntan) de emoción y de acojone, claro. Quería que todo fuera bien, que él saliera de allí con su riñón nuevo a su vida nueva sin dolores y liberado de diálisis, catéteres y sufrimiento.

Todo ha ido bien. Él está en casa. No nos hemos visto aún, pero puedo imaginarlo despertándose cada mañana a esa vida nueva, con su gran sonrisa reconfortante y sus brillantes ojos azules deseando explorar cada día, cada nuevo avance.

Es marzo y empezamos una nueva fase de nuestra amistad. Una en la que ya no trabajamos juntos y él ya no está enfermo. Ahora tengo claro que me va a tocar apaciguar su impaciencia para empezar a correr, saltar y moverse sin parar. «Poco a poco» es lo que más le digo ahora. Quiere venir a Orbela para trabajar en el jardín, podar, cavar y sentir el sol en la cara y el olor de los pinos inundándole los pulmones. Estoy deseando que venga para todo eso y para continuar con nuestra conversación que nunca termina.

Aquel umbral y aquella sonrisa con brackets que se quedaron fijados en mi memoria eran la entrada a esta amistad. Ni en mis mejores sueños podía haberlo imaginado.

P.D. Hace un par de semanas lancés el Club de Lecturas Encadenadas. El primer libro, Nosotros los Caserta de Aurora Venturini, lleva tres años en mi lista precisamente por recomendación de este amigo. Me hace inmensamente feliz que ya se hayan vendido casi 100 libros en la librería Cosas en familia. Puedes suscribirte ahora para charlar de este libro el 10 de mayo, sumarte al Club de Podcasts Encadenados y participar del chat privado para suscriptores en el que día a día hablamos de todo lo que (nos) pasa. ¡Ya sois más de 500! A por los 600.