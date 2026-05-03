Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Sira
Sira
8h

Pues yo creo que lo de recursos humanos, al contrario, esta muy bien puesto. Sinon mirad lo que hacemos con los recursos naturales, los explotamos y gastamos hasta que no queda nada o destruimos el entorno, y cuando ya no queda nada, nos echamos las manos a la cabeza y decimos como puede ser esto posible?!?! Con los humanos hacemos ni mas ni menos lo mismo. Somos solo recursos completamente "gastables", intercambiables y prescindibles. Otra cosa es que los que gestionan dichos recursos, tengan humanidad... en fin.

Responder
Compartir
Avatar de Cris
Cris
6h

Uno de los roles de mi puesto es contratación, pagos, despidos y hablar con los trabajadores en caso de problemas. Lo que mas me gusta de mi trabajo es que es una empresa pequeña y me dan completa confianza y libertad. Hemos despedido a poca gente, pero mas mimo no he podido tener. Jamás he hecho nada de eso, al revés. Y me llena de orgullo, la verdad. Dicho esto, de mi anterior empresa me despidieron fatal. Y si algún dia me despiden de la actual, al no ser yo quien lo gestione, me temo lo peor :-D

Responder
Compartir
27 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura