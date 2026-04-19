Cuando mi hermano Gonzalo cumplió diez años le regalé Konrad, el niño que salió de una lata de conservas, de Christine Nöstlinger, y le escribí una dedicatoria. Ese libro sigue en casa de mi madre y cuando lo encuentro, bicheando en las estanterías, siempre lo abro y releo aquella dedicatoria con mi letra de adolescente de diecinueve años con un pie en la niñez asomándose a la vida adulta con mucho miedo. Le regalé aquel libro porque yo lo había leído de niña y se me había quedado dentro. ¿De dónde lo saqué yo? No lo sé. No lo recuerdo, pero sí sé que es un título y una historia que no he olvidado nunca*. Lo mismo me ocurrió con Charlie y la fábrica de chocolate, mi historia favorita de Roald Dahl. He vuelto a pensar en estos libros porque esta semana, entre rastrillos, tijeras de podar, sacas de residuos vegetales, azadones y hierbas he estado escuchando The Secret World of Roald Dahl, una serie de diez episodios que recorre su increíble vida. Dahl perdió a su hermana y a su padre cuando él tenía tres años, estuvo interno en un colegio con un régimen disciplinario muy estricto, se metió a trabajar en una compañía petrolera en África, luego entró en el ejército, fue piloto de la RAF, sufrió un accidente que le dejó secuelas de por vida, fue espía del gobierno británico con especial dedicación a la seducción de esposas de militares, políticos y diplomáticos, escribió cuentos para adultos que le ganaron el favor de la familia Roosvelt y de genios como Chaplin y Hitchcock, escribió el guión de Solo se vive dos veces (la quinta película de James Bond), se casó con una gran estrella de Hollywood, tuvo cinco hijos, una murió de paperas, otro sufrió un grave accidente de coche con cuatro meses que le ocasionó daños cerebrales que llevaron a Dahl a inventar un nuevo modelo de tubo para drenar líquido en el cráneo, tuvo una amante durante ¡once años!, sus historias para adultos fueron sistemáticamente rechazadas por muchas revistas hasta que decidió que a lo mejor era buena idea probar a escribir historias para niños… Corrijo, no fue idea suya. Fue de su agente, Sheila St. Lawrence, la que le dijo que volviera a lo que de verdad se le daba bien, historias para niños como Los Gremlins (nada que ver con la película), que publicó en 1943 y que llevó al mismo Walt Disney a querer adaptarla para la gran pantalla. Dahl, en un principio, se negó (algo que sorprende cero porque, en fin, los señores siguiendo consejos de señoras se cuentan con los dedos de un par de manos) pero luego decidió que por qué no probar. Su primer libro para niños se publicó en 1961 en Estados Unidos y fue un fracaso. Y también lo fueron el siguiente y el siguiente y el siguiente, hasta que en 1967 convenció a su editor para publicar las historias en Gran Bretaña, donde fueron un éxito casi instantáneo. Pasó de vender 2600 ejemplares en todo un año en América a vender veinte millones de libros y convertirse en el autor infantil más influyente de todos los tiempos. En el podcast dan un dato que me dejó loca: se han vendido más de 300 millones de ejemplares de sus títulos. Si sumas las cifras de ventas de todos los libros de Herman Melville, Henry James, Virginia Woolf, Tony Morrison, Philip Roth y Shel Silverstein (otro autor infantil) solo llegan al 25% de lo que ha vendido Dhal.

Todos estos avatares y vicisitudes de la vida de Dahl están contados de manera magistral por el narrador Aaron Tracy (guionista de televisión y profesor en Yale), que se declara admirador de Dahl, pero que desde el primer episodio deja claro que en la figura del escritor británico hay también muchas sombras, la principal de ellas su manifiesto antisemitismo.

Aaron dedica un par de episodios a diseccionar ese antisemitismo, que es claro y del que Dahl nunca manifestó ningún arrepentimiento, para reflexionar, una vez más, sobre la separación entre el arte y el artista. Este es un tema que me obsesiona mucho, principalmente porque no consigo tener una opinión clara y definitiva. Le doy muchas vueltas y me quedo siempre en un limbo, en un lugar que me permite no tomar ninguna decisión al respecto pero que me provoca incomodidad.

Tracy señala, por ejemplo, que cuando él tiene que contratar una niñera que cuide de sus hijos nunca elegiría a alguien racista, pero entonces ¿por qué lee a sus hijos las historias de Dahl? Habla con varios expertos o especialistas, personas que se enfrentan al dilema arte versus artistas desde distintas aproximaciones. Hay gente como Roxane Gay, escritora y ensayista, que se aleja por completo de la obra cuando el artista es alguien como Dahl, Bill Cosby, Roman Polanski, Picasso o cualquier otro que ella considera que su vida o sus ideas son claramente reprochables, cuando no directamente delictivas. Otros, como Claire Dederer, llegan a la conclusión de que se puede despreciar y conocer la vida de los artistas y no por ello dejar de disfrutar de su arte. Ella cuenta cómo adora el cine de Polanski y sigue viendo sus películas con placer, pero si tiene que organizar un ciclo en alguna institución nunca lo haría sobre el director francopolaco. Se habla también, y lo comento porque es otro ejemplo, de Alice Munro.

