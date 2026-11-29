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En septiembre de 1990 comencé mi último año de colegio, COU, el Curso de Orientación Universitaria, se llamaba. (Cuando mi madre me hablaba de su PREU, a mí me olía casi a naftalina, me sonaba a antiguo, casi como a vida en blanco y negro. Supongo que a mis hijas «COU» les suena a algo parecido). Elegí letras mixtas, que era lo que escogía la gente que no quería hacer Física ni Química pero tampoco quería tocar ni con un palo el Latín o el Griego. Por primera vez en mi vida tenía Historia del Arte, con una profesora joven que se llamaba María.

En una de las primeras clases, mientras ella explicaba por enésima vez algo obvio sobre el funcionamiento del curso, o quizá ya estábamos metidas en el Arte Paleolítico, me dio por ojear el libro de arte. De tapa dura, gris. Más por aburrimiento que por curiosidad, fui pasando las páginas, avanzando por la Historia de la Humanidad y su Arte hasta que, de repente, al pasar una página, me encontré con algo que me dejó clavada. No había visto nunca ese cuadro, no me sonaba de nada. Busqué el nombre del pintor: Johannes Vermeer. Me quedé mirando la fotografía que ocupaba la mitad de la página. Ahí había una ciudad, con muros amarillos y tejados negros y rojos, y sobre ella refulgía el sol, pero solo en los tramos de cielo liberado de nubes. La mayor parte del cuadro era cielo, un cielo que parecía a punto de cambiar ahí, frente a mi vista.

En aquel momento decidí que ese iba a ser mi cuadro favorito. Para siempre. Tenía 17 años y todavía no había visto muchas de las grandes obras de la pintura que he tenido la suerte de ver más adelante en mi vida, pero ninguna ha cambiado esa decisión. Vista de Delft es mi cuadro favorito y fui con María a verlo en persona. Me acompañó solo porque sabía que para mí era una ocasión especial; ella ya lo había visto en La Haya y me había traído un imán con la imagen. Un imán que ahora está pegado en una de las vigas de la escalera de Orbela.

Lloré. Es mucho más grande de lo que pensaba y muchísimo más impresionante. Me quedé parada frente a él sin pensar nada, solo sintiendo. No hay nada que interpretar en él, es un minuto concreto de un día de 1660. Puede ser septiembre, o marzo, o un día nuboso de mayo. Y creo que su impacto viene dado porque Vermeer consigue captar eso, un instante que acabará en cualquier momento, enseguida. En cuanto una de esas nubes que dan sombra a ciertos edificios y al río se mueva o se deshilache y la luz del sol gane terreno, el instante elegido por Vermeer desaparecerá para siempre. ¿Es un momento feliz? No lo sabemos, parece plácido, pero ¿cómo saber qué hay en la cabeza de las mujeres que charlan en la orilla, o en los hombres que se acercan al barco, o en los muy diminutos personajes que, ya al otro lado del río, pasean por el muelle? No importa si es feliz o no, es único.

Dándole vueltas a por qué me conmueve tanto, y enlazándolo con este momento de mi vida, reconozco que me encuentro muchos días intentando fijar para siempre momentos, instantes. Uno sencillo: cada vez que llego con el coche a casa, justo antes de pasar el cambio de rasante, Siete Picos se alza impresionante, protectora, casi al alcance de la mano. Siempre quiero fijar esa vista, ese momento en el que siento que la montaña está ahí para protegerme. Es un momento que termina en cuanto paso el cambio de rasante y entonces la montaña escapa lejos, se aparta y ya no puedo tocarla.

No sun—no moon!

No morn—no noon—

No dawn—no dusk—no proper time of day.

No warmth, no cheerfulness, no healthful ease,

No comfortable feel in any member—

No shade, no shine, no butterflies, no bees,

No fruits, no flowers, no leaves, no birds!—

November!



Thomas Hood

Le preguntan a Bill Nighy qué opinión tiene sobre los clubes exclusivos. Por los ingleses, claro. Comenta que una vez estuvo en uno, solo una vez, porque le habían invitado a unirse y la persona que le había invitado era alguien muy querido. No volvió nunca. Explica que representan todo lo que no le gusta y luego dice algo que se me ha quedado grabado: que ha construido su vida en torno a evitar parecerse o ser como la imagen mental que tiene de esos clubes.

“My image of the modern kind of club is of a man in a three-piece suit with the jacket off and his tie loosened with his legs very wide apart with a laptop on his knee and an earpiece and clicking his fingers for more espresso. That’s basically what flashes into my mind if anybody mentions the names of one of those modern clubs. And it’s sort of everything that I build my life around avoiding”.

Nos dicen siempre que pensemos en positivo, en hacer, no en criticar, en construir, no en demoler, pero me pregunto: ¿En qué categoría cae vivir evitando?

A mí me parece un buen enfoque: vivir evitando convertirte en lo que no quieres ser.

En mi caso, una rata de cloaca. O alguien desleal. O alguien con una casa beige, con el pelo de alguien que vive en una urbanización cerrada con piscina y cree que los inmigrantes vienen a robarle su juego de maletas Samsonite que se compró en el outlet de Las Rozas, o alguien que regenta una protectora de animales y pretende que, si adoptas un mastín, lo metas a dormir en tu cama.

Leo entrevistas a escritores que no conozco casi con más interés que entrevistas a autores cuyos libros he leído. Cuando voy a una librería es raro que lea contraportadas, pero me intrigan la vida y los vericuetos por los que un autor que no conozco se hizo escritor. A veces de ahí salto a sus libros. A veces no. Sobre Barbara Kingsolver no había oído hablar en mi vida, pero me gustó la foto que acompañaba el perfil. Me enganchó que insistiera en que la periodista, Casey Cep, comiera pepinillos antes de empezar a conversar, y guardé el artículo cuando me encontré con esta descripción de lo que es un matrimonio roto pero que todavía anda:

«Un matrimonio que no funciona es una asfixia lenta. Es despertarse cada mañana sintiéndose despreciado, escuchando el latido de la propia soledad antes de que la radio empiece a emitir a todo volumen su estridente mensaje de que no eres nada si no te quieren».

Todavía no he decidido si salto a por sus libros o no.

No sé si he recomendado alguna vez la newsletter de Hana Lee Goldin, Card Catalog. Hana, como todo el mundo la llama, es bibliotecaria y especialista en gestión de la información. Sus publicaciones son siempre interesantes y, además, y esto creo que es lo más importante, mueven al lector a realizar pequeñas acciones para informarse mejor, para guardar mejor sus datos, para aprovechar al máximo todas las formas de información que tiene a su alcance. A principios de mes publicó un artículo con instrucciones para tener tu propio kit de información de emergencia en caso de una caída general de internet o de un apagón, como pasó en España. Lo leí con muchísima atención, decidí hacer algunas de las cosas que ella proponía, me alegré de tener teléfono fijo en casa y en un papelito copié los teléfonos de todos mis seres queridos para llevarlo siempre en la cartera.

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