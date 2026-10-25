Llegó octubre y, a ratos, pocos, hizo algo de frío, aparecieron las nubes y la lluvia. Y los zapatos cerrados. Odio el verano, pero me encanta andar descalza y llevar sandalias Birkenstock. No soporto las chanclas planas ni las de tacón. Después de cuatro meses de sandalias mis pies se rebelaron contra el encierro. Ha sido una tortura domarlos otra vez, acostumbrarlos a la fuerza a estar dentro de mis zapatillas. Sentía que mis pies eran Steve McQueen y yo los nazis que lo meten en el agujero en el campo de concentración.

Caed, hojas, caed; marchitaos, flores, desvaneceos; alargad la noche y acortad el día; cada hoja me habla de dicha en su airosa caída del árbol otoñal. Sonreiré cuando guirnaldas de nieve florezcan donde debería crecer la rosa; cantaré cuando el ocaso de la noche dé paso a un día más sombrío.

Emily Brontë.

En una conversación sobre trabajo que nos llevó, no sé muy bien cómo, a hablar del terror ,una amiga que me digo: «Me gusta el miedo bonito, erótico y aromático». La miré y le dije: «¿De qué hablas? Pareces una poesía de Gloria Fuentes, ¡Dios la tenga en su gloria!» (lo de Dios no se lo dije). El miedo bonito. Horas después, en el tren volviendo a casa y mientras miraba por la ventana un atardecer espectacular, pensé que el único miedo bonito, si es que existe, es el que buscas, no el que te encuentras. El miedo bonito, si es que existe, es el que puedes parar a voluntad: cerrar el libro, apagar la tele, salir corriendo, escapar. El miedo bonito es inventado, imaginado, recreado.

El miedo real llega siempre por sorpresa, sin que te lo esperes. Te golpea y te revuelve y en lo único que puedes pensar es ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo borro esta sensación de estar del revés? ¿Cómo dejo de sentir que todo en mi interior se ha revuelto y ya no puedo recolocarlo?

Con respecto a lo de aromático, lo único que le dije a mi amiga es que solo me encaja con la expresión «cagarse de miedo»