Cuando hace unos años conocí la historia de Ana Mendieta y Carl Andre me planteé otra vez todas estas cuestiones. Cuando nos enfrentamos, me enfrento, a este tema, como he dicho antes, siempre me quedo en un punto en el que no tengo que tomar ninguna decisión. Me planteo varias preguntas que se quedan flotando a mi alrededor y que imagino como los bocadillos que brotan de la cabeza de un personaje en un tebeo, esos que van unidos a su cabeza por blancos círculos redondos representando un pensamiento:

¿Quiero separar la obra del artista? ¿Puedo dejar de admirar una obra de arte, digamos por ejemplo, el Guernica de Picasso, porque sé que el pintor malagueño era un machista manipulador y muy probablemente abusador psicológico de sus parejas? ¿Quiero hacerlo? ¿Está mal que Misterioso asesinato en Manhattan sea una de mis películas favoritas y una de las que más consigue animarme cuando estoy de bajón? ¿Cómo de hipócrita es decir que jamás en mi vida volveré a ver El show de Bill Cosby porque él es un cabrón con pintas cuando en realidad no volvería a verlo porque no me apetece nada? ¿Qué hago con Neil Gaiman al que dediqué en su día varios escritos porque me había servido de inspiración y del que recientemente se han sabido acusaciones de terribles abusos? ¿Tiro sus libros? ¿Borro mis escritos? ¿Los miro con odio en la librería? ¿Voy a tirar los libros de Alice Munro o vale con que los lea estando enfadadísima con ella por tolerar o encubrir durante años el abuso sexual que su segundo marido ejercía sobre su hija? ¿Puedo tener distintas posiciones dependiendo de si el arte de ese determinado creador me gusta o no? ¿Puedo condenar y lapidar a Kanye West y sin embargo salvar a Woody Allen? ¿Cómo de fácil es hacerme la digna y decir no voy a volver a leer a Edgar Allan Poe porque se casó con su prima de 13 años sabiendo que es porque sencillamente no me apetece? Y ¿Qué pasaría si descubriera que alguno de mis creadores favoritos, digamos Bruce Springsteen, Richard Ford, Andrew Wyeth, Siri Hustvedt, es un abusador, un asesino, un ladrón o un criminal? ¿Puedo salvar las obras de arte que me hacen feliz si en ellas no hay rastro de los comportamientos reprobables de sus creadores? Acabo de ordenar todos mis libros, ¿qué hago con los de Chimamanda Ngozi Adichie, que me encantaron en su día, ahora que sé que se dedica a comprar niños? ¿Por qué estoy dispuesta a lapidar a J.K. Rowling por su transfobia y con Chimamanda soy más laxa? ¿Soy más tolerante con el antisemitismo que, al fin y al cabo a mi no me afecta, que con el abuso sexual? ¿En mi separación entre el artista y su obra tengo una clasificación de conductas reprobables en función de mi preferencia personal por el artista o su arte o dependiendo de si el delito me importa más o menos? ¿Me indigna o repugna algo que no me afecta, pero afecta a muchos otros, lo suficiente como para rechazar el disfrute de una lectura, una película, una música, una obra de arte en general? ¿Sería capaz de separar mi relación con un gran amigo de, por ejemplo, la relación de abuso que tuviera con su pareja?

Podando los lilos me encuentro pensando en que quizás toda esta conversación pública entre el artista y el arte la tenemos porque, de alguna manera, es el campo de la cultura que consideramos más prescindible. Creemos que podemos prescindir de cierta música, ciertos libros, ciertas películas o ciertas obras de arte sin que eso tenga un impacto en nuestras vidas. Desde la atalaya moral en la que todos queremos siempre estar es mucho más fácil proclamar que nunca más vas a consumir determinado producto cultural que decidir que vas a dejar de ¡yo qué sé! renegar de tu mejor amigo, que es un machista de primera categoría pero con el que te une un cariño de años. O, por ejemplo, tu empresa. ¿Si descubrieras que el CEO de tu empresa maltrata a su pareja dejarías de trabajar para él? Sé que son preguntas con trampa y que además me llevan a pensar que si escarbamos lo suficiente en la vida de cualquiera, incluída por supuesto la mía, vas a encontrar algo muy muy reprochable, algo que hasta te repugne.

No tengo respuesta a nada de esto. No lo sé. Le doy vueltas y vueltas y no encuentro salida. Me veo como un ratón de viñeta cómica, en un laberinto que gira sobre sí mismo y en el que nunca llego a ninguna parte. Hace tres años, cuando escuché Death of an Artist, le di vueltas a todo esto. Pensé entonces que la postura en la que más cómoda estoy (que eso no significa que sea la correcta ,si es que hay alguna correcta) es la de disfrutar de la obra sabiendo lo que el artista ha hecho o dicho. Eso y saber que es imposible, o es imposible para mí, tener el mismo rasero para todo el mundo. Lo confieso.

En Konrad, el niño que salió de una lata de conservas, la señora Bartolotti recibe por correo un niño de siete años en una lata de conservas. ¿Lo compraba?