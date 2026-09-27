“Figure out what works for YOU, and try not to be too precious.” «Averigua qué es lo que te funciona a TI y trata de no tomártelo demasiado en serio».

Apunté esta frase nada más empezar el mes. Se me da bien escribir esta newsletter. No me lo tomo demasiado en serio. Lo disfruto muchisimo.

En septiembre se me apelotonaron los días. Ahora que está apunto de terminar miro hacia atrás y lo veo como un muelle deformado: en estas semanas pasadas a veces se estiró tanto hasta casi hacer desaparecer cada una de sus espiras, pareciendo entonces más que un muelle un alambre tenso e infinito. Otras semanas se comprimía tanto que las espiras parecían estar pegadas y otras las espiras se enredaron entre ellas y me parecía estar viviendo un martes encima de un jueves atravesado por un domingo cruzado por un lunes. He vuelto a trabajar y ni un solo día he conseguido poner bien la fecha en mi cuaderno de notas. A veces me adelantaba dos días, otras atrasaba dos. En esta nueva etapa de mi vida me rendí. Pensé: ¿Qué más me da que sea jueves 17 o martes 13? Me da igual.

En las fiestas de Los Molinos, la noche de los fuegos, la del sábado, siempre fue una fecha especial. Cuando era una niña era una de las más mágicas del año. De la excitación casi no podíamos ni cenar. Al terminar, nos abrigaban y bajábamos con nuestros padres a la plaza del pueblo. Allí, en medio de la muchedumbre, se había acordonado una zona dentro de la que se lanzaban los fuegos. A las doce de la noche la orquesta dejaba de tocar y comenzaba la exhibición. Todo eran «ooohhh» y «aaahhh» de la mano de mis padres. Al final, sonaba el himno mientras en un poste de madera se desenrollaba un lienzo con la imagen del Cristo de la Buena Muerte. Después, agotados por haber trasnochado, nuestros padres nos llevaban como podían de vuelta a casa y el verano, ya de manera inevitable, terminaba. A medida que fui creciendo los fuegos y yo tuvimos distintas relaciones: de adolecente eran la noche en que me dejaban quedarme hasta más tarde; cuando tuve un novio nos hicimos los místicos y en vez de verlos entre la muchedumbre nos íbamos a un lugar apartado a verlos en soledad (y otras cosas); después llevé a mis hijas y vi en sus caras la emoción que yo había sentido treinta años antes. He pasado muchas noches viéndolos desde el jardín después de haberme pasado todo el día de cañas, pero este año fue el primero de mi vida en que no estaba en Los Molinos para verlo.

Al día siguiente, por una de esas casualidades cósmicas, desayuné leyendo un artículo sobre fuegos artificiales. En él descubrí, por ejemplo, que la empresa más importante de pirotecnia de Estados Unidos, la de la familia Grucci, importa los fuegos artificiales de Italia y de Valencia. Aprendí también que George Plimpton, fundador y editor de The Paris Review, pidió que sus cenizas fueran lanzadas dentro de cartuchos de pirotecnia. Murió de repente en 2003, le incineraron y le dejaron en la típica urna. En 2005 murió su amigo Hunter S. Thompson, que también pidió ser lanzado con fuegos artificiales. Johnny Depp lo lanzó cerca de Aspen. Al año siguiente, el hijo de Plimpton cumplió su deseo insertando las cenizas de su padre en sus fuegos artificiales favoritos: el Japanese Kamuro, que en mi casa siempre se ha conocido como «la palmera».

He vuelto a trabajar.

Estoy lo más cerca que se puede estar en la vida de ser Marty McFly. He viajado en el tiempo, al pasado.

He vuelto al mismo lugar del que me fui hace cinco años y todo sigue igual. El edificio, los olores, las personas, las tareas, los sonidos. Ha sido chocante. Casi me da la risa. Es como si yo me hubiera movido mucho y muy deprisa en estos 1825 días para volver al mismo punto de salida. Soy el coyote. A lo mejor he perdido, pero quiero pensar que la gente está de mi parte.

He vuelto a ir en coche a trabajar. Tiempo para mí, para pensar, para escuchar, para cantar lo horriblemente mal que canto sin que nadie salga herido. El mismo trayecto todos los días. El que hice durante veintiún años. Poco a poco mi cuerpo, mis sentidos, han ido reconociendo la ruta, los lugares, el paisaje, los pasajes que detestamos y los que nos encantan. Casi nada ha cambiado. Todas esas mañanas de este mes de septiembre, un poco antes de las ocho, he pasado por debajo de una pasarela peatonal que cruza la autopista. Ha sido justo a la hora en que el sol ya despuntaba y hacía que las personas que la cruzaban se vieran como sombras. Digo las personas, pero yo solo me fijaba en una. Una con un sombrero de paja, no muy alta, con un chaleco de esos de obra que yo podía ver porque iba flotando detrás de la figura. En una mano una especie de cubo, palangana o recipiente y en la otra ¿una brocha? ¿un trapo? No conseguí saberlo. El primer día estaba en el extremo derecho de la pasarela, al día siguiente había avanzando unos metros, el tercero le vi llegar, fijarse en la barandilla y contar sus pasos. ¿Qué hacía? ¿Pintar la barandilla? ¿Limpiarla? Me pareció un trabajo duro y al mismo tiempo envidiable. Duro por la hora, estar a pleno sol, el ruido continuo del tráfico, pero envidiable porque ¿qué puede haber más liberador mentalmente que dedicarse a pintar con cuidado las barras de una barandilla? No lo romantizo, seguro que acabas con tirones en los dedos, en las muñecas, te duele el cuello por la postura y el culo por arrastrarte por la pasarela, pero que haya alguien dedicado a pintar las barandillas de las pasarelas en las que nadie se fija me pareció bonito.