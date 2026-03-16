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Ya se han celebrado los Oscars de este año y con esto damos por terminada la temporada de premios absurdos que generan muchísimo ruido, artículos y opiniones y que no sirven para nada. Tras un primer vistazo, y tal y como pasó en los Goya, es obvio que el conservadurismo y el poco riesgo han llegado a las alfombras rojas. Todo es bastante aburrido, soso y muy poco sorprendente.

Antes de empezar con las risas, un tema más serio: La tendencia de delgadez extrema entre las mujeres ha llegado al nivel de epidemia. Es terrorífica la cantidad de mujeres delgadas más allá de cualquier criterio saludable, que es obvio que están abusando de ozempic y otras medicaciones. Mujeres adultas, con carreras hechas, la vida resuelta, respeto profesional, que están saboteándose a sí mismas por alguna razón que no puedo entender. ¿Que la industria las presiona? Lo entendería si estuvieran empezando, si necesitaran plegarse a los que manejan el cotarro, pero hablo de gente como Demi Moore o Nicole Kidman, gente con la vida resulta por años y años que están matándose en pos de un ideal de belleza incomprensible.

Y ahora. Al lío. Como siempre, aclaro que yo de moda no tengo ni idea y que esto lo hago por las risas.

A mí Hamnett me pareció una peliculita mona y muy predecible, sobre todo si habías leído el libro. No tuve catarsis sentimental sobre mi maternidad ni revelaciones emocionales. Creo que incluso di alguna cabezada, pero esto que digo aquí no se lo diría a su directora Chloé Zhao, empeñada en dar muchísimo miedo. Si en los Globos de Oro parecía que acababa de escapar de una secta, en los Oscars va disfrazada de personaje de Los Otros. Me encantaría saber qué pasó por su cabecita a la hora de elegir modelo. Me imagino algo super intenso: «Voy a hacer que mi modelo represente la cárcel en la que viven las mujeres, lo opacas que son para los hombres, la futilidad de la vida, la inevitabilidad de la muerte, la desaparición del oficio ancestral de bordadora de encajes, el negro como la nada absoluta». Y tan pichi.

Teyana Taylor sin embargo transmite un mensaje mucho más claro y que yo le aplaudo: «Puedo abrir nueces con la fuerza de mi canalillo y partir sandías con mi culo y quiero que mi vestido lo deje claro». Ole, ole y ole. Si yo fuera ella haría lo mismo.

Si no te encuentras en una playa o en un sitio de esos que te bajan la tensión de lo relajado que estás, el cuello mao en los hombres me da siempre la sensación de que estás queriendo parecer trascendental, de ser más… ¿Más qué? Ni idea. A mí me dan más repelús.

Que Timothée es idiota lo sabemos todos. Que a mí me ponía muchísimo lo sabe todo el que me conoce desde hace tiempo. Que él se ha empeñado en conseguir que me desenganche de ese atractivo que tenía para mí, es nuevo. La buena noticia es que lo está consiguiendo. Todo lo que lleva está mal. No vale ni como parodia. Le doy el premio Hortera de Bolera, pero además ese pelo, ese pelo... Esa perillita de adolescente granujiento… ¿Y qué es esa pelusa pobretona encima del labio? Me niego a llamarlo bigote, es un insulto a los bigotes.

A Jessie Buckley le doy el título REINA DE LA NOCHE. Me flipa el vestido, me gusta el peinado, el maquillaje, el joyón y la actitud. Sobre el vestido, en los 80 y 90 siempre se decía que rosa y rojo no pegaba (los 80 y 90 fueron estilísticamente décadas absurdas). Yo eso lo aprendí y lo llevé tatuado durante años. Hasta ahora. Jamás me he vestido de rosa y rojo (de rosa creo que nunca), pero es obvio que en los 80 y 90 nos mintieron. Está maravillosa y el vestido es increíble. Y le doy un punto extra porque parece cómodo. Y otro por actitud.

Elle Fanning es el soporte del collarazo que lleva. La veo como una figurita en un escaparate de joyería. Cada mañana la sacan de la caja fuerte, la colocan en su expositor, la giran para que quede perfecta y resulta que en esa postura ella ve un impresionante reloj de caballero del que se enamora. Durante el día hablan y por la noche, cuando los joyeros los guardan en sus cajas correspondientes, se separan sin saber si alguna vez volverán a verse. Sufren porque si uno de los dos es vendido, se separarán.