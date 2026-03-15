Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Pilar N. Colorado
8h

Hacia tiempo que no me sentía tan identificada con un texto. En mi excurro me decían que si llamaba por teléfono, resolvía antes algunas cosas y no, todo por email desde que un tipo griego me tildó de mentirosa porque nunca le pedí lo que sí le pedí. Mi jefe se fiaba más de mí, menos mal. Así que todo por escrito, fechado y archivado para poder calar a los señores de turno. La palabra dicha se la lleva el viento, la escrita permanece. Por no nombrar el tema de que den por sentado que eres la secretaria de tu asistente por ser mujer o darte explicaciones de todo como si fueras una cría. Yo también dije nunca más. Soy la única mujer en una familia de ocho hermanos y crecí pensando que todos los hombres eran respetuosos como ellos. Me equivoqué. Pero los conozco. Me he criado entre hombres. Si te cabreas, te responden con condescendencia, como si fuera una rabieta infantil. Ja! En fin, que lamento la mala experiencia. Lo penoso es que es demasiado habitual. Ya está bien.

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Avatar de Carmen
Carmen
9h

Es acojonante y como bien dices, cuando eres joven piensas que puede ser tu inexperiencia, pero muchas veces no lo es.

Lo de la desfachatez a la hora de meter bolas es algo que a mí me deja bastante fuera de juego.

Dan ganas de empezar a llevar lanzallamas “de mano” en el bolso.

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Por supuesto, sigue adelante.

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