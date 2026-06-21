He dejado de ir al cine. Tuve una época en la que iba dos o tres veces a la semana, por trabajo y por placer. Ahora no voy casi nunca. Cerca de mi casa no hay ningún cine de versión original ni ningún cine que ponga las películas que me apetecen. Aún así, de vez en cuando, me animo a ir porque leo críticas entusiastas de alguna película que, aunque sé que no va a cambiarme la vida, espero que, por lo menos, me entretenga.

El lunes fui a ver El día de la revelación. Spielberg es un señor que me cae bien, me ha dado grandes momentos cinematográficos y emocionales y al que, hasta ahora, no le he escuchado ninguna barbaridad que haga que me rechinen los dientes.

Si esto fuera un pitch para vender la idea de un artículo, la frase gancho sería: «El día de la revelación podía haber sido un email». A cambio, es un tostón.

Voy a concentrarme en este despelleje, que llevo pensando desde el lunes, porque la película es tal despropósito que se me está olvidando. Por supuesto, no recuerdo cómo se llama ningún personaje ni importa lo más mínimo.

Al lío.

La película empieza cuando el rarito-pero-listo está en un combate de esos falsos en los que parece que se pegan mucho pero todo es coreografía. Mira a todos lados con carita de muchísimo susto mientras todo el mundo grita muchísimo. Pronto, dos tipos de negro con gorra que están sentados detrás de él y a su lado, le cogen la mochila y le dicen que les siga. Rarito-pero-listo va con ellos, que le llevan a encontrarse con Colin Firth, que es el malo de chichinabo de la película. Ahí se dicen alguna cosa, Rarito-pero-listo pregunta por su novia y Colin le dice que sí, que se la dan, pero que les diga no sé qué. El otro le dice que no sabe, Colin arenga a sus minions malvados y Rarito-pero-listo, mientras Colin se gusta diciendo cosas de malvado, saca de su bolsillo una especie de pomo de puerta gigante con pinta de ser de kriptonita con el que se pone a amenazar a todo el mundo.

Empuñando el pomo de puerta con pinta de abrir una cámara de sadomaso en un burdel de lujo de Benidorm consigue acojonar a Colin y sus minions, subirse a un coche y pirarse. ¿A dónde va? ¿Qué ha hecho? ¿Quiénes son los otros?, se pregunta el espectador. Y la novia que dice: ¿Pero qué cojones es esto?

Rarito-pero-listo llama a un amigo, un tipo negro guapetón que anda paseándose por un decorado de televisión con un pinganillo en la oreja. El negro guapetón le dice: «Rarito-pero-listo, tú no preocupes, tira el móvil por la ventanilla y busca un sitio para esconderte». La novia apunta: «Ah, yo sé adónde podemos ir». Y ¡sorpresón! le lleva a un convento de monjas y allí, después de hablar con la típica monja enrollada, le confiesa que fue novicia pero que ya no. Lo mejor de esto, es que él le dice «eres monja» y ella contesta «pero cómo voy a ser monja si he follado contigo». De alguna manera, el espectador no se cree que hayan follado. Ni que sepan cómo hacerlo. (Por no aportar a esto que te puedes hacer monja después de haber follado, ¿no?)

Colin y sus minions, que se han quedado con un palmo de narices, como el espectador, por la asombrosa huída de la pareja, se ponen a hacer cosas de malos con ordenadores para localizarlos. Pero antes de que lo consigan, el negro guapo ha mandado a un tal Santiago a por ellos (Se llama Santiago de verdad; este no me lo invento, por alguna razón es el único nombre que recuerdo). Rarito-pero-listo le dice a Novia-novicia que se quede ahí, que ya irá a buscarla. Ella dice que no, que se va con él. Por lo que sea, lo de ser novia de Dios no le convence.

Santiago los lleva a una granja en mitad de la nada y, además, destartalada. Entran y por la ventana ven un montón de ciervos del tamaño de un hipopótamo adulto mirando por la ventana. Todo atufando a IA que da muchísima grima.

Los dejamos ahí mirando fijamente a los ojos a los ciervos.

