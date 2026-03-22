Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Violeta
4h

“Es como una manta confortable, como un tazón de leche caliente, como arrimar los pies fríos a una chimenea o ponerte al sol en un día gélido de verano”. Me parece lo más bonito que se puede decir de alguien. Qué alegría, espero que se recupere pronto y bien!

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Maddi
13h

Qué suerte teneros el uno al otro. Me he emocionado mucho al leer que todo ha salido bien. ¡A por la nueva etapa!

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27 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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