Cuando tenía seis o siete años una de las cosas que más me gustaban era sentarme al lado de mi abuelo, entre él y mi abuela o entre él y su amigo Octavio, para verlos jugar a la canasta. No entendía casi nada del juego, pero pasar esas tardes-noches de verano, sentada a la mesa de los mayores viéndoles colocar cartas por colores o por familias, anotando con lápiz misteriosas puntuaciones en un cuadernito que mi abuela sacaba de la caja donde guardaba las barajas, el tapete y el lápiz, me parecía el colmo de la sofisticación. No podía esperar a ser mayor para dejar de ser espectadora, aprender a coger con una sola mano todas esas cartas, saber cómo colocarlas y pasar horas y horas jugando a hacer combinaciones misteriosas que resultaban en números que revelaban el ganador.

En 1968, el letrista y compositor de musicales Stephen Sondheim invitó a varios amigos a cenar en su casa de Nueva York. Después de la cena, los organizó en grupos de cinco y los mandó a la calle con mapas de la ciudad, cuerda, chinchetas, tijeras y un consejo: «hablad entre vosotros, no tratéis de resolverlo solos». Lo primero que pensé es «madre mía, qué pereza, tener que salir después de cenar a hacer una caza del tesoro», pero luego, según avancé en el artículo, fui sintiendo una especie de nostalgia del juego. A Sondheim le encantaba jugar, pero también era un genio inventando juegos. Cuando era adolescente creó el primero y lo mandó a una juguetera que no le contestó pero que después sacó un juego sospechosamente parecido a su idea. Desde entonces se dedicó, siempre que podía, a idear juegos para amigos, como cuando pasó una noche entera despierto, ideando el perfecto juego de crímenes tipo Cluedo.

Pasada esa pereza previa, el artículo me llevó a pensar en los juegos de mi vida y en mi relación con ellos. Buceando en mis recuerdos me sorprendió que lo primero que me viniera a la cabeza fueran esas tardes de canasta con mis abuelos, sus amigos y mi madre o alguno de mis tíos completando la partida. Arañando los recuerdos se me vino a la memoria El Tragabolas y cómo me tumbaba con mis hermanos en el suelo del cuarto de juegos (conocido en mi casa como «la leonera») para golpear con fuerza los accionadores de los hipopótamos y conseguir atrapar la bolitas blancas. Era un recuerdo de un juego, claro, pero no es el mismo tipo de juego. El Tragabolas, con todo su encanto ochentero, consistía en ser el más rápido y el más bruto. No había estrategia, ni plan, ni pensamiento, ni casi recompensa. No creo que Sondheim lo hubiera contemplado como juego. El Cluedo, los Juegos reunidos, La Ruta del Tesoro, el Stratego o La Fuga de Coldtiz seguro que hubieran tenido más posibilidades de ser considerados adecuados. Pasé tardes y tardes con mis hermanos jugando a todos ellos. No soy una gran jugadora de nada porque no soy competitiva y no me gusta esforzarme. Juego por el placer del entretenimiento, de la compañía, de la charla, las risas. Me hace muchísima gracia la gente que se pica y se ofende por lo que ocurre encima de un tablero de juego como si eso fuera trascendente, como si importara algo fuera de los límites de la mesa. Por aquel entonces, cuando el tiempo era infinito, las tardes interminables y el verano y las vacaciones duraban eternidades, para mí el mérito fundamental de un juego era que pudiera durar horas, una tarde entera hasta que se hiciera de noche y nos llamaran a cenar. El éxito absoluto era un juego que se extendiera durante más de una tarde, que se revelara tan emocionante que mereciera que mi madre nos permitiera dejarlo todo colocado para seguir al día siguiente. El problema era que al día siguiente el juego no parecía tan emocionante, ni tan bonito, ni apetecía pasar tiempo con él porque se nos había ocurrido algo mejor que hacer (esto, aprendí años después, también pasa con los fabulosos planes que se hacen para el día siguiente cuando estás de juerga a altas horas de la madrugada).

