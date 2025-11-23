Cuerpo: hagamos un trato
Por la semana del Black Friday, porque está siendo un año muy duro y porque es mi newsletter y me apetece, me he inventado un descuento especial hasta el próximo domingo. El año entero por 35 €. Menos sería robarme.
Llevo unas semanas con el dedo índice de la mano derecha hinchado. No es una sensación o algo que me imagino. Se lo enseñé a A. y me dijo: «Sí, lo tienes hinchado. ¿Te has dado algún golpe?». La reacción de Clara fue «Ay, qué asco», respuesta que confirma que si alguna vez tengo una enfermedad en la que haya que curarme tengo que poner mis esperanzas en María. Además de estar hinchado y dolerme no puedo doblarlo del todo. No consigo plegarlo hasta tocar con la yema del dedo la palma de mi mano. ¿Es este un movimiento imprescindible para la vida diaria? No. ¿Es un dolor insoportable? Tampoco. Además, no puedo entretenerme mucho en él porque tengo todo mi umbral del sufrimiento centrado en mi mandíbula izquierda que, después de meses de analgésicos, fisioterapia especializada, radiografía, consulta con maxilofacial y el uso de una férula, sigue doliéndome mucho. Cuando abro la boca mi mandíbula se desvía hacia la izquierda y, según me dijo el maxilofacial, eso no tiene arreglo, es artrosis temprana de mandíbula. Lo del desvío me da un poco igual porque normalmente no abro la boca delante de la gente y, además, nadie se fija. Puede que incluso me diera puntos si me presentara a un casting de zombies. Es un movimiento muy de muerto viviente, de bruja o espectro que se aparece en una bruma en la pared del dormitorio de la casa que una mujer americana, protagonista de película de terror, se ha comprado en una encantadora ciudad del medio oeste sabiendo que es un error y saltando alegremente por encima de todas las advertencias que le hace el señor con bigote y que hacen que, por lo que sea, la casa lleve deshabitada veinticinco años.
Además del dedo y la mandíbula, hay más cosas. Pequeños fallos de funcionamiento, llamémoslos.
Durante mucho tiempo, hasta los veinticinco años o así, me negué a llevar sandalias por algún tipo de complejo con respecto a mis pies. No sé cual era. Sí sé que un día, andando por una playa con mi amigo Santi, le comenté que no llevaba sandalias porque no tenía pies para lucirlos. Se giró, me miró los pies, levantó la mirada y me dijo: «Menuda gilipollez. Son preciosos». Con ese pseudo piropo en el que al mismo tiempo alababa una parte de mi anatomía y ponía en duda mi capacidad intelectual, me quitó el complejo. Me enamoré, entonces, de unas sandalias que llevaba la que por entonces era novia de mi hermano y fui a comprarlas a una zapatería en Moncloa. Desde entonces he hecho siempre alarde de mis pies hasta el punto de que en una comida, hace años (voy a dejar de decir esto porque casi todo ha ocurrido hace años en mi vida), acabé descalzándome, quitándome los calcetines y enseñando los pies para convencer a un tipo que decía que no había pies bonitos en el mundo. Pues bien, últimamente he descubierto lo que parece un leve asomo de juanete en mi pie izquierdo. No me duele ni me incomoda y es imperceptible para todo el mundo menos para mí, pero me revienta porque esa pequeña protuberancia podría anular, en el caso de que quisiera, una exitosa carrera como modelo para fetichista de pies u otro posible desnudo de pies en otra comida o cena.
Con mi pelo tengo otros problemas. Lo llevo más largo que nunca o, al menos, más largo que en los últimos treinta y cinco años (he vuelto a hacerlo). Me hace muchísima gracia verme con melenón. Me miro en el espejo y me río, pero se me cae bastante. Por lo que sea la ansiedad que me está reconcomiendo se ha centrado en mi mandíbula y en mi pelo. Tomo unas pastillas que supuestamente minimizan esa caída, pero es algo que no me preocupa mucho: tengo bastante pelo y, bueno, es que tampoco hay mucho que pueda hacer aparte de lo que hago:jugar unos eurillos a la primitiva por si me toca una cantidad que me permita desterrar la ansiedad laboral de mi vida. Creo que eso sería más efectivo que las pastillas y además me evitaría tener que estar quitando pelos blancos de mi ropa.
