Hace unos meses, a punto de coger un avión, recibí una llamada del constructor de la reforma de Orbela. Le cogí el teléfono diciéndole que solo podía atenderle si era urgente.. Me contestó con una duda rápida que ahora mismo no recuerdo pero que seguro implicaba más dinero y cuando estaba a punto de colgarle me dijo:

–¡Ah! Hemos empezado a poner el suelo de la cocina.

Mientras buscaba el DNI en la cartera, una alerta gigantesca en enormes letras rojas se encendió en mi cabeza.

–¿El suelo de la cocina? ¿Y cómo lo estáis colocando?

–Pues como va. Con el dibujo que tiene.

«Con el dibujo que tiene». Se me heló la sangre.

–Mándame una foto de cómo lo estáis poniendo.

Colgué y me quedé mirando la pantalla fijamente mientras la cola de embarque avanzaba.

Al segundo de recibir esta terrorífica imagen le llamé:

–Así no es.

–¿Cómo que no? Es lo que tiene lógica.

–No tiene ninguna lógica, pero es que no es así. No lo quiero así.

–Pues ya me dirás cómo lo quieres.

–Así.

Y le mandé esta foto:

–Eso no tiene sentido. No es lo que dice el sentido común.

–Me da igual que no tenga sentido y no tener sentido común. Así es como tiene que ir.

–Pues vamos a tener que levantar lo que ya habíamos colocado. Son horas de trabajo perdido.

–Si me hubieras preguntado antes no serían horas perdidas.

–Como quieras, pero eso no es de sentido común.

Me subí al avión aliviada por haber esquivado el «dibujo lógico», pero con una nueva capa añadida al cabreo de llevar meses aguantando que distintos señores asociados con el proceso constructivo de mi casa se dedicaran a ningunearme, explicarme cosas o tomarme por imbécil.

El proceso de lidiar con estas tres actitudes masculinas ha culminado esta semana en una bronca monumental con el señor responsable de la instalación de la aerotermia. No sé si soy bruja, si soy vieja, si soy muy observadora o una perfecta combinación de esos tres factores, pero desde el primer momento que me lo crucé pensé: este tío es un flojo. Durante tres semanas he estado convencida de que la aerotermia no funcionaba bien. Lo dije con educación («creo que hay algo que no está funcionando bien PORQUE EL SUELO DE MI HABITACIÓN ESTÁ FRÍO»), lo dije con más firmeza («me mudo la semana que viene y la aerotermia no funciona»), lo dije encabronada («a ver, por favor, si puedes venir a mirarlo, porque esto no está bien».) A todo esto, las respuestas fueron vaguedades, salidas de tiesto o contestaciones condescendientes y paternalistas que hacían que cuando el calefactor se iba de casa yo me pusiera a gritar de rabia. Al final, después de la última memez que me contestó y que yo sabía que era mentira, tuve que recurrir a otro hombre para que le pusiera las pilas al calefactor, que se dignó a venir otra vez y ¡oh sorpresa!: Había instalado mal los termostatos y por eso el suelo radiante en mi dormitorio no funcionaba.

YO TENÍA RAZÓN.

Ante semejante falta de profesionalidad alguien podría pensar que me pidió perdón o disculpas o que me dió unamedia disculpa del estilo: «Puff, que patinazo… Ha sido un despiste». No, claro que no. Ha tenido los cojon… de decir que la última vez que vino no pudo darse cuenta de ese error porque blablabla (le cerré la puerta en las narices sin terminar de escuchar su frase).

Se ha terminado la obra y por fin puedo gritar que no puedo más con señores explicándome cosas. Durante meses he sido su rehén por si acaso se enfadaban y me dejaban tirada. Pero ya no puedo más.

Me niego. Me planto. No puedo más.

Cuando era joven pensaba que los señores mayores sabían más que yo. Creía que un hombre podía tener más conocimiento que yo en determinados campos. Ilusa de mí, imaginaba que cuando me daban explicaciones estaban enseñándome, intentando transmitirme parte de su saber.

Cuando era joven era idiota.

Por supuesto que un hombre puede saber más que yo de muchísimos temas. Por ejemplo, mi constructor posee un conocimiento vastísimo sobre construcción de forjados con vigas de madera y por eso cuando, durante la obra, surgía alguna duda, yo le contestaba: «No tengo ni idea, habla con el arquitecto». Lo fascinante es que él consideró que mi ignorancia en procesos constructivos era tan amplia que abarcaba todos los aspectos de la vida, incluyendo la colocación correcta del suelo de mi cocina, el valor de unas vigas de madera de roble o el funcionamiento correcto del suelo radiante de mi casa. (Sobre esto último, hasta mi perro sabe si funciona o no: si lo tocas y está caliente es que va bien, si está frío es que algo va mal). Y esto que hace el constructor lo hacen la mayoría de los señores. Dan siempre por supuesto que ellos saben más que tú de cualquier tema. No importa que tú seas especialista, que no te conozcan de nada o que sea algo de puro sentido común. Ellos siempre más. Y cuando te explican las cosas nunca es para enseñarte, siempre es para restregártelo por la cara, con esa superioridad de serie que les da ser señores.