De todos aquellos juegos mi favorito era La Fuga de Colditz. Era misterioso, había unos malos muy malos, los alemanes, y unos buenos muy buenos que eran todos los demás y había que escapar de un campo de concentración que no teníamos muy claro lo que era pero que parecía ser un lugar horrible. Repartíamos fichas, cartas, personajes, bandos y jugábamos hasta aburrirnos o hasta que alguien se enfadaba. Más o menos por esa época los dos hijos horribles de un matrimonio horrible que eran, a su vez, amigos de mis padres, nos enseñaron a jugar al mus. Nos sentábamos en el suelo del cuarto de mis hermanos y, a la luz que entraba filtrada por las ramas del pino gigante, aprendimos a envidar, lo que era la chica, la grande, pares y las misteriosas señas que había que hacerle a tu pareja. Teníamos diez u once años y, no lo sabíamos entonces, pero aquella habilidad aprendida de unos niños con los que nos obligaban a jugar nos iba a ser muy útil en los siguientes quince años de nuestra vida.

El mus y el continental se convirtieron en nuestro entretenimiento adolescente. Tardes de verano dedicadas por entero a pelearnos en torno al azar y las cartas. Jugábamos una versión salvaje del continental que nos obligaba a usar diez barajas y que no se regía por ninguna norma de las que se seguían en la versión de mi casa. Si te interesaba una carta había que estirar el brazo, tirarse a por ella porque el destino de ese naipe dependía de tu rapidez y no de un educado «me gusta esa carta». Recuerdo una partida en especial. Fue en casa de mi amiga Amaya y la tengo en la memoria porque al terminar y coger mi coche para marcharme descubrí que mi por entonces novio, por sorpresa, me había dejado un post it en el salpicadero en el que había escrito Ana, Te quiero. Todavía lo tengo guardado.

No sé en qué momento el mus desapareció de mi vida. No sé si un buen día fui yo la que lo abandoné o si se me pasó la edad o si es que el mus se pasó de moda. ¿Se sigue jugando? El continental sigue en mi vida, aunque ya nadie me deje postits. Organizamos partidas familiares para gran regocijo de mi madre, que es malísima, pero a la que le entretiene muchísimo jugar a las cartas. Un año incluso hicimos un torneo anual. ¿El premio? El ganador o ganadora tendría como esclavos a los demás jugadores durante un día entero. Hemos pensado en repetirlo más veces, pero no conseguimos el consenso necesario para sumar suficientes jugadores como para que el premio del ejército de esclavos merezca la pena. Me estoy acordando ahora del Scrabble. O el Intelect, como se conoce en mi casa porque usamos el juego que estaba en casa de mis abuelos. Una caja roja, con el rótulo en varios colores y las letras para jugar dentro de una bolsa de plástico azul. De mi abuela también heredamos las normas: no se admiten tiempos verbales más allá de infinitivo, gerundio y participio, ni nombres propios. Cuando descubrí que en otras casas esas normas eran mucho más laxas pensé que iba a arrasar. Tres partidas con la madre y la abuela de Juan me sacaron de mi error: perdí de manera estripitosa. En esas partidas y todas las demás que eché con ellas a lo largo de los años. La abuela de Juan era una señora maravillosa, fumaba, decía palabrotas casi todo el tiempo y se tomaba el café, como P. Tinto, con una montaña de azúcar cuya cumbre sobresalía por encima del líquido, y tenía un vocabulario imposible de igualar.

Con mis hijas he jugado al Monopoly, al Catán y al Carcassonne. Y al Rummikub, claro. No he sido nunca muy buena en ninguno de esos juegos, no sé si por falta de habilidad o por algo peor, porque de adulta, sumida en las prisas de la vida y en el continuo pensar en lo que tienes que hacer después, no tienes capacidad para disfrutar simplemente del juego, del azar, de no saber qué va a pasar cuando lances el dado, saques la siguiente carta o te toque el turno.

Me acordé de las tardes bajo la pérgola de casa de mis abuelos, del suelo de la leonera, de las discusiones con mis hermanos por ser nazis o británicos, de los doblones de La ruta del Tesoro, de los niños horribles que nos enseñaron lo que eran pares, del post it del amor, del continental, de los participios del Intelect, de la abuela de Juan y de la alegría de mis hijas cuando me convencían para jugar con ellas y además me ganaban, cuando leí esta frase que decían los invitados / jugadores de Sondheim: “The real price, of course, was the privilege of having played”.

Pensé que es así, da igual el juego, da igual ganar, lo más importante es el tiempo dedicado a jugar, a estar con otros.

Ya va siendo hora de aprender a jugar a la canasta.

