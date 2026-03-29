Weatherside. Andrew Wyeth 1965.

“What she remembered as Mattie in his hairy, wolly, smelly jumper saying that it didn´t matter about having time or finishing things. You could never read everything. Completion or mastery were beside the point. All that counted were those occasions when you picked up a book and opened it and its words attached themselves to that moment and transfigured it, and then the moment passed”. (The quiet house. Relato de Tessa Hadley en el New Yorker del 2 de febrero)

«Lo que ella recordaba era a Mattie, con su jersey peludo, lanudo y maloliente, diciendo que no importaba tener tiempo ni terminar las cosas. Nunca se podía leerlo todo. Terminar o dominarlo no viene al caso. Lo único que contaba eran esos momentos en los que cogías un libro, lo abrías y sus palabras se adherían a ese instante y lo transformaban, y luego el momento pasaba»

Marzo ha estado lleno de primeras veces: la primera noche en Orbela, el primer desayuno, la primera lavadora, la primera botella de vino, la primera mañana escuchando el tren de primera hora, el primer paquete recibido, la primera colada tendida, la primera cagada (literal, como dicen los jóvenes), la primera comida con invitado, la primera compra, la primera bolsa de basura llena. El primer ramo de flores cortadas del jardín, la primera ducha, el primer encendido de la chimenea, la primera carta escrita desde mi estudio, el primer anochecer, la primera videollamada. He estado aprendiendo a moverme por la casa, sintiéndome como si estuviera en un airbnb, echando de menos mis cosas al mismo tiempo que mis cosas iban encontrando su lugar en la casa.

En el podcast Creation Myth que recomendé el otro día, escuché esta frase: «Yo amaba mi trabajo pero, como no paraba de leer en internet, tu trabajo no te quiere». Una verdad tan tan evidente que no sé como no hay más gente que lo tiene como bandera. Conozco a muchas personas que dicen «me gusta mucho mi trabajo». Me parece estupendo, pero siempre hay que tener cristalino que tu trabajo no te quiere, que ni siquiera le gustas. Aún peor, le eres indiferente.

Tomé un café en una cafetería. Algo que no hago nunca. Eran las 8 de la tarde. A mi lado, una pareja en una primera o segunda cita. En el rato que estuve a su lado, haciendo como que escribía, él le contó a ella cuando salió en El País y Telemadrid por una lesión importantísima que no conseguí entender, pero que le hizo estar ingresado más de una semana en el hospital. Tenía 13 años y ahora tiene 35 y es la anécdota que elige contar en su primera cita. No contento con eso, después le enseñó una foto de su sobrino pequeño, que resulta que se llama Diego como su padre (el del tipo de la primera cita), que no le conoció porque cuando el chaval nació su abuelo (el padre del tipo de la primera cita) estaba en coma, un coma que duró 3 meses. Murió de Covid. Esto es un resumen porque en su narración había intubaciones, pulmones fibrilados, neumonías... Y por si esto no era suficiente, contó que él no había ido a la boda de su hermana. No entiendo cómo alguien puede escribir en una cafetería. El susodicho le contó también a la propia incauta que con el covid perdió el olfato, luego lo recuperó, pero lo que le pasa ahora es que cuando está tumbado y respira nota como si tuviera flema. Era una máquina de compartir información fascinante en una primera cita. Opté por cerrar el documento que estaba tratando de escribir y abrir uno nuevo para tomar nota de su torrente de datos. Pasó a enseñarle los resultados de los análisis del examen médico del trabajo, porque, por alguna razón incomprensible para mí, le parecía que compartir que tiene el potasio un poco alto y estaba preocupado porque «te jodes los riñones» era algo que sin duda iba a propiciar el enamoramiento. Tener colesterol alto le daba igual.

Cuando murió su padre en mayo de 2021, «imagínate mi madre, su compañera de 40 años, se quedó destrozada y no quiso encargarse de nada, así que yo me dediqué a todo lo de la herencia, los impuestos y demás. En la óptica que trabajaba me trataron fatal, porque yo había gastado mis vacaciones cuidando a mi padre y entonces me despedí». En ese torrente de verborrea la pobre chica consiguió meter una cuña: «Yo he vivido en Nueva York y San Francisco», pero por lo que sea a él esta información le dio igual. Una pena, porque yo quería saber algo de ella.

Él se mudó, vendió su piso y se quedó con el de sus padres y su idea era estar un año sin trabajar, pero un día, tomando algo con unos amigos, alguien le dijo que conocía a una jefaza de Alsa, y entonces él decidió que la óptica ya no era lo suyo. Que él estaba llamado al transporte de personas. El 5 de enero de 2023, viernes, le pidieron el curriculum... y él pensando «pero si yo soy optometrista», y el lunes 8 le llamaron para hacer el curso y el día 30 ya estaba conduciendo autobuses. Ha hecho Granada, Palencia, Valladolid y Ponferrada y Astorga.

Me tuve que ir. Una pena. Por la chica y por mí: si llego a tener más tiempo lo mismo llego al momento en el que él se convierte en diseñador de alta costura, catedrático de aeronáutica o le contaba que su sueño era una granja en África.

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