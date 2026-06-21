Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Mumie
11h

Lo único bueno de esta peli ha sido leer este despelleje con conocimiento de causa y la frase de mi padre de 78 años cuando llevábamos como una hora de película: "yo creía que era de dinosaurios" 😂

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Carmen
8h

Se me ha ido tanto la cabeza leyéndote que la primera vez que has escrito “marcianos” he entendido “murcianos”… y creo que la peli habría mejorado de ser así 😅

Gracias por las risas mañaneras

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13 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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