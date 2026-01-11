Un buen día, hace unos veinticinco, treinta años, Chris Benderev estaba a punto de empezar una clase en su instituto. Todo era jaleo, todos sus compañeros y él mismo no paraban de hablar, de gritar, de contarse cosas mientras el profesor, que ya había entrado en el aula, iba pidiendo silencio y que, por favor, se calmaran. El jaleo continuó hasta que en uno de esos extraños momentos que suceden a veces, todos se callaron al mismo tiempo y se escuchó a una compañera de Chris decir: «Siempre seremos amigos». Esa frase prolongó el silencio y dio pie a que el profesor se lanzara a explicarles que eso no iba a pasar. Les dijo que en un par de años, cuando salieran del instituto, unos irían a la universidad, otros trabajarían, otros darían tumbos por la vida… y empezarían entonces a distanciarse, a dejar de verse, de hablar, de saber los unos de los otros. Les dijo que después, sin saber muy bien cómo, llegarían a los treinta y quizá tendrían pareja e hijos y probablemente para entonces los amigos que tuvieran serían los padres de los amigos de sus hijos en la guardería o en el colegio. Con esta predicción de futuro el profesor logró que la clase se callara y que Chris pasara los siguientes veinticinco años de su vida atormentado por aquel discurso que, por supuesto, se ha revelado como verdadero.

Chris es productor de This American Life y charlaba sobre esto con Ira Glass. Ahora tiene treinta y ocho, mantiene contacto con tres de sus amigos del colegio, pero solo ve, de vez en cuando, a uno de ellos. La predicción de su profesor se ha cumplido por completo. Me puse a pensar sobre los amigos. Sobre los míos y los de los demás. ¿Soy una persona amistosa? ¿Cómo se puede valorar algo así?

Hasta aquí llegaba la introducción a la primera versión de la newsletter de hoy que escribí el sábado por la mañana, en pijama, mientras fuera brillaba el sol y hacía frío de invierno. La idea de escribir sobre la amistad y sobre por qué no creo en la idea de hacer amigos en el trabajo empezó a correr en mi disco duro y, sin saber muy bien cómo, escribí más de 1500 palabras. Puse el punto y final y me levanté del sofá para preparar la comida, macarrones con chorizo, y tumbarme después a ver, por enésima vez, Bajo el sol de la Toscana, la película responsable de haber creado todo un género cinematográfico que consiste en mujer a la que le rompen el corazón, llora, viaja, encuentra un sitio pequeño y bucólico, se instala, se folla a un chulazo increíble, para acabar luego con un intelectual menos chulazo pero más de fiar. Es una película que me sé de memoria y que siempre he pensado que tiene algo que no encaja del todo para ser la perfecta película cursi y reconfortante. Además, ahora, veintitrés años después de su estreno, no puedo evitar verla como el origen de esa oleada de americanos comprando casas en Europa y haciendo que los precios se desorbiten por completo. En 2003 no sabíamos lo que era la gentrificación, no entendíamos el sistema de sanidad americano, no había redes sociales, no había relojes ni anillos que nos dijeran cuántas horas habíamos dormido y creíamos que lo peor que nos podía pasar, que nos había pasado, era el 11S. Al terminar de dormitarme las aventuras de Diane Lane en la Toscana (he descubierto también que el tipo intelectual que le traen al final para poner el broche romántico después de que el chulazo italiano le haya dicho que lo suyo ha sido sexo y nada más, es Christopher, el padre de Rory Gilmore), ha empezado una peli terrible, que también había visto ya, con Sarah Jessica Parker y Pierce Brosnan, Tentación en Manhattan. La peli es atroz y es otra enésima vuelta de tuerca a la trama «mujer brillante en su trabajo que además cuida de su familia, ¡oh, cómo lo hará!, que en un momento dado tiene que elegir entre su vida profesional y su familia». Es una peli previsible que ni siquiera cuenta con un chulazo en condiciones: Pierce Brosnan se ha convertido en el amigo de tus padres que siempre te dice qué guapa estás y Greg Kinnear, que hace de marido de Sarah Jessica, es un caso curioso de atractivo masculino. Lo tiene todo para ser guapo y atractivo y sin embargo es anodino, sosainas, blandengue, insulso. Lo miro y trato de encontrarle algo de chispa pero nada, es como una tortilla francesa, correcta pero sin gancho. Veo, o más bien escucho, la peli de refilón porque estoy en el sofá, tapada con la manta, tratando de terminar la novela que empecé a principios de año, El invierno de mi desazón, de John Steinbeck, y que me está costando un poco. Se publicó en 1961 y se ha quedado anclada ahí. Transcurre en un tiempo en el que todo iba más despacio: las comunicaciones, las relaciones, las estaciones, la vida. No es que yo esté a favor de la prisa, ¡Dios me libre!, pero el estilo de la novela es también lento, tanto que a veces se estanca. Llevo trescientas páginas y no ha pasado nada. ¿Soy de esas personas que necesita acción trepidante en todo lo que lee? Para nada, pero tampoco soy de esas personas que no reconoce un libro malo de un buen autor cuando lo tiene delante. Esta novela de mi querido Steinbeck es regularcilla, tirando a tostón. Solo apta para lectores devotos como yo. Leo sin parar porque quiero terminarla cuanto antes. Sarah Jessica Parker no para de correr en la pantalla, Ethan Hawley va y viene de su casa a la tienda en la que trabaja con una parsimonia desquiciante.

