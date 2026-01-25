You may ask yourself, What is that beautiful house? You may ask yourself, Where does that highway go to? And you may ask yourself, Am I right, am I wrong? And you may say to yourself, My God, what have I done?

Estos versos de la canción Once in a Lifetime de David Byrne me han acompañado todo el mes. Reflejan bien mi momento: empaquetando mi vida de mis últimos veinte años, terminando los detalles del mapa que espero sea la ruta para mis próximos veinte. Lidiando con las consecuencias de esta decisión y todo el tiempo preguntándome: ¿He hecho bien? ¿Me he equivocado? ¿Qué es lo que he hecho?

No está siendo fácil.

Creo que se puede dividir a la gente entre la que es gilipollas y la que no y después entre los son de números pares y los que son de números impares. En mi cabeza la gente a la que le gustan los impares tienen aristas, picos, son incómodos, chocan. Los que, por el contrario, preferimos los pares somos redondos, curvados, acolchados, acogedores. Somos minoría. Igual que los que no somos gilipollas.

Empecé el año y el mes pensando que 2026 era un número precioso. Lleno de pares que además suman 10. El 6 siempre me ha parecido un número amable, es como el amigo bueno, ese que te consuela y te hace reír. 2026 me parecía un número acogedor, un número en el que poder saltar como en una cama elástica y rebotar y subir y reír.

Nada de eso ha pasado.

Las percepciones subjetivas tienen estas cosas. Casi siempre son erróneas.

Pero sigo prefiriendo los pares.

La cobertura del accidente de tren me ha repugnado. No entiendo la necesidad de un goteo constante de apuntes, de detalles mínimos, lleno de elucubraciones por parte de periodistas o fuentes que claramente no tienen toda la información. Digo que no la entiendo pero sí la entiendo y eso es peor. Ese goteo de morbo está pensado para generar clics, apela a los peores instintos de la audiencia. Gente que dice que no escucha true crime pero es adicta a saber cuántos muertos hay, cómo encontraron los cadáveres, cómo de horrible era la escena. Me repugnan el que sirve el contenido y el que lo consume.

Me ha repugnado aún más la publicación de las conversaciones entre el maquinista y el mando de Renfe con las consiguientes valoraciones de completos indocumentados. Me encantaría que a todos esos que las han publicado les hicieran públicas sus conversaciones de trabajo con sus jefes, sus compañeros o quien fuera.

