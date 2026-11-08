Esta semana, de camino al pueblo para ir a la farmacia, me crucé con una madre que llevaba seis niños, el mayor de los cuales no tenía más de siete años. En un carrito iba un bebé que sospecho no tenía más que meses. Los otros cinco revoloteaban a su alrededor con los ojos brillantes y corriendo alrededor del carrito. Me acerqué con Hanson. «¿Podemos tocarle?» «Claro, es buenísimo y le encantará». Los cuatro mayores se acercaron a tocarle y enseguida empezaron a recoger del suelo palos y hojas secas para dárselo de comer. «¿Come palos?» «No, no come palos pero si os deja vuestra madre podéis darle una chuchería». Saqué mi bolsita de chuches de premio, Hanson se sentó poniendo su cara de perro adorable y, por turno, les fui preguntando sus nombres, dándoles la chuche correspondiente y enseñándoles como hacer para que Hanson la cogiera. Los ojos brillantes, los mocos colgando, las manitas retirándose con susto cuando el perro cogía la golosina.

-–Ese es nuestro papá.– empezaron a gritar todos menos el bebé.

Una furgoneta se paró y los niños empezaron a gritar y trepar por la ventanilla. Me despedí de la madre y seguí mi camino.

Seis hijos y el mayor no tenía ni siete años. Pensé que serían ricos. O kikos. O las dos cosas. Pensé en la algarabía de esa casa y en que hay que ser muy valiente para salir a la calle con seis niños tan pequeños y conseguir que ninguno se te desmande o te dé un infarto pensando que cualquiera salga corriendo y acabe en la calzada.

Varias mañanas, esta semana, me he despertado sobresaltada cuando ha sonado el despertador. Hacía muchísimos años que no me pasaba. Ponía el despertador igual que atiendes a la explicación de cómo se coloca el chaleco salvavidas en un avión: por si acaso, pero sabiendo que no vas a utilizarlo. Llevaba años esperando despierta a que sonara. Esta semana he salido de un sueño profundísimo y muy placentero gracias a la música de la alarma. Ese sonido me ha sacado de un lugar acolchado, caliente, acogedor y silencioso del que emerjo renovada y descansada. No acabo de acostumbrarme a esto, a que dormir bien sea sentirse bien. Si esto sigue así lo mismo hasta me cambia el carácter y me convierto en alguien dulce. Me he dado cuenta de que las mejores personas que conozco son grandes durmientes. Siempre creí que esa bondad era una cualidad admirable y trabajada con esfuerzo y voluntad; empiezo a sospechar que es, simplemente, la consecuencia de dormir en ese lugar acolchado, caliente, acogedor y silencioso.





Esta semana me maravilló el comienzo de este relato de Joyce Carol Oates:

He said, Come with me! Take Daddy’s hand. How all the stories begin. A large hand lowered, your small hand lifted.

Todos los días, esta semana, he sentido agobio pensando: «Hoy me pongo y dejo lista la charla de Montevideo. Pero de verdad, la termino, la ensayo y me la quito de encima».

Todavía no la tengo lista o no todo lo lista que me gustaría.

Siempre me pasa lo mismo. Me embarco en cosas, en compromisos que me hacen mucha ilusión pero que unos pocos días antes de que sucedan me causan muchísimo desasosiego. Fantaseo con haber dicho que no y poder aprovechar esas horas de preocupación disfrutando de la vida sin compromisos. Sé que es una trampa de mi cerebro perezoso y vago para reprocharme tener que hacer el esfuerzo de concentrarse y trabajar. Además sufro rachas de síndrome del impostor y, cuando repaso lo que he preparado, lo que voy a decir, pienso «Pero ¿a quién le importa esto?» o «Esto es tan obvio que me da vergüenza» o «Seguro que se aburren».

Luego nada de eso ocurre y alimento a mi cerebro con los recuerdos de otros compromisos, de otras charlas, de otros eventos a los que acudimos con la misma pereza e igual incomodidad y al final disfrutamos.

Mi charla en Montevideo se titula: «Tu bebé es feo. El arte de editar y criticar podcasts»

Esta semana me sentí identificadisima con este chiste de Adam Sacks en el New Yorker.







Viniendo a Los Molinos desde Guadarrama se abre una impresionante vista de Siete Picos. Dependiendo de la estación, de la hora, de la luz que haya, la montaña parece estar a cientos de kilómetros o se yergue amenazante sobre el valle. Unas veces parece abrirse para rodear con sus extremos, como largos brazos, a todo el que llega a su seno; y otras permanece altiva, como abstraída de las cuitas de los que nos refugiamos en sus faldas. Es una vista que siempre me ha calmado, a pesar de que creo que no fui consciente de ella hasta que empecé a conducir. Recuerdo el 11S cuando, en un estado cercano a la histeria, volví a casa pensando que el mundo se iba a terminar. Al llegar a esa recta y contemplar la vista me sentí a salvo. Siempre que he pasado un mal momento emocional, ese paisaje ha conseguido tranquilizarme. Recuerdo haber pensado «si pudiera ver esto todos los días estaría bien, estaría a salvo».

