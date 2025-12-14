Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Angeles
Angeles
14h

Qué bonito lo cuentas!

Ver comentario completo
Responder
Compartir
Avatar de Estilosofismo (Sofía García)
Estilosofismo (Sofía García)
16h

Ahora la casa tiene su suelo de ser feliz

Ver comentario completo
Responder
Compartir
17 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2025 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura