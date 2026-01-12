Sosería, desgana, desinterés son las palabras que me han venido a la cabeza repasando las fotografías de la alfombra roja de los Globos de Oro. ¡Por fin! Después de años y años de hacer despellejes, por fin ha llegado el momento en que me identifico con la actitud de las estrellas de Hollywood en una gala. Cuando a mí me ha tocado ir a algún sarao de éstos, la desgana, el desinterés y el «que esto acabe cuanto antes» ha sido siempre mi manera de enfrentarme a dichos eventos. Que me congratule porque ellos hayan alcanzado la sabiduría suprema tiene, sin embargo, su lado negativo y es que para estos despellejes hay poca chicha. Pero haré lo que pueda.

He elegido a Audrey Nuna como representación gráfica de todo esto que he dicho. Claramente no quiere estar en esa alfombra, todo el mundo le cae fatal y le encantaría estar en su casa, con su pijama de felpa rosa, viendo manga y comiendo golosinas de esas que van en bolsas de colorinchis brillantes. Eso sí, le admiro su dedicación a que se note muchísimo que está enfadada porque el look está medido hasta el detalle. No hubiera conseguido algo tan espantoso y tan incomprensible si lo hubiera hecho a la ligera.

Zoë Kravitz ha mostrado su desgana vital yendo en camisón. Me fascina esta chica porque nunca parece estar haciendo lo que quiere o algo que le gusta. Estando como estoy muy a favor de mostrar desagrado, creo que lo suyo va demasiado lejos en el postureo. O eso o su vida es un asco.

Por la cantidad de transparencias en la alfombra roja deduzco que la industria del tul «color carne» ha hecho una campaña brutal de marketing entre los estilistas de Hollywood. La transparencia es SIEMPRE mala idea. Además, y moriré sobre esta colina, el tul color carne siempre da sensación de visillo de piso a la venta en Idealista que el vendedor ha heredado de su tía abuela Enriqueta y que ni se plantea limpiar. Luego, claro, a esto se puede sumar la mala suerte. Jennifer Lawrence optó por flores encima de sus transparencias y, estando estupenda, resultó que llegó la otra Jennifer también con transparencias y con un un nivel de producción de dos o tres semanas para lucir como luce y claro, la Lawrence se queda un poco desvaída, como los visillos.