Todo este recuento de miserias corporales ínfimas y poco importantes, sumadas a esas pruebas médicas que caen sobre ti cuando llegas a la mediana edad (prueba de sangre en heces, mamografías, análisis del colesterol, densitometrías y demás) me han hecho dedicar tiempo a pensar en mi cuerpo y en cómo ha cambiado mi percepción sobre él.
No voy a engañar a nadie: nunca he sido una gran admiradora de mi cuerpo. Estaba ahí y podía usarlo. Daba por hecho que si le pedía a mi brazo que se levantara, o simplemente lo levantaba, el brazo obedecería; si saltaba, aterrizaría sin problema; y podía correr, con moderación y sin prisa, con cierta eficacia. Mi cuerpo era un instrumento que podía usar cuando quisiera y como quisiera.
La primera vez que fui consciente de que mi cuerpo tenía una vida propia al margen de mi voluntad, llamémosla mental, fue cuando me creció el pecho y empecé con la regla. Yo no quería aquellas protuberancias, ni las había pedido ni me gustaban, y estaba en total desacuerdo con el tamaño que iban adquiriendo. Y la regla me pareció una maldición incómoda e injusta que, en ningún caso, me merecía. Aquellas dos sorpresas físicas fueron la primera percepción de mi cuerpo, digamos, a nivel interno. Estaba claro que había cosas que no podía controlar. Pasaron los años y me acostumbré a ese funcionamiento corporal. Nos acomodamos él y yo. Mi cuerpo y mi percepción. Convivíamos como compañeros de piso, sin estorbarnos, sabiendo cada uno cuándo nos tocaba limpiar las zonas comunes y qué parte de la nevera era la de cada uno. Hubo cosas que pude corregir y a las que mi cuerpo no pudo negarse. Y también funcionó al revés: mi cuerpo me rompió un tendón y tuve que operarme; inflamó el apéndice y también tuve que operarme; y después me congeló un hombro y luego me lo descongeló, pero ya no puedo moverlo del todo. No pasa nada, puedo vivir con ello.
La cuestión es que de un tiempo a esta parte soy consciente de que el cuerpo funciona a su bola. Que él ha tomado el control. Se ralentiza, estropea, paraliza, inflama, hincha, rechina, aprieta, inmoviliza siguiendo una voluntad que no es la mía. Me descubro intentando hacer movimientos que no consigo ejecutar. Me pregunto entonces: ¿Alguna vez pude hacer el gato-vaca arqueando por completo la espalda y levantando la mirada hacia el cielo y ahora mi cuerpo ha dicho: «basta, ya no quiero más»? ¿O es algo que jamás hemos hecho y que ya es imposible? Pienso en eso, en si las limitaciones de mi cuerpo venían de serie pero yo no las había descubierto o en si es al revés: mi cuerpo nació con habilidades ilimitadas que se han anquilosado hasta oxidarse porque no supe utilizarlas. Algo así como si mi coche hubiera tenido asientos calefactados desde siempre pero yo no lo hubiera sabido, no lo hubiera utilizado y para cuando le he visto la utilidad al darle al ON el sistema estuviera caducado y además ya no hubiera piezas para repararlo.
Tengo ahora mismo una relación con mi cuerpo bastante curiosa. Lo cuido más que nunca, o lo intento, y al mismo tiempo lo miro con suspicacia. Quiero confiar en él y en los años de relación que llevamos encima y al mismo tiempo no me fío. Quiero domarlo y agradarlo a base de alimentación, descanso y ejercicio y al mismo tiempo, mentalmente, le digo: ¿para qué te voy a dar todos estos caprichos si eres tan cabrón que puedes fallarme en cualquier momento? Le agradezco encontrarme bien y, por otro lado, sé que es un desagradecido que puede decidir pararse mañana, dentro de una hora, ya.
