La mejor frase de la última sesión del Club de Lecturas encadenadas que celebramos el domingo fue: «Soy una sobrepensadora rehabilitada». Nada más escucharla la apunté en mi cuaderno de notas . En el chat, la reacción fue inmediata: «¡Explícanos cómo lo has conseguido!», pero la conversación no derrapó por esos derroteros, sino que seguimos centradas en hablar de Ripley y de Patricia Highsmith.

Para mi sorpresa, muchas de las asistentes no habían leído anteriormente la novela y varias tampoco habían visto las diferentes adaptaciones audiovisuales. Se enfrentaron al libro desde ese maravilloso lugar que es el desconocimiento y que, en el caso de El talento de Mr. Ripley, lleva aparejado como premio la sorpresa total. Se habló de tensión, de palpitaciones, de suspense, de rechazo al personaje, de antipatía, de simpatía y de lo mucho (o poco) que cuesta empatizar con Tom Ripley. Hablamos del carácter de los psicópatas, de cuánto de Patricia Highsmith hay en Ripley (o viceversa), de moda masculina, de la luz, de las ciudades y de cómo los años cincuenta eran años lentos, desconectados, más inocentes, quizá más naíf.

Fue otra sesión fantástica, la tercera, así que ya considero que somos un club consolidado. Ya no estamos en rodaje: ahora solo queda disfrutar y mejorar. Y empezaremos con la próxima sesión, que será en noviembre. Ahora que se vislumbra, por fin, algo parecido al fin del verano (no me atrevo a llamarlo otoño), que el cambio de hora se acerca y que las noches se alargarán invitando a quedarse en casa con tiempo para leer, si por lo que sea todavía no te has animado a participar, te animo a hacerlo ahora. Es el momento perfecto para disfrutar de una lectura tranquila a salvo del mundo y luego venir a comentarla. Te aseguro que te va a gustar.

Si te suscribes ahora, tendrás acceso a: -El Club de Lecturas Encadenadas. -El Club de Podcasts Encadenados. -Los despellejes. -La newsletter de pago «La página llena de...», que envío el último domingo de mes. -El chat privado solo para suscriptores. Mi agradecimiento eterno. Si te sientes muy generosa o quieres apoyarme muchísimo puedes hacerte miembro fundador por 80 € al año. Incluye todo lo anterior y, además, correspondencia manuscrita conmigo. Te envío cartas y tarjetas, por lo menos un par al año, y si me contestas, por supuesto, te respondo. Son cartas que te escribo solo a ti, no hay dos iguales. ¡Venga! Me has convencido

CUARTA SESIÓN DEL CLUB DE LECTURAS ENCADENADAS

¿Cuándo será la siguiente sesión?

Será el domingo 22 de noviembre. Como siempre, a las 19:30 y hasta las 21:00, aunque si te animas puedes llegar y marcharte cuando quieras.

¿Qué vamos a leer?

Vamos a leer El Domingo de las Madres, de Graham Swift. Una novela breve (no llega a las doscientas páginas) que transcurre en un solo día de 1924 pero cuenta toda una vida. Se publicó en 2016 (traducida en España en 2017) y para mí será una relectura, pero espero descubrírsela a muchas lectoras. Hace unos años se la descubrí a Amaya Ascunce, que estará en la sesión para charlar también sobre el libro. Planazo.

Apoyo a librerías: Para esta sesión me he aliado con la librería Moito Conto, en A Coruña, y con mi queridísima Esther, su dueña y una de las mejores recomendadoras de lecturas que conozco. Ella me descubrió, por ejemplo, El palacio azul de los ingenieros belgas, de Fulgencio Argüelles, que tanto he recomendado. En este enlace podéis comprar el libro directamente y os llevaréis también un marcapáginas exclusivo ilustrado por la maravillosa Ximena Maier y una postal.

Enlace para comprar el libro

(Además, quiero decirte que si por casualidad no puedes permitirte comprar el libro este mes, no te preocupes: esta es una comunidad tan increíble que varios suscriptores se han ofrecido a comprar el libro para otra persona si es necesario).

Sé que me repito, pero estoy contentísima con este club de lectura. Me está encantando leer y releer de otra manera y compartir visiones de lo leído. Estoy aprendiendo muchísimo y disfrutando tanto que temo que venga alguien a quitármelo.

Si no eres suscriptor de pago, de verdad te animo a probarlo. Lo vas a disfrutar. Y si no te fías de mí, al suscribirte podrás ver la grabación de la sesión anterior para comprobar el ambiente.

¡Venga! Me has convencido