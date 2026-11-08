Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Avatar de Amaya Ascunce
Amaya Ascunce
12h

No es por chulear pero necesito 3 despertadores para levantarme cualquier día. Ahora que la ansiedad de cosas a las que me comprometo y luego no quiero hacer o la de viajar las tengo trabajadas. La venganza se me da mal, pero creo que es por falta de memoria.

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1 respuesta
Avatar de Lorena
Lorena
13h

Es curioso lo de la familia numerosa: según lo contabas, tenía la sensación de que era una familia pobre, y la tuya viéndolos fue que eran ricos. Hay una especie de “juego” en Internet que consuste en indicar cosas que son de gente o muy rica o muy pobre. Tener muchos hijos es una de ellas. Otra es tener un familiar preso.

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