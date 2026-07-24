Son las diez y media de la noche y no tengo tema para escribir. Es la primera vez que me pasa desde que empecé el Cuaderno de verano. Normalmente, en algún momento del día, salta una chispa, una idea, una ocurrencia y a partir de ahí solo tengo que tirar del hilo. Así es cómo funciona. Sé que algo surgirá. Algo surge siempre.

Hoy no. A estas horas me imagino este documento en blanco como la pared de un rocódromo (no he estado jamás en un rocódromo, los he visto en internet y bueno, con eso tengo suficiente). Tengo que trepar, perdón, escalar hasta arriba, pero lo único que hay en la pared son asideros muy muy pequeños. Nada es muy consistente y, por supuesto, yo soy fatal escalando. A lo mejor me caigo a media pared.

Primer agarre para enganchar la punta de los dedos:

Volviendo a Los Molinos he atravesado media Meseta y he tenido miedo. El termómetro del coche ha llegado a marcar 42,5 °C. El paisaje era casi desértico, todo amarillo, cegado por una luz abrasadora que borraba cualquier contorno. Casi podía ver el aire calcinante bailar alrededor de los objetos, las casas, los árboles, las gasolineras, las señales. El aire abrasador parece contonearse en un movimiento que, cada vez con más insistencia, insinúa: no vais a poder escapar de mí, acabaré con vosotros.

Segundo agarre para apoyar el pie derecho y empezar a trepar:

En La carretera, de Cormac McCarthy, el apocalipsis es frío. Hay nieve, viento, oscuridad. Nunca he creído que el fin del mundo vaya a ser una glaciación, eso se quedó atrás, en esas edades de hielo que congelaron el planeta y los mamuts y los conservaron preservados para que nosotros pudiéramos descubrirlos. El fin del mundo va a estar lleno de luz y un calor asfixiante y no quedará nada que las generaciones futuras puedan encontrar. Todo será ceniza.

Tercer agarre para darme impulso, saltar y con la mano izquierda llegar a un agarre más alto:

Para salir de tu burbuja de vida: la gente que conoces, el ambiente en el que te mueves, la música que escuchas, las noticias que te llegan, el estilo de vida que te es más familiar, no hay nada mejor que parar a comer en una gasolinera. Son como pequeños mundos en miniatura. Mejor que un mundo. Pocos lugares tienen tanta diversidad como una gasolinera, porque el calcular mal la cantidad de combustible que te queda te ocurre igual con un Seat Ibiza de 2015 y con un Lexus de antes de ayer. Y ocurre lo mismo con las ganas de ir al baño. Pocas cosas igualan más. Hoy he parado para comerme un bocadillo de bacon y queso mientras leía el New Yorker. En la tele estaba puesto el informativo de Antena 3. Hacía años que no lo veía. Me temo que les queda nada para salir directamente a decir que es necesario un golpe de estado. A mi lado, unas gemelas de 55 años comían torreznos mientras asentían con vehemencia a cada titular contra el gobierno.

Cuarto agarre y con este ya estoy a mitad de la pared:

He escuchado The Birth Keepers, un podcast de The Guardian sobre una especie de secta de mujeres que promueven el embarazo natural o salvaje. Esto es: ni un solo control médico, ni una ecografía, ni un análisis de sangre, ni ver si el niño viene en buena posición o no. Nada. Y a la hora del parto la mujer sola, sin matrona ni nada. ¿La razón para esta majadería? Pues una mezcla de «el sistema nos maltrata» con unas gotas de hippismo rancio del tipo «tu cuerpo es sabio» y, por supuesto, avaricia. Las dos cabecillas del grupo, por supuesto, se lucraban con «La guía completa del parto salvaje» y cursos para ser «una vigilante radical del parto». Por supuesto, como consecuencia de sus enseñanzas, muchos niños han nacido muertos y ellas dos han dicho que «pío, pío, que yo no he sido». Ellas son unas criminales pero, de verdad, a esas alturas, ¿cómo es posible que una mujer decida tener a su hijo sin las mínimas medidas de seguridad? ¿Por qué sigue en pie esa corriente absurda que pone la «experiencia» de parir por encima de la supervivencia del bebé? Como escribí hace muchísimos años: ¿alguien le guarda rencor a su madre por haber nacido por cesárea?

Quinto agarre. Los dos pies en el mismo soporte. A punto de alcanzar la cima:

Regar el jardín. ¿Cuándo empieza a gustarte? Pasada la infancia en la que el manejo de una manguera te parece algo a la altura de tener el poder sobre la espada del Rey Arturo, el riego se convierte en una tarea a evitar hasta que de repente le encuentras la mística y te pones a regar mientras piensas en el olor a tierra mojada y en Pino, el padre de tu cuñado, que incluso regaba bajo un paraguas cuando llovía porque decía que la lluvia no calaba bien. Yo creo que riego regular. Me falta estilo. Tengo que practicar más.

Busco en mis cuadernos la cita que me sirva para, con un último empujón de brazos, coronar la pared. La encuentro.

«Lo difícil es escribir, no escribir bien. En los talleres literarios se puede aprender a escribir bien, pero no a escribir. Para escribir bien hay recetas, consejos útiles, un aprendizaje. Escribir, en cambio, es una decisión de vida, que se realiza con todos los actos de la vida». César Aira: Continuación de ideas diversas

Conseguido.

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