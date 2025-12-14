Es un suelo antiguo. Son losetas de unos 20 por 20 centímetros. Cada una tiene dieciséis cuadrados: dos negros, cuatro granates, seis amarillo oscuro y cuatro blancos. Ni el primer día ni el segundo ni el tercero ni muchos otros después me fijé en él. Estaba casi oculto debajo de los muebles que abarrotaban los tres minúsculos dormitorios de la casa. Según fui tirando, regalando y vendiendo, el suelo fue apareciendo hasta que el último día, con la casa vacía, se desplegó ante mis ojos con toda su belleza. Sé que esta frase suena cursilísima, como de señor heterosexual que escribe una novela para explicar la verdadera complejidad de la feminidad y ganar un premio, así que voy a volver a intentarlo.

Ese último día llevaba puesta una camiseta blanca bastante mugrienta que compré hace años y que lleva un dibujo con unas letras que dicen algo de Hollywood. Es esa clase de camisetas en la que han aparecido pequeños agujeros en la parte de abajo y que no te decides a tirar porque cada vez que lo intentas te dice: «Pero mujer, no me tires, úsame para hacer cosas mugrientas y así tus mejores camisetas no sufren». Esa vida dedicada a las actividades más cutres puede durar muchos años, porque además desarrollas por esas prendas un cariño verdadero, un apego como el que tienes por tus recuerdos infantiles, la colonia Chispas, el pipero que ya no existe, la persona que fuiste. Sobre esa camiseta llevaba un peto azul desvaído que compré un día en una tienda de barrio cerca del Gregorio Marañón. Es un peto cutre, que piratea bastante y que me encanta, aunque creo que, al contrario de lo que yo imagino, no me da aspecto de mujer misteriosa, interesante y estilosamente despreocupada sino de loca de los gatos, pero aún así me gusta. Tiene bolsillos y es cómodo. Pues con esa ropa y unas converse verde botella con suela de bandera LGTBIQ+ (quizá algún día tendría que escribir sobre mis doce pares de Converse de distintos colores y sus historias respectivas) paseé por Orbela, cuando ya estaba vacía, el día antes de que empezara la obra. Me recorrí la casa haciendo fotos y vídeos para que no se me olvidara cómo era cuando la vi por primera vez. En uno de los dormitorios minúsculos, de repente, miré al suelo y sentí un poco de vértigo. Las hileras de cuadrados negros, granantes, amarillo y blanco parecían correr en vertiginosas diagonales por la habitación, ir de un lado a otro, hacer ese espacio crecer y encogerse según lo recorría con mi mirada. Saqué el móvil del bolsillo del peto, hice una foto al suelo y se la mandé al arquitecto: «¿Crees que podríamos recuperar este suelo para aprovecharlo en algo?»

El arquitecto contestó «Sí, mola», porque es mi tío y en mi familia usamos mucho el molar; y el constructor dijo que sí, porque he aprendido que un constructor dice que sí a todo, seguido de un «pero eso no estaba presupuestado». Es siempre un “Sí PERO enséñame la pasta”. Le enseñé la pasta sin saber cuánta iba a ser. Me dio igual. No porque me sobre, sino porque pensé que conservar ese suelo, mantenerlo en algún lugar de la casa tras la reforma, anclaría la casa al pasado, a todo lo que había sido antes de que yo llegara a cumplir mi sueño. La pasta resultó ser tres jornales, que me parece una medida preciosa aunque sospechosamente vaga y que resultó ser un poco más de quinientos euros.

Las losetas pasaron el verano apiladas a un lado de la tapia, justo delante de la vía del tren. En cada visita a la obra he ido a contemplarlas, a acariciarlas, a enseñárselas a todo aquel que venía a cotillear. «Qué bonito», decía casi todo el mundo. Y yo sonreía. Iba a decir que como una madre a la que alaban la belleza de su bebé, pero yo nunca fui ese tipo de madre, así que no me vale esa comparación. Cuando me decían que les encantaba el suelo me acordaba del día de la camiseta mugrienta y el peto azul desvaído, porque yo siempre me acuerdo de la ropa que llevaba puesto los días que fui feliz.

«¿Qué es lo siguiente?», preguntaba cada diez días al arquitecto, al constructor. Las fases de una obra y el orden en el que las capas de trabajo se organizan son algo misterioso y que, además, no he querido aprender. He preferido ceñirme a la actitud de mi hija María cuando viajamos, que consiste en enfrentarse a la sorpresa cada día, en dejar que alguien organice y tener solo que obedecer órdenes. Así he encarado yo la obra. Lo único que necesitaba saber era si iba a tener que tomar algún tipo de decisión estética que, por supuesto, iba a sumirme en un mar de dudas. A todas ellas me he enfrentado con una actitud bastante parecida a «bueno pues esto» esperando que mi yo del futuro no me diga muchas veces «¿en qué estabas pensando cuándo decidiste esto?».

En acabar pronto.

En eso estaba pensando.

Ya queda muy poco. No tan poco como para que sea YA, pero sí para que sea pronto. Los nuevos tabiques ya están colocados en su sitio, la casa tiene ya las ventanas, blancas por dentro y verdes por fuera, las duchas ya están alicatadas. Todas las cosas misteriosas, tuberías, calefacción, electricidad, aislamiento, que hacen que una casa funcione están ya en su lugar. Los huecos de los armarios esperan a que yo me decida a llamar al carpintero, ya sé que la puerta exterior será verde y el tejado de la casa tiene nuevas y relucientes tejas que harán que aunque caiga otro Filomena o llueva treinta días seguidos no tenga goteras. Todo marcha, pero lo que ha convertido una obra en mi casa es el suelo de la cocina.

Las hileras de cuadrados negros, granates, amarillos y blancos corren ahora vertiginosas por el suelo de mi nueva cocina. No me canso de mirarlas. Desde una esquina. Desde otra. Desde el salón. A través de la ventana. Desde la puerta que da al jardín. Son preciosas. Han encajado en este nuevo espacio. Parece que siempre hubieran estado ahí o que su destino lógico, en vez de un contenedor de derribo, hubiera sido ese hueco, antiguo cobertizo lleno de trastos. No son perfectas pero son maravillosas. Les he hecho mil fotos porque pronto los muebles de cocina, la nevera, el horno y la vida las cubrirán y ese efecto mágico, de vértigo espacial, de tiempo congelado, de historia acumulada se perderá en la rutina diaria de una casa.

El día de la camiseta mugrienta y el peto azul yo me enamoré de ese suelo y creo que el suelo se ha enamorado de mí ahora, colocado en mi nueva cocina con vistas al jardín y al cielo.

A mis pies el suelo es de colores y en el tejado nuevos aleros de madera pintados de verde brillante.

Queda muy poco.

No será YA.

Pero pronto tendré mi casa.

