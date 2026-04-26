“One of the symptoms of approaching nervous breakdown is the belief that one’s work is terribly important, and that to take a holiday would bring all kinds of disaster”.

— Bertrand Russell

Nunca he pensado que mi trabajo fuera importante. De hecho, hace muchísimos años acuñé la expresión “se cree que es el que pulsa el on del sol” para toda esa gente que siempre, para cualquier cosa, habla de su trabajo. Esa gente que siempre dice que no puede cogerse vacaciones, que sale de la oficina a las nueve de la noche, que no contesta mensajes ni se acuerda de cumpleaños ni hace la compra ni lee ni escucha ni ve porque el trabajo absorbe su vida. Su trabajo, como el de casi todos, consiste en ir a veinticinco mil reuniones que no sirven de nada y mandar emails y presentaciones que nadie lee.

Decía que nunca he pensado que mi trabajo fuera importante, pero es que ahora, en este periodo de mi vida sin trabajar, me he desprendido de los últimos restos que podían quedarme de esa creencia que da valor a tu vida dependiendo de tu actividad laboral.

Nunca he estado mejor que ahora. Ni más lejos de tener una crisis nerviosa. Ni más feliz.



Un mes y medio en Orbela. Llegaron las lilas y ya se están marchitando. Ayer corté los últimos ramos que todavía perfuman la casa. Los rosales han empezado a florecer y tengo la rosa más increíble del mundo. Brotó a principios de semana como un pequeño capullo de un color entre rosa profundo y rojo. Empezó a abrirse, cada día un poco, hasta que el jueves estalló y se volvió espectacular. Es el tipo de rosa que una pija suprema se pone en el tocado para ir a la boda de su mejor amiga en una iglesia de relumbrón. Pero la suya sería falsa, de tela... y la mía es de verdad. La corté y la coloqué en la estantería. Ahí sigue.

Ya hemos pasado dos tardes de tertulia sentados en las escaleras delante de la ventana de mi estudio. Es un sitio mágico. Me he descargado una aplicación para identificar el canto de los pájaros que pululan por mis árboles y sonrío cada vez que suena «Bajo el mar» como sintonía del timbre de la puerta del jardín.

Todo va bien. Muy bien.

**************

He visto de refilón trescientas cincuenta mil imágenes de la nave Artemis II. No he leído ningún artículo porque el espacio es algo que no me atrae lo más mínimo, es una parte de la vida exterior que no me interesa nada. Mi desapego hacia los logros de la Ciencia con respecto al espacio es absoluto. No consigo admirarme ni asombrarme ante el hecho de que la Humanidad haya sido capaz de viajar al espacio, enviar naves al quinto pino o colocar satélites dando vueltas a nuestro alrededor. Me parece fabuloso, pero a mí me da igual. «Tú tienes vértigo cósmico. Que te dé igual es un mecanismo de defensa para no entrar en pánico», me ha dicho A. Y sí, puede que así sea. Desde que con 11 años mi padre nos llevó a ver en sesión continua El abismo negro, el mero hecho de pensar en el universo o el espacio hace que me maree. Por lo visto ha sido todo un hito científico y hay gente que se ha emocionado hasta las lágrimas. A mí, solo pensarlo me da náuseas.

Aún así apoyo estas cositas sobre todo si dan pie a maravillas como esta respuesta.