En Kansas City, mientras tanto, Emily Blunt es «la Borrascas». Da el tiempo en la típica emisora de tele estadounidense que tiene un nombre como si jugando al Scrabble no te hubiera tocado ni una vocal. Algo como KFCTXW. La Borrascas da el tiempo y tiene un novio que es un mojón de Cuenca. Casi parece hecho por IA. Están en su casa desayunando mientras ella da 325 paseos entre la tostadora, la cafetera, la ventana y la mesa hablando de no sé qué y él le dice «sí, cariño». Ella lleva, además, un vestido fucsia como de ir a una puesta de largo en 1997 y zapatillas blancas. En un momento dado, un pájaro rojo, pero rojo-paredes de terciopelo malo de burdel de alto standing, entra por la ventana y se posa en la mesa. Se queda mirando a La Borrascas y La Borrascas empieza a hablar en ruso. El mojón de Cuenca se queda petrificado mientras la otra no para de rajar como si fuera del mismo Nizhni Nóvgorod y el pájaro de IA se pira. A ella se le pasa el efecto Duolingo, el efecto rojo burdel y le dice: «Pero, cariño, ¿cómo voy a hablar yo ruso?» Y se va a trabajar.

Como va tarde, porque entre el pájaro, el mojón y el ruso se le ha echado el tiempo encima, corre mucho con el coche y le para la policía. ¿Y qué pasa? Pues que además de ruso, el pájaro le ha enseñado a leer la mente de los otros, así que La Borrascas le mete una chapa monumental al policía sobre lo buen padre que va a ser y que no se preocupe porque su mujer se haya enfadado esta mañana, que no piensa en divorciarse y que la cuide mucho. Por supuesto, se libra de la multa. Llega corriendo a la tele, se pone delante de la cámara y cuando abre la boca hace unos ruidos rarísimos. A estas alturas de la película yo ya estaba arrepintiéndome muchísimo de haber ido al cine, pero pensé: «Anda, el pájaro le ha enseñado cigüeño... ». El vídeo de La Borrascas se hace viral, obvio. Y Negro guapo se lo manda a Rarito-pero-listo que, por lo que sea, entiende el cigueño y le dice a Negro guapo: «¿Qué tiene de raro esto? La entiendo perfectamente». ¿Qué? ¿Rarito-pero-listo también habla cigüeño? ¿Por qué? (A mi aquí ya todo me daba un poco igual... Me dolían las manos y se me habían acabado las palomitas)

Colin, mientras tanto, sigue haciendo cosas de malo de pacotilla. Él tiene también un picaporte de cámara de sadomaso y lo usa para meterse en la cabeza de otros. ¿Cómo? ¿A quién le importa? Sus esbirros le sientan en un sillón de dentista, le ponen un retenedor en los dientes y él aprieta el picaporte y consigue meterse en la cabeza de Novia-novicia que anda colocando la compra en la granja destartalada. El Rarito-pero-listo ha salido al campo a hablar con Negro-guapo porque resulta que en un planeta en el que con un picaporte le lees el pensamiento a otro, sigue sin haber cobertura.

Novia-novicia es una floja y Colin se le mete dentro y le dice:«Acuchilla a tu novio». Al novio, mientras tanto, Negro-guapo le está diciendo que por lo que sea les han localizado y se vaya cagando leches de allí. Él vuelve a la granja y ahí empieza una persecución bochornosa y lamentable que nadie se cree. En un momento dado Rarito-pero-listo nota que Novia-novicia está rara y le dice: «No lo hagas», y con eso Colin se cae de la silla de dentista y Novia-novicia vuelve a ser pánfila y no aprendiz de asesina.

A lo mejor te estás preguntando por qué Colin persigue a estos dos petardos. Pues resulta que Rarito-pero-listo ha robado de la empresa de Colin un montón de datos. ¿Datos de qué? Pues de los marcianos. Tiene un montón de información sobre cómo los marcianos llevan muchos años yendo a USA y allí los estadounidenses los capturan y los torturan. Rarito-pero-listo le ha enseñado a Novia-novicia las imágenes de las torturas a los marcianos y ella le ha dicho que eso no puede salir a la luz porque si sale a la luz: EL MUNDO ENTRARÁ EN CAOS PORQUE TODOS CREEMOS EN DIOS PERO CLARO SI VEMOS DIOSES MALTRATADOS PUES SE MONTARÁ UN POLLO INCREÍBLE.



Aquí ya vi que la película iba completamente descontrolada y sin sentido. ¿Dios? ¿Extraterrestres? ¿Público conmoviéndose por torturas a marcianos? Pero ¿qué marcianada es esta?

