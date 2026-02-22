Vilhelm Hammershøi, Group of Trees along the Royal Road near Gentofte, Denmark , 1892

Febrero está siendo mi primer mes en paro. He aprendido muchas cosas en estas semanas. Primero, que decir «me han despedido» funciona casi como un hechizo, como uno de esos conjuros que Madame Mim y Merlín el Encantador se lanzan (me encanta ese duelo de magos) por el que convierten al otro en alguna criatura extraña. «Me han despedido» tiene el efecto de congelar a la persona sobre la que lo dejo caer. He observado cómo, al decir o escribir esas palabras, éstas flotan por el aire hasta caer en los oídos o en los ojos de mi interlocutor que se queda paralizado por la noticia. Después, casi siempre con un balbuceo o la voz muy muy fina dicen «Lo siento» y después preguntan «¿Cómo estás?» con el mismo tono en que lo harían si me hubieran diagnosticado una enfermedad grave. No me estoy quejando, ni mucho menos. Simplemente es un fenómeno que no conocía hasta ahora, la empatía por despido, y que, en cierto modo, me hace mucha gracia. Creo también que esa reacción tiene muchísimo que ver con la manera en que comunico la noticia. Con el uso de las palabras, de los conceptos. Cuando estuve de baja por depresión, más de año y medio, y alguien me preguntaba qué me pasaba yo siempre contestaba con la verdad cruda: pues tengo depresión y me quiero morir. No me apetecía fingir y escabullirme como un eufemismo como «no estoy bien». Ahora ocurre lo mismo. Podría decir «estoy sin trabajo», «he dejado mi puesto», «he salido de la empresa» o incluso «estoy en el paro» o «me apetecen otras cosas, el proyecto se ha terminado», pero no sería verdad. La realidad simple y pura es que me despidieron a las bravas, sin preaviso y porque sí. Y ya está. Yo no me he ido, me han echado. Y estoy bien.

Otro día hablaré de cómo, en mis 29 años cotizados, jamás he visto que echaran a nadie por incompetente o por hacer mal su trabajo. Es otra de esas leyendas urbanas que el capitalismo nos ha vendido, a mi juicio más dañina que la del amor romántico: si eres bueno en tu trabajo, si te esfuerzas, no te echarán nunca. De hecho es al revés, es muy posible que si eres mediocre o inútil consigas una carrera estable e incluso exitosa.

En febrero, con una chorrada, me hice viral.

Una de las cosas buenas de estar sin trabajar es que puedes llevar un horario de rico. Puedes, por ejemplo, ir al Museo Thyssen un martes a las 12 de la mañana, a ver una exposición el mismo día que se inaugura y ver a un grupo Pel de ric evolucionar alrededor de los cuadros del pintor danés Vilhelm Hammershøi siguiendo con atención las explicaciones de su guía exclusiva. Todos de azul, todos con pinta de haber tenido sueldos anuales seis cifras y me apuesto una mano a que ninguno ha puesto una lavadora jamás o tiene la más remota idea de dónde se coloca el jabón en el lavaplatos.