Casi cada día tengo preguntas.
¿Por qué no puedo girar el cuerpo completamente a la izquierda para estirarme? ¿Podré hacerlo si me esfuerzo?
¿Por qué me duelen los tobillos al levantarme?
¿Por qué tengo el índice de la mano derecha hinchado?
¿Por qué mi pie izquierdo quiere boicotear mi futura y prometedora carrera como proveedora de placer a fetichistas de pies?
¿Por qué cada vez soy más consciente de mi fragilidad física?
¿Por qué he empezado a pensar en mi cuerpo, a escanearlo con mirada sospechosa?
¿Por qué mi cuerpo ha dejado de ser algo confiable y controlable para convertirse en un ente proveedor de preocupaciones?
No me hagas esto, cuerpo. Necesito, por lo menos, treinta años más. No me importan las arrugas, ni el párpado caído, ni no tener la línea de la mandíbula definida. Me dan igual los juanetes, y ni siquiera me perturba la mandíbula de zombie. No quiero correr, ni saltar, ni esquiar hasta los setenta. No necesito destreza digital para hacer encaje de bolillos y no me importa llevar gafas colgadas de una cadenita que abunden en mi pinta de señora mayor excéntrica. Tampoco me importa aparentar diez años más ni no ser capaz de tocarme la punta de los pies con las manos, pero vamos a llevarnos bien.
Te propongo un trato: yo prometo seguir con las pesas y no exigirte unas prestaciones premium y tú, a cambio, me aseguras treinta años, por lo menos, de llevarnos bien, de estar a gusto. Tengamos una relación de matrimonio de segundas nupcias. Algo tranquilo, cómodo, confiable y sin sobresaltos.
Por favor.
Hago esto por amor al arte, porque empecé a escribir hace casi dieciocho años y no sé dejarlo. No quiero dejarlo pero también me gustaría jubilarme antes, así que me encantaría que pensaras en suscribirte a Cosas que (me) pasan.
Por la semana del Black Friday, porque está siendo un año muy duro y porque es mi newsletter y me apetece, me he inventado un descuento especial hasta el próximo domingo. El año entero por 35 €. Menos sería robarme.
Yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además tendrás acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de escucha y al chat.
Si, además, te haces miembro fundador, 70 € al año, piénsalo ¿cuándo has sido fundador de algo?, empezaré contigo, si quieres, una correspondencia manuscrita. Yo te escribo una carta, tú me contestas si quieres y así hasta que nos cansemos. Tendrás también varias tarjetas necesarias para tu vida con frases como “Me quiero ir a casa a leer” o “Desde tan abajo no explico”. ¿Cuándo fue la última vez que abriste el buzón y había una carta para ti? Piénsalo.
Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa.
Eres la leche !!! Sonrisa desde principio a fin… como si me leyeras la mente. Lo de los pies? Tal cual. Yo siempre he dicho, q junto con las orejas, era lo más bonito q tenía en mi cuerpo. Y ya me están traicionando. Son los que me hacen pensar que soy mayor.
Por cierto, hoy me has recordado a Nora Ephron (no se si te agradará o será un insulto 😉)
Gracias por las sonrisas !!
Yo creo firmemente que nacemos con posibilidades ilimitadas pero que vamos abandonando hasta que, un día, pensando en que seguimos con todos los puntos hacemos crack. La primera vez que me sorprendí cuando mi cuerpo me traicionó fue hace 15 años (yo tenía 54) cuando en un alarde de chulería quise hacer el pino puente (que tantísimas veces había hecho a lo largo de mi vida), delante de mi hijo en una playa de Ribadesella. Resultado: visita a urgencias. Aún así, seguí haciendo cosas, retomar los patines por ejemplo (conseguí no romperme nada, pero en una de las caídas de culo, el dolor en el coxis me duró un año). Dejé los patines y desde entonces, poco a poco, voy asumiendo que hay cosas que ya no debo hacer. Quiero que mi cuerpo me dure muchos años y ahora estoy en paz.