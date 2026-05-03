Se han cumplido tres meses desde que me despidieron. Tres meses que han pasado volando y que he disfrutado bastante. El follón legal continúa pero mientras tanto mi vida sigue, bueno, más que seguir ha hecho ¡chas! y me ha regalado como una previa, un trailer de lo que será la jubilación. No sé si mi vida ha decidido dejarme asomarme a esta vida fetén para darme ánimos para los años que me quedan hasta que alcance ese nirvana. Pero no quería escribir ni reflexionar sobre eso. Cuando compartí en la newsletter que me habían despedido empecé a recibir una avalancha de mensajes contándome casos y casos de despidos y, en la vida real, recientemente tengo cuatro o cinco personas que han sufrido también despidos. Despidos impresentables.

Y esa es mi reflexión: los despidos impresentables.

Vaya por delante que en toda mi vida laboral, veintinueve años cotizados, en las empresas en las que he estado jamás he visto a nadie ser despedidopor hacer mal su trabajo, por ser muy vago o ser extremadamente tóxico. Nunca. Nunca he visto a alguien perder su trabajo por alguna de esas razones.

Sin embargo conozco muchísimos despidos por razones tan impresentables como: no ser del bando de la nueva dirección, incapacidad por parte de la dirección de separar lo personal de lo profesional, envidia, celos y desconfianza hacia un trabajador que hace bien su trabajo porque quien sabe si lo que quiere es quitarme el puesto, amiguismo, es decir, echo a esta persona porque mi primo Pepe o mi mejor amigo una vez leyó un artículo sobre esto y puede por tanto ocupar ese puesto cobrando más que la persona despedida y que es experta, edadismo extremo aplicado sobre todo hacia las mujeres, rechazo hacia el trabajador que expone desacuerdos profesionales relacionados con tareas, objetivos o procesos. Rechazo al trabajador que propone mejoras interesantes o señala errores porque «claro, te crees que lo sabes todo y esto siempre lo hemos hecho así. Te crees muy listo», engaños variados del tipo «te metemos esta persona en tu departamento para que te ayude, haznos el favor de formarla» y cuando se hace eso, resulta que la empresa decide que tú eres prescindible y esa persona a la que has formado merece tu puesto con una subida de sueldo que a ti llevan 5 años negándote porque “era imposible”. Y así hasta el infinito.

Por supuesto, hay algún despido, igual que hay elfos, hadas, lugares para aparcar en la puerta del restaurante al que llegas tarde o pantalones de Zara en los que cabe una personal normal, que tienen una justificación económica. La empresa pasa por malos momentos y tiene que despedir gente. No hay dinero para pagarles, hay que echarles. Bien. Otro tema es que siempre se echa a los que hacen el trabajo y no a los que lo “dirigen” y que son normalmente los responsables de que la empresa pierda dinero, pero en fin. Estos casos son lo menos.

Lo que no hay o yo no conozco es un proceso de despido respetuoso y sincero con el despedido. Entendiendo que siempre es un trago desagradable no consigo entender porqué siempre se hacen de manera que sea aún más horrible. Es como si fueras a sacarte las muelas del juicio y el dentista te dijera vamos a hacerlo sin anestesia y echándote a ti la culpa de la masacre que te voy a hacer.

Para empezar hay que dejar de llamar a los departamentos de personal, departamentos de Recursos Humanos o Talento o Personas. Llamémoslo lo que son “División de contratación, pagos y despidos”. No tratan a los trabajadores como personas y recursos humanos es una expresión que me resulta hasta ofensiva. Son departamentos dedicados a buscar los cursos más inútilesy que no sirven para nada sobre diversidad, riesgos laborales, compliance, valores de la empresa.. Cursos que en su origen pudieron tener un sentido pero dado que, a la hora de la verdad las empresas se limpian el culo con todos esos supuesto valores. Esos cursos que lo único que consiguen es hacer que el trabajador piense ¿cuanto dinero les habrá costado esto? y ¿no podrían haber subido los sueldos con esto? Si acabáramos con esos cursos y el personal de ese departamento dejara de acosar al resto de los trabajadores con la llegada de las siete plagas de Egipto si no completas el curso para evitar el blanqueo de capitales quizá podrían dedicar tiempo, podría dárseles formación sobre como COMO DESPEDIR CON HUMANIDAD, PROFESIONALIDAD Y EDUCACIÓN.

Yo creo que no es tan dificil. Es hasta sencillo. ¿Desagradable? Sí. ¿Un mal trago? Sí, pero es tu trabajo como jefe de recursos humanos o jefe de departamento o CEO o lo que seas.