Hay otra actitud sumada a ésa, que me exaspera, y es la de dudar siempre de lo que planteo. Lo hacen continuamente, les sale solo.. Ante cualquier problema o comentario su respuesta siempre se parece mucho a algo como «¿Te has enterado bien?» «¿Quieres que lo mire yo?» «Eso no es posible, te falta algo». Respuestas que recibidas en mi tierna juventud y temprana madurez me generaban siempre una inseguridad rayando con el completo convencimiento de que era una incapaz necesitada siempre de la supervisión de un hombre.

Gracias a mi brujería, mi edad y mis dotes de observación, estas respuestas masculinas ya no socavan mi seguridad ni me hacen dudar de mi capacidad para sobrevivir, respirar y cagar por mí misma, pero me exasperan tanto que creo que si me descuido serían capaces de provocarme un ictus o al menos un sarpullido.

No puedo más.

Estoy harta de que me traten como si yo tuviera 5 años y fuera mema. En las últimas semanas, para no remontarme mucho, distintos hombres relacionados con mi obra me han mentido con mentiras tan burdas que me ha dado vergüenza ajena. Ante requerimientos por mi parte he recibido las siguientes trolas: un familiar está en el hospital; está en el entierro de su socio y que se han quedado sin luz en el taller. Mentiras todas lanzadas sin el más mínimo pudor para intentar tapar una falta total de profesionalidad. «Oye, me dijiste que te ibas a llevar todo esto de mi jardín hace un mes» «Anda ya, exagerada, eso fue la semana pasada» «No, lo tengo apuntado aquí. 12 de febrero» «Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que he tenido un problemón, se nos ha caído el muro del vecino»

El combo perfecto: acusarme de exagerada más trola sacada de la manga.

Debo decir que esta capacidad innata para ningunearme y mentir sin ningún tipo de pudor, sin esfuerzo, sin pestañear ni dudar me deja asombrada. Es como ver a un patinador hacer un triple loop. ¿Cómo coño no se cae? ¿Cómo coño no les da vergüenza?

Estoy harta, casi se me olvida, de que apelen a mi comprensión. «Entiéndeme» «Es que, ¿sabes lo que pasa?… », «¿Qué más te da?»

¿Acaso tengo pinta de ser comprensiva? Esto me hace plantearme por qué siendo una persona muy antisocial, que se cabrea con un chasquido de dedos y que tiene el rencor como una de sus máximas virtudes, los señores consideran que pueden apelar a mi supuesta bondad para comprenderlos a ellos y a sus problemitas.

Estoy harta del ninguneo. En el curro, el año pasado, tuve que lidiar con un señor polaco impresentable que ignoró mis correos durante meses y que cuando conseguí hablar con él para fijar una reunión importantísima de obligada asistencia no apareció. Cuando le escribí para ver qué catástrofe terrible le había impedido asistir me contestó «Me quedé dormido». Ni perdón, ni un asomo de vergüenza. «Me quedé dormido». Otro hombre, ante la falta de cumplimiento con un plazo de la obra y haber desaparecido durante dos semanas, tuvo a bien decirme «es que me llamaron del ayuntamiento para hacerles una obra urgente y, claro, tuve que dejar lo tuyo. ¿Lo comprendes, verdad?» No, no lo comprendo. O mejor dicho, sí lo comprendo: a este hombre le pareció que a mí podía dejarme de lado, ignorarme, posponerme sin ningún tipo de explicación porque ni siquiera la merecía. Lo que él no sabe es que cuando me toque pagarle le voy a responder con la misma actitud: «¿Pagarte? Mira, es que ha llegado la renta y claro, tengo que pagarles a ellos antes. Lo entiendes, ¿verdad?»

No puedo más.

Soy una tía lista, inteligente, culta, con bastante experiencia y no puedo soportar ni un minuto más que los hombres me ninguneen, o lo intenten, en cualquier aspecto de la vida. Me planto. A partir de hoy, como Escarlata, a Dios pongo por testigo que no volveré a dejar que un señor me trate como si yo tuviera 5 años y no fuera capaz ni de leer Teo va al baño. A partir de hoy voy a cabrearme tanto que les daré miedo. A partir de ahora voy a acusarles de mentir directamente a la cara. A partir de ahora voy a tratarles como si les faltara riego cerebral, no supieran atarse los cordones y despreciara por completo sus opiniones. A partir de ahora voy a esforzarme por crearles inseguridad y voy a soltarles mentiras burdas solo por el placer de ver que se quedan descolocados.

No puedo más.

Esta es la colocación del suelo que el constructor tuvo que levantar. Todavía respiro aliviada por haberme librado de vivir en un fondo de pantalla de un videojuego de los 80. Y todo porque el SABÍA cómo iba el suelo.

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