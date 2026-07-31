Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Marta Di Bello
6h

Creo que son los escoceses, lo de quedarse en la cama lo llaman : "Hurkle-durkle Una expresión antigua de origen escocés para describir quedarse en la cama disfrutando de la pereza! "

A mi la idea de tener mayordomo, me ronda hace tiempo...hay que pulir un poco las obligaciones y derechos del mismo, pero me parece lo mas de lo mas...

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3 respuestas
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Pepa
6h

Despertarse temprano( soy de poco dormir también) y quedarse en la cama leyendo, tomando café, remoloneando…es uno de los grandes placeres de mi vida, y sí, me adhiero a la petición de que las mañanas se alarguen para poder disfrutar ms de las tardes.

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21 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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