Voy a ser didáctica. Más didactica que esos cursos que te obligan a estar 45 minutos mirando la pantalla mientras una animación hecha por inteligencia artificial de tercera o unos actores en los momentos más bajos de su trayectoria profesional hacen cosas en la pantalla para que tú contestes luego un cuestionario ridículo que atenta contra tu inteligencia.

Primero de todo, se convoca a la persona que a ser despedida a una reunión para comunicarle la decisión. No se le manda un burofax ni se le ingresa el dinero en el banco o en el juzgado. Quiero decir que este tipo de decisiones las toma y las ejecuta alguien: ¿cómo puedes luego mirarte al espejo?

Segundo si eres el responsable de despedir o “finalizar la relación laboral” en tu sueldo está tener el valor y la profesionalidad de decirle a un trabajador que vas a prescindir de él o ella y argumentarlo.

En tercer lugar no se ningunea a esa persona, no se la arrincona, no se la deja sin curro para ver si ella sola decide irse porque le estáis haciendo la vida imposible. Tampoco se monta todo un entramado de dimes y diretes para que al afectado le llegue la noticia de que su puesto va a desaparecer (casi siempre para cambiarle el nombre y dárselo a otro que además cobrará más).

Después si vas a mentir en los argumentos para despedir, que siempre se miente porque nunca hay valor para dar las razones que enumeré en el segundo párrafo, practica, disimula, ve a clases de teatro de la improvisación. El trabajador no va a creerte pero por lo menos que no se note tanto el absoluto desprecio que tienes hacia esa persona. Hacia ella, su trabajo, su vida, su desempeño laboral o cualquiera de sus circunstancias. En realidad te da exactamente lo que le pase, sabes que su despido es injusto e improcedente y sabes que ella sabe que estás mintiendo. Es todo un teatro, por lo menos haz bien tu papel. ¿Qué tal otro cursito de esos de 342 diapositivas con animación hecha por una IA de baratillo para enseñarte a hacerlo?

Los viajes motivadores, los team building, las fiestas de Navidad

“Lo mejor para ambas partes “ es el “no eres tú, soy yo” de las rupturas laborales

“Ya no brillan tus ojos”

Más daño que el ideal de amor romántico de las comedias de Hollywood han hecho las pelis americanas con trabajador saliendo de la oficina con caja de cartón con sus cosas. Hay que conseguir que los departamentos de contratación, pagos y despidos dejan de pensar que algo de lo que se hace en la empresa que gestionas le importa a alguien fuera. Es ridículo y humillante todo ese numerito de despedir a alguien y acompañarle luego a la puerta para que no pueda ni despedirse (el que quiera) ni recoger sus cosas (3 bolis roñosos, dos fotos de sus hijos y una alfombrilla de ratón) y al llegar al ascensor pedirle la acreditación como si fuera un pase de seguridad de la CIA. ¿Quién va a querer una tarjeta de entrada a Industrias Pelaez? ¿Quién va a querer los secretos empresariales de esa start up que no vende absolutamente nada más allá de humo? ¿Qué tenéis miedo de que robe? ¿Las brillantes ideas que el CFO, el CEO o la directora de departamento de turno ha copiado de un documento que sacó de internet o que le ha dado Claude? ¿En serio os preocupa tanto la confidencialidad cuando toda la empresa está subiendo información a Gemini? (Si, a pesar de que en el curso de “Manual de uso de IA aprobado por nuestro departamento de IT se decía que estaba prohibido pero que nadie ha hecho caso porque ese curso estaba hecho con un promt para Gemini)

Después y esto clama al cielo, lo mínimo que se puede esperar es que no se despida a alguien que va a tener un hijo, a alguien que está de baja por enfermedad o a alguien que después de un cáncer se incorpora de nuevo al trabajo y a la vida después de haber estado pasando la peor época de su vida.

“Si quedas bien”

Que te despidan es terrible pero es algo con lo que todos contamos cuando empezamos a trabajar. Igual que te contratan pueden echarte, y ahí está el quid de la cuestión, en el “igual que te contratan”. El mismo mimo con el que te tratan cuando quieren ficharte debería aplicarse cuando deciden prescindir de ti. Se puede hacer bien. Es una cuestión de educación, profesionalidad y respeto.

NO ES TAN DIFICIL, Joder.

Y si tú trabajas en un departamento de contratación, pagos y despidos y no has hecho nunca nada de esto, me alegro infinito. Ojalá hubiera muchísimo más como tú.

PS: Hace un año escribí otra newsletter sobre la cultura empresarial. Se llamaba Teo y el talento

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