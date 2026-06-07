Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Carmen
2h

Ups, tu conocido me cae mal. Sin conocer su circunstancia, estoy casi segura que la mayoría de esas “personas con tiempo”, como nos denomina, nos encargamos de tareas (compra, cocina y demás tareas de la casa), que seguro a él le dan hechas. Y aún así nos sobra como para compartirlo en cosas tan “banales” como tu club de escucha.

Como bien dices, hacemos lo que podemos para que en estos tiempos, cada vez más estresantes, llegar a todo.

Yo siempre he trabajado más horas de las que debía y he dedicado mi TIEMPO a otras miles de cosas. Sí que es cierto que de unos años a esta parte, tengo 51, soy más selectiva en qué lo invierto, por puro cansancio, tengo menos energía que a los 20, obvio, y más consciencia de que es algo tan valioso por su escasez, que decido muy bien qué hacer con él (y estar tumbada media tarde en el sofá con mis perritinas al lado últimamente gana a otro tipo de propuestas).

Ánimo con lo de las manos. Y a disfrutar de esas 24h que nos han regalado hoy!

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Avatar de Violeta
Violeta
1h

Tu conocido, claramente, es el que le da al botón de "ON/OFF" al sol, y claro, no tiene tiempo 😉

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Por supuesto, sigue adelante.

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