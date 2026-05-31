Recuerdos del porvenir (Le souvenir d'un avenir) de Denise Bellon

«No hay nada más conmovedor que una burguesa con culpa». Nada más escuchar esta frase en la película La historia oficial la apunté en mi cuaderno. Llevo mascándola todo el mes. ¿Soy una burguesa con culpa? Desde luego soy una burguesa, de eso no hay duda. ¿Tengo culpa? Pues no lo sé. En la película, la burguesa, una profesora de Historia interpretada por Norma Leandro y casada con un funcionario del gobierno argentino al final de la dictadura, se cae del guindo tras una conversación con una amiga represaliada. ¿Se cae del guindo o siempre lo supo pero prefirió no saberlo? ¿Cuántas cosas preferimos no saber para evitar la culpa?

Si me preguntaran cual es la frase qué más veces escuché en mi infancia, diría sin dudar «No te compares». Una vez y otra y otra y otra y otra… Cada vez que intentaba explicar las injusticias que a mi parecer se cometían contra mí en beneficio de mis hermanos. Por eso quizá la frase «las comparaciones son odiosas» siempre me ha dado mucho repelús, siempre hace que me quede con ganas de contestar: SON ODIOSAS PORQUE PONEN A LA VISTA QUE ESTÁS SIENDO INJUSTO Y NO TE GUSTA.

Con todo este barullo de recuerdos y sinsabores infantiles mi mente intentó distraerse al comienzo de la conferencia que Miquel del Pozo dió en el ciclo Comparaciones Incomparables. Le ordené que parara o, mejor dicho, Miquel hipnotizó mis pensamientos como hace siempre, con una conferencia maravillosa en la que aparecieron El Greco, Rilke, Virginia Woolf, Matisse, Tiziano, Hans Baldung, Magritte, Georgia O’Keeffe, la nave Artemis, la Voyager. Un sinfín de referencias y estímulos que me hicieron salir de la sala pensando en las últimas palabras de Rilke:

«Nunca olvide que vivir es grandioso».

Nunca hay que olvidarlo.

En Orbela me he permitido tres pequeños, pequeñísimos lujos: el papel pintado de buena marca, la mejor placa de inducción con campana incorporada y las tapas de los inodoros con amortiguación. De estos tres pequeños lujos hay uno que amenaza la convivencia con mis hermanos y mis amigos. Dado que en Orbela cuando cierro el inodoro da igual lo fuerte que empuje la tapa ésta cae a un ritmo pausado y silencioso, resulta que cuando voy a otras casas ejerzo esa misma fuerza al cerrar los inodoros de otros. ¿Resultado? Dos de mis hermanos ya me han dicho al salir de sus baños: ¿Qué quieres? ¿Romperme el váter o echarme en cara que mi tapa no está amortiguada? No quiero ni pensar qué sería de mí si me hubiera decidido por el váter con ducha japonesa (esto ni lo contemplé, que conste).