Cuando termina la película decido releer la newsletter para pulirla y dejarla lista para el envío. Cuando llego al final de las mil quinientas palabras me doy cuenta de que no puedo publicarla… Todo lo que he escrito sobre la amistad ya lo he contado otras veces o está mal expresado. Me aburro de leerme. Me repito. Decido que no sirve, que no vale. ¿Qué hago?

Salimos a dar un paseo. La idea era ir al cine, pero de camino a la sala vamos diciéndonos el uno al otro: ¿Estás seguro de que te apetece esta película? ¿No prefieres que nos quedemos en casa y vuelves a escribir? La solución a nuestra zozobra e indecisión nos la da la taquillera cuando nos anuncia que para la película que queríamos ver solo quedan dos entradas y seguro que nos toca sentarnos separados. Recibimos la noticia con alegría. Nos vamos a dar un paseo, hay poca gente por la calle, casi todo jóvenes en pandilla o parejas mayores, mayores que nosotros. Muchos carteles de «Se alquila» y muchos, también, de «Uñas vietnamitas». Cada uno nos lleva por un hilo de conversación. Por un lado la inquietud por la tristeza que los carteles de «se alquila» nos causa: ¿Irán aumentando cada vez más hasta que ya no haya ningún local con actividad? Y, por otro, nos surgen multitud de preguntas sobre el porqué de la proliferación de salones de uñas vietnamitas y las razones por las que esta nacionalidad necesita reflejarse en el cartel. ¿Son mejores que las uñas chinas, noruegas o colombianas? ¿Por qué? Un universo de ignorancia sobre esta campo de la belleza se abre ante mí.

Al volver a casa, al sofá y abrir el ordenador para volver a escribir lo primero que hago es buscar sofás en internet para ver si filtrando criterios como tamaño de sofá, color, material, con chaise longe o sin chaise longue, esquinero o normal, ridículamente caro o de un precio compatible con comer algo más que arroz, la inspiración llega a mi cabeza y puedo escribir otras mil quinientas palabras. La zozobra por tener que decidir el sofá definitivo con el que convivir los próximos veinte años es tan enorme que la tarea de reescribir cobra una dimensión manejable, asequible. Releo otra vez, selecciono texto, se marca en azul y le doy a borrar. Por un momento valoro guardar esos párrafos por si acaso me valen para otro día, para otro momento, pero no tengo piedad y los elimino. Escribo a mis hijas para ver cómo están. Son tiempos duros para ellas y no sé cómo suavizarlos. Ojalá fuera como cuando eran pequeñas y con abrazos, besos y mentiras del tipo «todo saldrá bien» se curaran sus penas. Recuerdo una frase que dice Sarah Jessica Parker en la película: «Me encanta ser madre de un niño de dos años, es como ser una estrella de cine en un mundo sin críticos». Es así. Lo más cerca que he estado de ser una heroína fueron aquellos tiempos en que mis hijas creían que yo podía curarlo todo.

«No sé si soy una persona amistosa, no todo el mundo con el que me llevo bien es amigo y sé que hay amistades que se rompen o que caducan. Lo que sí sé es que no me tomo la amistad a la ligera».

Así terminaba el texto que no merecía la pena.

Me pongo a escribir sobre todo lo que (me) ha pasado hoy. Con la newsletter y con la vida. Es otro de esos días en los que el título de la newsletter cobra todo el sentido.

Me encantaría que te animaras a suscribirte porque aunque me encanta escribir y lo hago por amor al arte y porque empecé a hacerlo hace casi dieciocho años y no sé dejarlo también me gustaría jubilarme antes y tener tiempo para escribir más. Yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de escucha y al chat. Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa. Estoy a 80 suscriptores de alcanzar los 500. ¡Anímate!

Además, si te gutan los podcasts o tienes curiosidad sobre ellos o quieres aprender a escucharlos, te recuerdo que el día 25 de enero tenemos la primera sesión del Club de Podcasts encadenados de 2026. Está dedicada a La ruta del sol, la espectacular serie que Radio Ambulante Estudios estrenó en octubre y que está entre lo mejor del 2025. Además de comentarla, contaremos con su productor y host, David Trujillo, para explicarnos los detalles de la producción y responder a todas nuestras preguntas. Va a ser un planazo. En este enlace tienes toda la información. Es solo para suscriptores.