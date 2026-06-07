Gente con tiempo
Hace más o menos un mes, comentando en un grupo de conocidos que en cada sesión del Club de Podcasts Encadenados se conectaban entre cuarenta y setenta personas para comentar lo escuchado, alguien dijo «gente con tiempo».
Miré a esa persona y no dije nada, pero me sentó mal. Me pareció peyorativo, me sonó displicente. Era una frase pronunciada con cierto tono de superioridad moral, como alegando que todas esas personas que se conectan un domingo por la tarde a hablar de podcasts son gente desocupada, sin una vida tan interesante, intensa y, por supuesto, comprometida de obligaciones como la persona que la pronunció.
Llevo un mes rumiándola. Hay pocas cosas más personales que el uso que cada uno hacemos de nuestro tiempo. (He estado a punto de escribir «que la gestión del tiempo». Menos mal que no soy así de cursi).
«El suministro de tiempo que recibimos cada día es realmente un milagro, un asunto asombroso si se examina con detenimiento. Resulta que te levantas por la mañana y ¡tachán! Como por arte de magia te embolsas veinticuatro horas más del tejido puro del universo de tu vida. Es tuyo. Es la más preciada de las posesiones. Una materia prima única en su especie, que te llueve encima de un modo también único. Fíjate. Nadie puede quitártela. Es a prueba de ladrones. Y nadie recibe ni más ni menos que tú». (Cómo vivir con 24 horas al día, de Arnold Bennett)
Leí este librito hace casi trece años y este párrafo lo tengo siempre muy presente. Todos tenemos el mismo tiempo, las mismas horas a nuestra disposición, pero el uso que hacemos de ellas es algo más personal que la ropa que nos ponemos, la pareja que tenemos o lo que nos guste hacer en la cama. Por supuesto, todos tenemos unas horas de ese suministro comprometidas en actividades que compartimos: dormir, comer y (casi todos) trabajar. Lo que queda, lo que sobra, que no es mucho ni casi nunca suficiente, es el tiempo del que disponemos para hacer lo que en teoría nos gusta. Sí, sé que ahí hay horas que dedicar a comprar, cocinar, limpiar, trasladarse de un sitio a otro, etc. La lista de obligaciones es interminable, pero algo, mínimamente, sobra.
No me gusta decir sobra, como si los minutos que dedicamos a lo que no es obligación fueran un tiempo de descuento, o los garbanzos que quedan en la nevera después de comer cocido dos veces. Voy a llamarlo EL TIEMPO en mayúsculas.
Lo que cada uno hace con EL TIEMPO es, muchas veces, inescrutable para los demás. Suponer que alguien que dedica EL TIEMPO a asistir a un club de escucha, a hacer bordado japonés, a cuidar bonsáis, echar horas en bici, ir todas las semanas al cine, atender una protectora de perros, hacer collares de cuentas o escribir cartas es alguien que tiene más TIEMPO que tú porque, OBVIAMENTE, no trabaja tanto como tú es una catetada. Si tú no tienes TIEMPO para ninguna de esas cosas no es porque los demás tengan más que tú, sino porque tú has decidido dedicar ese TIEMPO a otra cosa que puede ser ocio o más trabajo.
Llevo tiempo pensando en volver a bordar, en superar el punto de cruz, apuntarme a un club de bordado y tener algo entre manos cuando estoy viendo la tele o para sentarme frente a la ventana del jardín, escuchando podcasts y bordando. Llevo meses dándole vueltas, ya sé hasta dónde lo haría, pero me digo a mí misma que no tengo tiempo. Y cuando me lo digo, me corrijo y pienso: lo tienes, pero lo estás dedicado a otras cosas, lo quieres emplear haciendo algo diferente a bordar.
Hasta aquí llegué en mi primer intento de desarrollar esta idea sobre el desconocimiento que tenemos sobre las vidas de los demás y sobre el empleo que hacen de su TIEMPO. Como escribía la semana pasada, es impresionante lo que desconocemos de otros, de otros cercanos. Por ejemplo, el viernes vino a comer un excompañero de trabajo de mi época en Toledo. Lo conozco desde hace tres lustros y el otro día, por sorpresa, me contó que hace años, más o menos cuando yo le conocí, fue campeón de España de minigolf online. Dejando a un lado que yo no sabía ni que eso existía, me maravilló descubrir ese aspecto sobre él. Un asunto en el que, por supuesto, empleó horas y horas de su tiempo. TIEMPO que por aquel entonces yo destinaba a escribir y leer.
