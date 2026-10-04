Llevo toda la semana escribiendo este texto. La idea surgió el lunes, a primera hora, en medio del atasco interminable. Pensé: «Ya lo tengo, con calma esta semana me siento y lo voy escribiendo poco a poco». A cada rato libre, cuando me despertaba por la noche, conduciendo, mirando al infinito por la ventana, se me ocurría otro nuevo hilo, un comienzo diferente, una idea a sumar. Ahora es sábado y no sé ni por dónde empezar. No va a ser fácil.

Nikole Hannah-Jones es periodista y tiene una hija de dieciséis años, Najya. En 2016 se hizo muy famosa porque publicó un artículo explicando por qué y cómo había elegido el colegio para su hija. Viven en Nueva York y allí las diferencias entre colegios son abismales (creo que por aquí esto también ocurre cada vez más). Los centros están segregados: en algunos la mayoría de los alumnos son negros o latinos y, por tanto, más pobres y de familias más desfavorecidas; y en otros, de mayoría blanca y más acomodada, los medios, las oportunidades, la educación, todo es mejor.

Nikole, que es afroamericana de buena familia y que estudió en uno de esos colegios de blancos ricos, quería ahorrarle a su hija lo que para ella fue una experiencia traumática: ser la única estudiante negra, soportar el racismo, las miradas de superioridad, sentirse diferente. Decidió entonces que su hija estudiara en colegios públicos cercanos a su casa, en centros que los padres de clase media acomodada no elegirían para sus hijos. Sentía que si ella, que tenía dinero y podía elegir, matriculaba a su hija en un colegio exclusivo, de mayoría blanca y acomodada, no estaría haciendo nada por cambiar el sistema ni por hacerlo más justo; quería que sus medios y su capacidad y la de su marido para estar comprometidos en la educación de su hija sirviera para mejorar el colegio para todos. Es decir, eligió el colegio siguiendo un ideal, mejor dicho dos: no le valía que su hija estuviera bien mientras otros niños estuvieran mal y creía que las acciones individuales pueden cambiar un sistema.

En los dos centros hubo problemas: de comunicación con los profesores, de falta de medios, de calificaciones de Najya que no se correspondían con la realidad (sacaba un 10 pero su madre se dio cuenta de que no sabía nada de la asignatura), etc.

Yendo en coche un buen día, cuando Najya tenía doce años, le contó a su madre que ella y sus amigas habían estado mirando rankings de colegios en internet y le preguntó: «Mamá, cuando elegiste este colegio para mí, ¿sabías que tenía tan malos resultados?»

Nikole le contestó que los resultados en los tests, en los rankings no eran lo único importante a la hora de elegir un colegio, que había otros elementos importantes y que para ella, para sus valores (los de Nikole) lo más valioso era que su hija fuera a un colegio del barrio, con niños de su barrio, como ella. Najya no se calló y le contestó:

– ¿Qué? ¿Me estás diciendo que tenías todos los medios, que podías haber elegido cualquier otro colegio para mí, que me podías haber matriculado en los mejores centros y que sencillamente elegiste no hacerlo?

A partir de ese momento Najya insistió e insistió hasta que consiguió que la cambiaran de colegio. Sus padres le dejaron elegir y acabó entrando en un centro privado con mayoría blanca y asiática, en el que era de las pocas alumnas negras y donde al principio lo pasó mal. Ahora está a punto de terminar y es una buena alumna, con estupendos resultados académicos e integrada en el centro.

Todo esto lo ha contado Nikole en un artículo reciente y yo lo escuché en un episodio de This American Life que terminaba con una conversación entre madre e hija. Nikole trataba de explicarle a Najya los motivos de su decisión. No la convencía, la niña no entendía por qué ella había tenido que sufrir las consecuencias: una mala educación, sentirse tonta, no haber aprendido un montón de materias, y todo porque su madre hubiera creído que con su decisión de matricularla en un «mal» colegio iba a conseguir cambiar el sistema. En un momento dado le pregunta ¿qué has conseguido cambiar?

