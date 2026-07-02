There is no point talking to the dog - not really - because dogs are a version of Claude. AI Claude. Whatever you say is the best ever and you are the best ever and everything you do is the best ever. Cats are not so easily impressed. I like the way they just walk off. (Jeanette Winterson)

Hanson ronca. Ronca muchísimo. A veces, por la noche, le escucho soñar en alto. El primer día me asusté, creí que le pasaba algo, que estaba tratando de decirme algo. Me levanté, fui al salón esperando encontrarlo de pie, mirándome, y no. Seguía repantingado en su cama, debajo de la escalera, durmiendo profundamente pero dando pequeños ladridos, jadeos. Casi parecía hablar. Tengo un perro que habla en sueños. Ahora, después de un mes, ya no me asusto.

Ahora, un mes después de recogerlo de la Fundación Perro Guía de la ONCE, Hanson ha dejado de tener ojos tristes. Los primeros días me daba muchísima pena, me sentía muy culpable, como si yo fuera la causante de su tristeza. Me esforcé en estar a la altura, en consolarle, pero claro, adaptarte a un lugar nuevo, a una dueña nueva, lleva su tiempo. Me acordé de cuando por primera vez me enviaron de campamento a Comillas, un mes entero. Las dos primeras semanas las pasé agonizando. No me gustaba el sitio, ni el frío, ni la gente pero, sobre todo, echaba de menos mis veranos en Los Molinos, mi casa, a mi familia. Escribía unas cartas terribles, muy lacrimógenas, que espero que mi madre haya tirado o perdido o vendido en una subasta anónima. Me acordé de aquello y entendí que a Hanson le iba a costar un poco adaptarse. (Y me alegré de que no pueda escribir cartas y el único recuerdo de su tristeza vayan a ser estas líneas).

Un mes después ya tenemos nuestra rutina creada. Es con mucho el perro más listo y más educado que he tenido nunca. Toda mi vida he tenido perros que, como mucho, habían hecho la EGB y este es catedrático de universidad. Es inteligente y educadísimo. Lo entiende todo. Entra en mi cuarto entre las 7 y las 7 y media y se sienta a los pies de mi cama a mirarme fijamente. Es el perro más negro que he visto en mi vida: su pelaje es negro Vantablack, casi absorbe la luz. Los primeros días me intimidaba y me levantaba rápidamente a ponerle el desayuno y salir al jardín. Ahora simplemente le digo «todavía no, Hanson» y él me mira como diciendo «ok, pero me quedo aquí» y se tumba a esperar que me levante.

Cuando llevaba aquí pocos días un amigo me dijo: «¿Cómo sabe que no eres ciega?» Y le contesté: “Porque es muy listo, más listo que tú». La prueba, además, de que sabe que no soy ciega es que después de desayunar se tumba delante de la puerta de la cocina y se queda ahí dormitando (su estado natural es dormir) independientemente de que yo tenga que pasar con la bandeja de mi desayuno. Ni se inmuta. Apuesto a que su dueño ciego no le hacía eso. Debo decir que me enternece que me vea tan ágil como para pasar por encima de su cuerpo y no tropezar. Poca gente confía tanto en mis habilidades físicas.

Vamos trabajando el paseo. Digamos que el paseo no es su actividad favorita. Le gusta como a mí el ejercicio: corto y sin sufrir. Para los perros guía el paseo ha sido siempre trabajo, un momento de estar concentrado, de no distraerse. Ahora, conmigo, sale y en cuanto cruzamos la carretera le suelto y él se vuelve loco ante tanto estímulo. Quiere olfatear cada brizna de hierba, cada rastro de otro perro, cada puerta, cada flor, cada tapia inexplorada. ¿El resultado? Llevamos un paso-museo agotador y, además, ante tanto estímulo, a los veinte minutos no puede con su alma y casi tengo que empujarlo para volver a casa.

Hanson está jubilado, tiene los ojos oscuros, una línea de pelo a contrapelo que le recorre el morro desde la nariz hasta la frente y que le hace parecer más joven, más juguetón. Le gusta correr a por la pelota y devolvérmela con calma, comer nísperos, tumbarse a mi lado mientras escribo y tenerme siempre a la vista. Se hace bolita para dormir en la esquina que forman el sofá y la butaca y cuando se relaja del todo duerme patas arriba. Cuando me voy de casa me espera tumbado en el porche y en cuanto escucha mi coche llegar se levanta y sale a recibirme a la puerta del jardín. No ladra. Le encanta bañarse en la piscina y, a veces, me hace chantaje emocional.

Somos dos viejos conociéndose. Y Hanson, diga lo que diga Jeanette Winterson, es más listo que cualquier gato y cualquier IA.

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