Llegado a este punto, me atasqué en el texto. Tenía muchas ideas mariposeando por mi cabeza, pero no era capaz de concretarlas y si me quedaba mirando al infinito intentando capturarlas me quedaba dormida. He puesto en práctica la solución que dan todos los manuales de creatividad: deja el texto a un lado y ponte a hacer otra cosa. Últimamente mi otra cosa es el jardín, una tarea que no termina nunca y que no sé si considerar obligación que consume mis horas o TIEMPO. Depende de cómo lo mire. O de cómo lo miren los demás. Alguien incluso puede pensar que paso horas rastrillando, cavando, podando y acarreando restos vegetales a las sacas porque «tengo mucho tiempo». Yo creo que es una combinación de TIEMPO y no ser millonaria para poder encargarle a alguien, como hacía Elizabeth von Arnim, que me desbroce el terreno. (Sobre esto, el otro día escribí a mi primer novio, que ahora se dedica a la jardinería, para preguntarle cuándo podría venir a desbrozarme la parte de atrás del jardín.Tardó seis horas en dar señales de vida y su respuesta fue: «Espero que no tengas prisa». Otro que no tiene tiempo).
Un rato largo jardineando, otro rato preparando la comida con algún resto de la comida de ayer, una sobremesa con fresas y helado de yogur con frutos del bosque. Un intento de lectura que se ha convertido en una poderosa siesta de la que me he despertado pensando que podría pasarme el día durmiendo. He revisado después unos análisis médicos que me hice el otro día para tratar de saber qué me pasa en las manos y, después de muchísimo vaguear sin rumbo, del sofá a la butaca, de la butaca al banco del estudio, del banco del estudio a la tumbona del jardín, he vuelto a coger el texto para terminarlo.
Cuando leas estos renglones no sé qué hora será ni si lo harás antes de empezar tu día. Un día que tienes planificado o que vas a dejar que se deslice sin rumbo, como los regueros que el agua traza en un suelo de arena ligeramente inclinado. Todas las horas que tienes a tu disposición son tuyas y en lo que decidas emplearlas estará bien. No tengo ni idea de qué haces con tu tiempo, con ese suplemento a estrenar que has recibido al despertarte, pero hagas lo que hagas nunca voy a pensar que eres «gente con tiempo».
Gracias por llegar hasta aquí.
Me encantaría que te animaras a suscribirte porque aunque me encanta escribir y lo hago por amor al arte también me gustaría poder dedicarle mucho más tiempo a escribir cosa que te interesen. Si te suscribes ese ideal estará aún más cerca y si lo haces, yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de lectura, al club de escucha y al chat. Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa. Ya somos más de 570. El nuevo reto es llegar a 600. ¡Anímate!
Puedes incluso hacerte fundador de Cosas que (me) pasan, 80 € al año, piénsalo ¿cuándo has sido fundador de algo? Si te decides empezaré contigo, si quieres, una correspondencia manuscrita. Yo te escribo una carta, tú me contestas y así hasta que nos cansemos o no. Tendrás también varias tarjetas necesarias para tu vida con frases como “Me quiero ir a casa a leer” o “Desde tan abajo no explico”. ¿Cuándo fue la última vez que abriste el buzón y había una carta para ti? Piénsalo.
Ups, tu conocido me cae mal. Sin conocer su circunstancia, estoy casi segura que la mayoría de esas “personas con tiempo”, como nos denomina, nos encargamos de tareas (compra, cocina y demás tareas de la casa), que seguro a él le dan hechas. Y aún así nos sobra como para compartirlo en cosas tan “banales” como tu club de escucha.
Como bien dices, hacemos lo que podemos para que en estos tiempos, cada vez más estresantes, llegar a todo.
Yo siempre he trabajado más horas de las que debía y he dedicado mi TIEMPO a otras miles de cosas. Sí que es cierto que de unos años a esta parte, tengo 51, soy más selectiva en qué lo invierto, por puro cansancio, tengo menos energía que a los 20, obvio, y más consciencia de que es algo tan valioso por su escasez, que decido muy bien qué hacer con él (y estar tumbada media tarde en el sofá con mis perritinas al lado últimamente gana a otro tipo de propuestas).
Ánimo con lo de las manos. Y a disfrutar de esas 24h que nos han regalado hoy!
Tu conocido, claramente, es el que le da al botón de "ON/OFF" al sol, y claro, no tiene tiempo 😉