Cuando me senté a ver los Goya, al primero que vi fue a Kandido Uranga pasándoselo en grande en la alfombra roja, haciendo gestos y luciendo toda su pinta de señor vasco satisfecho consigo mismo que come día sí, día no, alubias, chuletón y kokotxas. Me gustó porque no hay casi nadie en la alfombra roja con esa actitud o esa dieta. La mayoría de los que desfilan lo hacen con una actitud intensa que roza el ridículo y la última vez que estuvieron cerca de unas alubias fue en tercero de EGB.

Antes de empezar a despellejar, desconozco si había una indicación de vestuario que sugería ir de negro o de blanco o es una casualidad cósmica que la mayoría de los invitados se decantaran por esos dos colores pero con indicación o por casualidad el resultado ha sido aburrimiento y sopor, haciendo que todo fuera bastante soso, pero haré lo que pueda para intentar sacar alguna risa.

Y dejo aquí una duda que me asaltó ayer. ¿Alguien ha visto alguna vez a Oliver Laxe y David Uclés en la misma habitación al mismo tiempo? Empiezo a sospechar que son la misma persona con distinto complemento: pelo largo para ponerse intenso con el cine y boina atornillada para dar la turra con la literatura. Piénsalo.

Al lío.

El año pasado la estrella internacional fue Richard Gere, este año era la grandísima Susan Sarandon que estuvo estupenda, vestida de azul noche que es un color elegantísimo que, por alguna razón, la gente que no tiene criterio, como mis hijas, dice que es de viejas. Susan y yo (aunque yo no pinto nada) reivindicamos vestirse de azul noche e ir por la vida luciendo los años que tienes sin que te de vergüenza.

¡Albricias! ¡Por fin! ¡Por fin ha llegado el día en que puedo decir que Nieves Álvarez va hecha un cromo! Nunca pensé que se vestiría de gotelé.

Leonor Watling va bien pero aburrida. Al mirarla, y me cae genial, tengo la misma sensación que tenía con algunas de mis compañeras de clase en el colegio. Eran guapas, eran listas, eran buenas, eran compasivas y tenían buenisima educación. Todo bien pero aburrido.

Mario Casas parece el dueño de una franquicia de gimnasios de boxeo. Seguro que tiene su público.

Belen Rueda va de madrina de boda que no soporta a su nueva nuera. Se ha vestido de blanco, pero cuando alguien le ha dicho “Pero, querida, ¿cómo te has podido vestir de blanco en la boda de tu hijo?”, ella ha contestado: “Perdona, esto no es blanco, es rosa pálido y si me disculpas voy a ver si está todo correcto con el catering”.

Hiba Abouk. Me he pasado un buen rato mirándola y pensando “me recuerda a algo”, hasta que me he acordado. Es mi rollo de film transparente tras veintisiete intentos de igualarlo y no conseguirlo. Termino con un rollo con mil quinientos trocitos de plástico inservibles. Lo guardo en un cajón y digo “mañana lo arreglo”.

Rossy de Palma es el rollo de papel de aluminio llegando a tu encimera diciendo “yo no me rompo”.

Alexia Putellas se pregunta: “¿Qué hago yo aquí?” Yo también me lo pregunto.

Mi amiga E tiene en el estado de Whatsapp esta frase: “Si me vas a preguntar si te dejas flequillo, mi respuesta siempre va a ser no”. Ojalá Irene Escolar conociera a mi amiga E.