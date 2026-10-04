Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Virgijo
Oct 4

Yo creo que cada uno ha de hacer su parte. A veces no va a ningún lado, muchas veces sí. Simplemente porque se te une gente. Hace poco leí la historia de unas señoras irlandesas que hicieron boicot a la venta de pomelos( fruta que no siquiera era popular en Irlanda) para luchar contra la segregación en Sudáfrica. Irlanda acabó cortando el comercio con Sudáfrica .Eso sí, fácil no es.

La historia de esta señora no la he escuchado. Por lo que cuentas me parece que le faltaba más conciencia de clase. Me refiero, que es afroamericana y sufre racismo, sí pero socioeconómicamente tiene dinero ha ido a un cole sin gente pobre. Cómo las opresiones son transversales, podríamos decir que en la parte socioeconómica no estaba en el mismo sitio que los alumnos del cole público. Por lo tanto si hija no encajaba. Cómo no encajaba al principio en un cole de blancos, en el que te terminan aceptando después de rechazarte porque al final tienes dinero. Pero no sé si está señora iba a los super del barrio, a los centros culturales del barrio, al parque , a las fiestas de l gente del barrio que poblaba el cole, tenía amigos entre las familias del centro, formaba parte de asociacion de familias, participaba en la vida del cole. Porque simplemente llevar a tu hija a ese centro y ya, me parece muy superficial.

Quizá si hubiera estado implicada en la vida del centro y del barrio habría podido entender la vida de esas personas, inspirar, movilizar a más gente. Utilizar su poder cultural y adquisitivo para ayudar a cambiar la vida de las personas. Quizá su hija habría entendido que lo público es de todos y que tenemos que luchar desde donde estamos para mejorarlo. Y hacerlo juntos.

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1 respuesta de Molinos
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Ania
Oct 4

Debo ser de las pocas que son consecuentes con su moral: habiendo ido a un cole privado llevé a mis hijos a uno público; el mayor, que sí quiso estudiar carrera, fue a una pública e hizo el máster en la misma. Me toca por zona ir a un hospital del Grupo Quirón, elegí uno puramente público que me costó lo mío. En mi trabajo puedo elegir sanidad privada y me he quedado en la pública. Debo ser un perro verde.

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12 respuestas de Molinos y otros
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