Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Lourdes
1h

Que precioso texto me ha encantado la parte poética de la lluvia de la tierra mojada y de los huertos. Una descripción poética muy bonita y me h venido a la cabeza la palabra Petricor

El petricor es el agradable olor que se produce cuando la lluvia cae sobre la tierra seca. Esta palabra viene del griego petros (piedra) e icor (el fluido de los dioses). Fue creada en 1964 por dos científicos y describe el famoso aroma a tierra mojada.

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Maria Esther
3m

Te leo y suenas feliz ¡me encanta! 😘

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6 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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