La Borrascas mientras tanto ha salido del hospital donde la habían metido por hablar cigüeño y ha convencido a Mojón-de-Cuenca de que la lleve al Norte. ¿A qué? A buscar a Rarito-pero-listo, con el que tiene «conexión», o un pálpito o lo que sea. Mojón-de-Cuenca no está muy por la labor porque por lo que sea no le viene bien y La Borrascas, que le lee el pensamiento, le dice: «A ti lo que te pasa es que me quieres dejar». (Ojalá hubiera sido «a ti lo que te pasa es que quieres que te coma el tigre»). Lo manda a por agua a la gasolinera y ella se pira a buscar a Rarito-pero-listo, al que han cazado ya en un motel, no sin que antes consiguiera que Novia-novicia escapara con los pendrives de los datos de marcianos. A todo esto, Novia-novicia llama a la monja enrollada a preguntarle si ella cree que estamos solos en el Universo y la monja enrollada, subiéndose las gafas desde la punta de la nariz, le dice: «Claro que no, Dios no iba a hacer un Universo inmenso solo para nosotros... » Todo muy sutil. En la misma semana en la que el Papa dice cosas, Spielberg les dice a los católicos que se puede ser buen católico y creer en extraterrestres. Si me preguntas, a mí hubiera estado mejor decirle a los católicos que no se puede creer en Dios y ser racista, pero qué se yo. ¿Acaso soy el Papa o Spielberg? ¿O católica?

Bueno, pues La Borrascas llega a salvar a Rarito-pero-listo de las garras de Colin. Hay muchísimos minions malvados, pero no importa nada porque ella va en plan «pisa morena, pisa con garbo, que un relicario, que un relicario te voy a hacer» y se quedan todos paralizados. La Borrascas tiene tal poderío que, cuando entra donde están a punto de hacerle pupa a Rarito-pero-listo, Colin se queda paralizado porque lo que él ve es a su difunta mujer.

El resto de la peli, que son sus buenos 45 minutos, es una persecución larguísima, aburridísima y sin sentido en la que Spielberg nos cuenta que la conexión de La Borrascas y Rarito-pero-listo se debe a que una noche, cuando eran niños, los visitaron los extraterrestres en forma de zorro, ciervo gigante y el pájaro rojo de duolingo y les pasaron sabiduría o algo. Si has llegado hasta aquí estarás pensando que te has perdido, que me dormí en la película o que fui drogada al cine: OJALÁ A LAS TRES COSAS, pero no. Eso es lo que pasa en la película. Todo es un despropósito ridículo y, lo que es peor, aburridísimo.

Al final, después de persecuciones y cosas sin interés, La Borrascas y Rarito-pero-listo consiguen volver a Kansas City, porque quieren que ella desde la televisión en la que trabaja le cuente al mundo entero que hay muchísimos extraterrestres, que el hombre ha matado a muchos, a otros los ha torturado y otros están prisioneros.

¿Para qué quieren hacer esto?

Ni lo sé, ni me importa.

Llegan allí, pasan cosas de «uy, uy, uy que no lo consiguen», pero lo consiguen. Meten 345 mil vídeos de marcianos como de 1945 y todas las televisiones del mundo lo pinchan y todo el planeta mira a su móvil y llora por el maltrato a los marcianos.

Aquí me tuve que reír, claro. Esto sí que es ciencia ficción. Aquí es donde a Spielberg se le ha ido la imaginación demasiado lejos: ¿Marcianos que montan en bici? Me lo creo. ¿Marcianos que se comunican con una cancioncita? Me lo creo. ¿Tiburones gigantes malísimos? Compro. ¿Camioneros que te persiguen por carreteras solitarias con la intención de matarte? Toma mi dinero, Spielberg.

¿Que la Humanidad en 2026 se va a conmover por el maltrato a extraterrestres? La Humanidad vive de espaldas al genocidio en Gaza, a lo que ocurre en Ucrania, Sudán o el Mediterráneo, así que no te compro que se iba a inmutar por el sufrimiento de hombrecillos verdes de ojos saltones.

Ni de coña.

PS: si de verdad te interesa ver algo que te conmueva y te deje del revés, algo que retrate el mundo en qué vivimos y te de pánico, te recomiendo muchísimo el documental Orwell: 2+2=5 que tienes en Filmin.

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