— Que estuvieras en ese colegio nos permitió saber qué era lo que no funcionaba. — Eso da igual. Había otras maneras de saberlo. — Pero no los hay. Y ya lo hemos comentado una y otra vez: nuestras vidas son fruto de personas que no se limitaron a decir: «Creemos que la segregación está mal. Creemos que la injusticia está mal». Estaban dispuestas a arriesgarse a sí mismas, a sus familias y a sus hijos por ello.

El episodio termina con Nikole recordando cómo un día, estando en Texas, se puso a repasar emails antiguos con los colegios de su hija y se dió cuenta de que tenía cientos de ellos, con quejas, reclamaciones, peticiones… Cientos. Los había olvidado. Y reconoce entonces que quizás lo había olvidado para no enfrentarse al coste que la decisión que había tomado tenía en la educación de su hija.

– Para mí, personalmente, había mucho en juego. Siento que hay tanto en juego en lo que respecta a la integración y la igualdad que no pude admitir ante mi hija que sí, que ella pagó un precio por mis ideales. Y no sé si tomamos la decisión correcta. No sé cuál sería la decisión correcta.

Me conmovió la historia y la valentía de Nikole para reconocer que, quizás, se equivocó. Y digo «quizás» porque no lo sé, no lo tengo claro. El artículo que escribió se ha hecho viral con opiniones aplaudiendo su decisión y acusaciones de haber usado a su hija como experimento social.

Yo soy una cínica. Lo reconozco. No digo que esté bien, ni que sea una de mis cualidades como sí lo es mi capacidad para el rencor, pero lo soy. A pesar de eso admiro profundamente a las personas que toman decisiones individuales por el bien común. No sé si yo sería capaz, si lo he hecho alguna vez en mi vida. No va de eso este texto, de lo que yo haga, eso es lo de menos. A pesar de mi cinismo creo firmemente en que todo el mundo mejore aunque yo me quede como estoy. Por eso pago impuestos alegremente y sin sentir que me roban. Por eso defiendo la sanidad pública y la educación pública, aunque en mi incongruencia llevara a mis hijas a un colegio concertado solo porque me era más cómodo. Como Nikole, aunque mis hijas jamás me lo han reprochado, me arrepiento de aquella decisión.

No creo que las decisiones individuales consigan cambiar nada por sí solas. Sí que creo en la suma de muchas decisiones individuales, como en el caso de Nikole: si muchas familias acomodadas optaran por colegios públicos de barrio, con el tiempo estos centros serían mejores. Y sé (aquí no lo creo, lo sé) que esas decisiones individuales siempre llevan aparejado un coste que puede ser económico, social, personal o de cualquier otro tipo. Ese coste se paga porque de verdad se cree en el bien común, en la consecución de una meta que mejore la vida de otros fuera de ti, de otros que no tienen tus oportunidades, tu vida, tus medios. Pero ¿y si el coste es la educación de tus hijos o, por ejemplo, su salud?

Yo no tengo reproches para Nikole, solo admiración. Por la decisión que tomó, por haberla mantenido y por, llegado el momento, mostrar esa valentía para reconocer que se equivocó, que, quizás, no fue la decisión correcta o la adecuada.

Todo esto lo pensé el lunes, cuando escuché el episodio, pero la actualidad de la semana ha demostrado que una sola acción individual no cambia nada porque no puede, porque no tiene fuerza suficiente, pero que la suma de muchas, de todas, es poderosa. Cuando el egoísmo y el individualismo —alimentados por los gurús del autocuidado, las redes y quienes saben que muchas individualidades juntas son un tsunami— empiezan a resquebrajarse, la suma de decisiones individuales a favor del bien común puede ser poderosa

No sé. Pero sí creo que salir del estrechísimo espacio que supone pensar solo en uno mismo, preocuparse por el bien común —porque otros, porque todos estén mejor— y descubrir que hay más personas en ese empeño es bonito. BONITO con mayúsculas.

¿Pueden las decisiones individuales cambiar algo?

Mi cinismo sigue siendo poderoso, pero tengo claro que, como decía Nikole, lo que somos ahora es consecuencia de las decisiones individuales que muchos otros tomaron antes.

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