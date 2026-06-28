David Hockney con uno de sus perros salchicha en 1993

He adoptado un perro. Él me ha adoptado a mí. Nos estamos adaptando. Me siento un poco como con las citas de Tinder: quiero caerle bien, quiero que se olvide de sus relaciones pasadas. Quiero gustarle.

Vamos poco a poco. Se llama Hanson.

Junio ha pasado volando. Hasta que hace un par de años decidí huir de Madrid a finales de mayo, para mí junio siempre había sido el peor mes del año. Largo, eterno, caluroso y con una luz imposible que me obligaba a ir siempre con los ojos entrecerrados, buscando la sombra, llegar a casa, ponerme a salvo. Este año ha volado, no me he enterado. Hace un mes estaba volviendo de San Sebastián en un tren y ahora aquí ando, enfrentada al verano más verano, sin saber qué he hecho durante los últimos treinta días.

Ahora mi mes de junio se parece a esta canción:

Es curioso cómo, desde que vivo en Orbela, han cambiado todas mis percepciones en cuanto al tiempo y el espacio. Este año ni siquiera me he acordado de odiar la primavera.

Hormigas, hormigas, hormigas. Por todas partes, en el jardín, en mis paseos, en medio de la acera. Junio es el mes de las hormigas. Me las encuentro por todas partes y siempre me pillan por sorpresa. Cuando aparecen siempre pienso que son un mal augurio, que están vaciando el mundo por debajo, comiéndose lo que sea que hay en el subsuelo (corteza, manto y núcleo que, como todo el mundo sabe, casi se puede tocar en el andén de la línea 6 en la estación de Cuatro Caminos) para dejar el planeta hueco y que un buen día, cuando nos levantemos y empecemos a caminar, nuestros pasos sonarán como si llevaramos zapatos de claqué o estuviéramos en un tablao flamenco.



Leí en la newsletter de Jeanette Winterson la reflexión de Ellen Langer, una psicóloga y socióloga que dice que vivimos en una época en la que tenemos el máximo de información y al mismo tiempo muchísima incertidumbre. Por eso es difícil tomar decisiones. Estamos sobrepasados y acabamos decidiendo por decidir, para hacerlo y «que sea lo que Dios quiera». Lo que pasa después es que, aunque tomemos la decisión correcta, muchas veces llega el mundo, la sociedad, el destino, el azar o lo que sea y te vuelve a poner patas arriba. No sé si estoy muy de acuerdo con todo esto. Da a entender que hubo una época en la que era más fácil tomar decisiones y había menos incertidumbre. ¿Es de verdad así o es lo que queremos creer porque vivimos en un continuo «antes todo era mejor»? Lo que está claro es que más información no lleva a mejores decisiones, puede que eso sí que sea paralizante. La posibilidad de contemplar múltiples posibles futuros resulta abrumadora, pero ¿era mejor cuando cualquier decisión venía dada por, por ejemplo, lo que querían los padres o la tradición o lo que decía la religión? No lo sé. Me gusta en cualquier caso la reflexión final de Langer: “Don’t stress yourself to death over the right decision. Make the decision right”. («No te estreses hasta la extenuación por tomar la decisión correcta. Toma la decisión de forma correcta»).

Este mes he tomado una decisión. Es para septiembre. Ya veremos qué pasa.

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