Así es. Cada día, al volver de trabajar harta del coche, del tráfico y de tirar mi vida en la carretera, enfilo esa recta al final de la cual me espera Orbela. A pesar de todo, sonrío porque estoy a salvo y porque sé que tengo muchísima suerte.

No soporto a las «ratas de cloaca». Me crispa que la gente sea miserable, pero más aún que se empeñe en demostrarlo con ostentación paleta. Sacan lo peor de mí. Me encabrono, blasfemo, escribo mensajes en mayúsculas a personas que sé que van a entender mi indignación. Me enfado tantísimo que sé que si me dibujara Uderzo sería un personaje colorado y enfurruñado. Quiero gritar y coger de las solapas a esas ratas de cloaca, miserables, pequeñas, minúsculas y tontísimas y sacudirlas mientras les digo: «¡Está bien que seas tontísimo, un profesional horrible y carezcas de cualquier tipo de clase, PERO NO HAGAS ALARDE, tonto del culo!»

Pero he madurado, y duermo bien, así que no lo hago. Me contengo y me siento a esperar a que llegue mi momento de venganza. Hace diecisiete años ya escribí sobre una buena venganza.

Frank Lebowitz, mi adorada Fran Lebowitz, lo explica aún mejor que yo.

Revenge It’s always good. You know, when people are saying, “You know, it’s not good”—the desire for revenge is not a high human desire, but it’s very satisfying. And it’s even more satisfying when the people don’t know. Sometimes I’ve had a revenge on people that I think they don’t know, and I think, “You’re wondering why you didn’t get that fellowship. Well, I know why you didn’t get it”. I can hold a grudge forever. Holding a grudge is, I think, just another word for having standards.

Así es. Ser vengativo y guardar rencor es tener principios.

Esta semana tropecé de nuevo con la misma piedra, volví a caer en el mismo error: intentarlo con una receta de pseudorepostería de Instagram. Galletas de plátano y sésamo con chocolate. «Si las untas con mantequilla tienen un pase», dijo A.

Mal.

Una tarde, ya de noche, volviendo a casa con Hanson empezó a hacer cosas raras. Caminaba ligerito a mi lado, intentando coger su propia correa con la boca. Se la dí, pensando que a lo mejor a base de portarme bien él me había considerado merecedora de un premio y había desbloqueado otra de sus habilidades secretas, una que hasta ese día me mantenía oculta: pasearse solo. Andaba perdida en esa ridícula idea cuando algo pasó corriendo a nuestro lado surgiendo del prado justo a nuestra derecha. No me había recuperado de la sorpresa y el susto cuando Hanson salió lanzado como una flecha a perseguir ese algo. Dos cuerpos corriendo sin sentido. Adiviné que uno era la perra de mi hermano, Luga, y el collar fluorescente rojo brillante era Hanson, que es tan negro que parece que el collar se mueve solo.

Sabía que mi hermano tenía que estar en algún lugar del prado, caminando hacia mí, pero no era capaz de verle. ¿Y si le ha pasado algo? ¿Y si ha sufrido un infarto? ¿Y si se ha caído? ¿Y si es por eso que Luga corre despavorida? ¿Trata de avisarme? Sentí pánico y justo entonces mi hermano, como una sombra, apareció caminando con las manos en los bolsillos y la capucha puesta.

Esta semana he intentado calmar el tsunami de ansiedad anticipatoria ante la semana que viene. El viaje a Montevideo que me obliga a dormir en Madrid el martes, a hacer la maleta el lunes por la tarde, a dejar el coche en casa de mi madre hasta que vuelva. ¿Qué ropa me llevo? ¿Qué tiempo hace allí? ¿Me llevo la ropa de deporte para aprovechar el gimnasio del hotel? ¿Soy ya ese tipo de persona? A quién quiero engañar, seguro que luego no me levanto a tiempo para usarlo. Ya, pero ¿y si no duermes por el jetlag? Tengo que acordarme de coger las pastillas de fundirme a negro en el avión. O bueno, a lo mejor debería aprovechar las mil horas de vuelo para repasar mi charla, preparar la presentación en La Guarida del libro de Jacobo García o la charla para unos estadounidenses sobre coproducciones transfronterizas de podcasts. ¿Tengo una maleta adecuada? Una de cabina es demasiado pequeña, porque además me han hablado de un gran mercadillo. ¿De dónde saco una maleta mediana? ¿Y si por la huelga no sale el avión? ¿Cuándo llega el 26 de noviembre y habré pasado todo esto?

Me he dado cuenta de algo.

Supongo que es por la edad, pero ahora me fijo más en los días, en las cosas que (me) pasan. Fijo cada día por un pequeño detalle, por una sensación, por un pensamiento o acontecimiento. No es que vaya a recordar cada una de esas jornadas, pero tengo la sensación de que, en otras épocas, mi vida pasaba sin pena ni gloria, atravesaba los días mirando hacia delante, esperando llegar a alguna parte. Viajaba por mi vida sin mirar, demasiado deprisa, concentrada en lo que fuera que creía que había delante. Ahora viajo por mi vida mirando por la ventanilla, disfrutando del paisaje, reparando en los diminutos fragmentos que hacen que cada día sea diferente. Y que no volverá más.

Ha pasado otra semana que no volverá.

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