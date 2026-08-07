El valle ha cumplido su promesa. Comenzó a llover un poco antes de las dos de la tarde, con gotas gruesas y muy frías. Volvíamos de dar un paseo a una ermita cercana. No había parado de tronar, pero en la lejanía. Si las nubes grises son promesa de lluvia, los truenos son los preliminares. En el paseo iba pensando que cuando hay truenos, se levanta ese viento tan característico y al final no llueve, es como un polvo interrumpido: te quedas a la mitad, con el placer muy cerca pero inalcanzable. De hecho, lo de la tormenta es peor, porque lo del polvo, mal que bien, puedes apañártelo; pero ¿cómo consigues que descargue una tormenta?

Justo cuando entrábamos en casa, las gotas gruesas y muy frías se han animado hasta convertirse en un aguacero bastante respetable. Durante veinte minutos ha caído sin tregua, con ganas, con estilo, con intención. Ejercicio técnico: le doy un 7. Ejercicio artístico: 8,5 por los truenos y por haber llovido con gracia, sin azotarse, dejando el suelo húmedo y fragante. Casi puedo sentir los huertos del pueblo estirándose de placer y gozándose la tierra recién regada.

La lluvia tiene otro efecto maravilloso, y es que mete a la gente en sus casas. En un día de cielo azul, la vista de la ventana que ahora mismo tengo enfrente se vería interrumpida por paseantes. Ahora, a las cuatro de la tarde, no hay nadie. No se escucha más que a las pollitas pequeñas de Antonio, que picotean enfrente de casa y cuyos huevos hemos comido.

La ventana es de madera, como casi todo en esta casa. O en Orbela. Tiene sus cosas buenas —la calidez, el color, la armonía— y sus cosas malas: se escucha todo. La tenemos abierta de par en par porque hace años que instalamos una mosquitera para intentar que no se colaran bichos. (Inciso: este año hay muchos menos mosquitos y muchas menos moscas). Ahora, después del diluvio, algunas gotas se han quedado prendidas a la trama de la mosquitera y brillan como pequeñas joyas. Me pregunto cuánto aguantarán ahí agarradas.

A continuación, en el siguiente plano de la vista hacia el punto de fuga del horizonte, está el espacio vacío de la calle por la que hace un rato corría un río de agua. Después, veo la puerta metálica que cierra la parcela de Antonio, un terreno que él usa para acumular leña, para el forraje de las pollitas y para guardar el coche que no usa. De hecho, en el pajar que está ahí pero que desde mi sofá no veo, tiene guardado uno que hace años que no conduce. Siempre bromeo con él diciéndole que quiero comprarle ese trozo de terreno para arreglar el pajar y tener jardín. «Tú eres rica, podrás darme mucho dinero». Veinte años llevo diciéndole que no... y veinte años más seguiré repitiéndoselo.

Después de los montones de ramas y de las acacias que cubren la propiedad de Antonio veo la esquina del tejado de un bloque de apartamentos. Es de pizarra, como todos en el valle, surcado por antialudes, y desde aquí veo dos chimeneas y la mansarda de una de las buhardillas. A continuación puedo ver un par de chopos gigantes que sobresalen por encima de la masa boscosa que rodea el pueblo. Entre las copas de los árboles veo la falda de la ladera que sube al Pico Gallinero.

Si esto fuera un encuadre, los tres colores de esta escena, «interior tarde lluviosa», serían verde, marrón y blanco. El blanco del cielo de nubes que enmarca la vista por arriba y el blanco de los visillos, bordados por mi madre, en las hojas de las ventanas.

Al piar de las pollitas se han unido ya unos cuantos pájaros y un coro de ladridos al que Hanson no tiene pensado sumarse.

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