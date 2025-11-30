November First, 1950 by Andrew Wyeth (1917-2009)

Me encantan los cuadros de Andrew Wyeth. Hace años mi amiga María Antonia de Miquel me mandó un e-mail y me dijo: «He pasado unos días por Madrid y hay una exposición en el Thyssen de los Wyeth, padre e hijo, que te recomiendo muchísimo». Como sus recomendaciones siempre son un tema serio, encontré el momento para ir a ver esa exposición. No sabía quiénes eran los Wyeth ni qué iba a ver. Estaba en las salas del piso de abajo del museo y no había nadie, apenas éramos dos o tres. Me encontré con unas pinturas llenas de invierno, de viento, de hierba acostada por la brisa, de casas en las que has entrado con los zapatos llenos de barro, de lluvia, de nieve y en las que hace calor. Casas con camas con las sábanas arrugadas, la ropa colgada en los percheros y ventanas desde las que se ve el campo, la montaña, el mar. Casas en las que esperas a alguien, casas de las que no te quieres ir, casas en las que amaste, dejaste de amar y dejaron de amarte. Me enamoré de aquellos cuadros, quería vivir en ellos. Hice lo que nunca en mi vida: volví dos veces más a la exposición. Cuando me falta inspiración para escribir o no encuentro el tono o simplemente quiero salir de dónde estoy, busco los cuadros de Andrew Wyeth.

Éste, Primero de noviembre, lo encontré a principios de mes. Hay niebla y lluvia, y está ya el cambio de hora. En esas pinceladas están también los últimos vestigios del verano con las hierbas ya secas y quebradizas, a un par de temporales de lluvia de quebrarse por completo. Hay frío, viento y ese caminar hacia dentro que adoptamos cuando no vemos el momento de llegar a casa y ver el mundo desde nuestras ventanas. Es un cuadro en el que yo me quedaría a vivir.

«Primero llega la euforia, luego el compromiso». Gonzalo Celorio. Premio Cervantes 2025

Copié esta frase en mi cuaderno nada más verla en el instagram del editor David Trías. Pensé: «No tengo ni idea de quién es Gonzalo Celorio, a ver si lo busco».

No lo he buscado. Sigo sin saber quién es pero ahora ya no sé si quiero saberlo. Me parece que esa frase es tan certera, tan perfecta que no quiero mancharla descubriendo quién es Gonzalo Celorio. Me parece lo justo, lo correcto para esa frase que encierra en siete palabras la verdad absoluta sobre cualquier relación humana ya sea con un amigo, una pareja, un familiar, un hijo, un trabajo, una afición, incluso con un odio.

Quiero mantener mi relación con Celorio en la euforia por el descubrimiento de esa frase.



