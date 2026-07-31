Esta mañana, en un momento dado, me he encontrado en la terraza de Orbela, aspirando los pelos de la cama de Hanson. Justo ahí, agachada, con la pistola aspiradora en la mano (Inciso: es una aspiradora de una marca que no es Dyson. - Inciso dentro del inciso: tuve un contencioso con cierto famoso almacén comercial a cuenta de alguien que entró en mi cuenta de dicho famoso almacén, compró una aspiradora Dyson de 799 € y el famoso almacén me dijo “it’s not my problem”, pero yo los perseguí por tierra, mar y aire y al final, 20 meses después los 799 € volvieron a mi cuenta. Fin del inciso dentro del inciso. - La aspiradora Rowenta me la trajeron los Reyes, la estrené a finales de marzo y desde entonces la he llevado a arreglar tres veces. Presiento que se avecina otro contencioso con aspiradoras de por medio).

Pues ahí estaba yo, aspirando y maravillándome de lo bien que funcionaba el accesorio para pelos de mascotas, cuando me ha venido a la cabeza que yo lo que querría tener si tuviera mucho dinero es un mayordomo. Pero con condiciones. No quiero alguien que viva en mi casa, que esté siempre presente, nada de eso. Tampoco quiero que me haga la cena ni que tienda la ropa. Eso son minucias. A mí me gustaría alguien que fuera a la compra, que se adelantara a ese momento en que no queda leche, o mantequilla o vinagre o yogur griego. Que esa preocupación desapareciera de mi cabeza. Alguien que supiera que una vez a la semana hay que aspirar los pelos de Hanson de su cama y esa tarea se tachara de mi lista. Cosas así.

Luego adentrándome más en las posibilidades realistas de tener un mayordomo, ninguna. He pensado que lo que yo necesito, de verdad, son mañanas más largas. No sé cómo tiene otra gente organizados mentalmente sus días, pero para mí las mañanas son el tiempo de las obligaciones, las tareas, los compromisos; y las tardes deben estar dedicadas al ocio, la contemplación o la diversión. Mi problema es que, como las mañanas son cortas, no me da tiempo y las obligaciones desbordan ese marco temporal que yo me he montado y se cuelan por las rendijas del tiempo en mis tardes.

«Pues madruga más». No. Duermo poco pero me gusta estar en la cama. No soy de esas personas que dice «despierto en la cama no aguanto». Mira, lo has intentado poco. En muy pocos lugares se está mejor que en la cama. De hecho, en ninguno. Te despiertas y oye, te das la vuelta, piensas, te amodorras, tu cuerpo te agradece no hacer esfuerzos. Por eso no me levanto a las seis de la mañana aunque esté despierta. Soy insomne pero no madrugadora. Hasta ahí podíamos llegar. «Pues come más tarde». No. Da igual a la hora que comas. A partir de las cuatro ya es tarde. A esa hora, en mi día ideal, debe de empezar el descanso para después comenzar el ocio.

El problema de las mañanas es cómo, en cuanto te descuidas, a las 11 de la mañana han descarrilado y ya todo se descontrola y lo planeado empieza a tambalearse. Con una mano intento seguir mi plan de aspirar la cama de Hanson, organizar el cuarto de María que vuelve ya, escribir otras veinte cartas a los fundadores e ir al punto limpio; y con la otra a duras penas soy capaz de resolver los imprevistos que han caído: la aspiradora estropeada, ir a comprar champú para bañar a Hanson, una repentina reunión para hacer networking. ¿Qué hago? ¿Me atengo a mi detallado plan mental o lo dejo caer al suelo, romperse en mil pedazos y con sus trozos y las nuevas tareas armo un collage?

Yo necesito que entre las 9 y las 11 en vez de dos horas haya cuatro. Eso es lo que necesito. Que ese intervalo de tiempo en el que me siento dispuesta, con energía y en el que me creo que controlo el día y el tiempo dure más. Necesito que esa sensación se alargue, que no se me desvanezca entre los dedos, las obligaciones y los acontecimientos intempestivos del día obligándome a decir: bueno, pues hoy tampoco va a ser el día en que, por fin, me organice bien.

PS: Hoy el día se ha descontrolado tantísimo que cuando se suponía que iba a estar escribiendo, estaba bañando a Hanson; y cuando iba a estar escribiendo por segunda vez estaba preparando vichyssoise de pera y gorgonzola y empanadilla de setas. Y, ahora, cuando debería estar leyendo o durmiendo, aquí estoy. Pero todo se torció a las 10:30, cuando me puse a planchar y todo olía a humo.

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