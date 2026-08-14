A mí me gustaría no tener que salir de casa nunca. O casi nunca, para no ser exagerada. Pero casi nunca lo consigo. Hay que salir para ir a trabajar, para ir a por provisiones, a Correos, a visitar a alguien, a hacer una gestión administrativa, a la gasolinera, al vivero, al tinte, a la mercería, a lavar el coche, a llevar a reparar algún aparato, a por pienso para el perro, a por una manguera más grande, a enviar un paquete de wallapop, a ver a mi madre, al centro de salud, al punto limpio, al contenedor de papel, al de ropa, al de los plásticos, a devolverle platos a Susana de la cantina, a ver al del seguro, a la frutería... Un sinfín de actividades que, como no tengo mayordomo, tengo que acometer yo sola.

No me gusta tener que salir de casa, pero si salgo necesito ser efectiva, certera. Pocas cosas me encabronan más que salir de casa a hacer recados y que estos se frustren. De una lista de seis puedo tolerar que uno salga regular, con dos fracasados ya doy el día por perdido y con tres, me rindo, vuelvo a casa, y al cerrar la puerta del jardín me digo: «Si es que no tenía que haber ido a ninguna parte... »

Por el contrario, cuando hago un pleno, cuando antes de salir de casa planeo minuciosamente el orden de los recados y ese orden se cumple sin contratiempos, la sensación de satisfacción, de triunfo es estupenda. Me siento una mujer de éxito. Casi me dan ganas de ponerme tacones.

Hoy salía de casa con media docena de recados a completar. Era un plan muy ambicioso que ha estado a punto de torcerse desde el principio por un mensaje inesperado de mi hermano: «¿Vienes a por tu envío?». Ni me acordaba del envío ni tenía previsto recogerlo pero, por supuesto, he contestado: «Estoy saliendo por la puerta para ir a tu casa». Este nuevo recado sumaba el séptimo elemento a la combinación y hacía peligrar todo mi plan, así que he sido quirúrgica en su ejecución: llegada, llamada al timbre, saludo a mi hermano y a mis sobrinos que acababan de levantarse, brevísima charla sobre lo emocionante del eclipse, rápido intercambio de pareceres sobre libros, salida veloz con mi envío (que no era de droga ni de nada ilegal) y dos Astérix que le había prestado a mi sobrino. Nada más salir, ya en el coche, comprobación rápida en google maps para mi siguiente recado: recoger una lámpara de bronce comprada en el chat del mercadillo de la Sierra. 10 minutos de trayecto escuchando un podcast. Levísimo despiste. Recalcular la ruta. Llegada. Entrada. Breve charla con la señora vendedora que a la pregunta «¿La lámpara funciona?» me ha mirado como si le hubiera preguntado su signo del zodiaco: «Pues no lo sé». Hemos tenido unos momentos de pánico cuando al probar la lámpara no ha funcionado, pero todo se ha resuelto con una nueva bombilla. Mientras la señora iba a buscar esa bombilla me he fijado en la casa: sofá de polipiel, gran boiserie de madera oscura, unas botas de montaña que obviamente no eran de ella pegadas al sofá y la tele encendida a todo volumen con una tertulia en la que unos vocingleros de tercera división (los de primera andan de vacaciones y éstos son los sustitutos de los sustitutos de los titulares) hablaban de que lo que ocurrió ayer en Dinamarca es intolerable. He fantaseado con que hablaran de Hamlet, pero el manojo de acelgas en un escurridor y el plato con las acelgas cortadas al lado que estaban sobre la mesita de delante del sofá me han convencido de que por ahí no iban los tiros.



La lámpara ha ocupado su lugar junto con el envío y los Astérix y de ahí al recado más importante de la mañana: recoger por tercera vez la aspiradora Rowenta.

En un rápido regate del que me siento muy orgullosa, de camino, he parado en una farmacia a por mis pastillas para el colesterol. Estaba muy ufana por haber encajado esta tarea a capón, en un quiebro temporal, pero mi alegría se ha venido al traste por lo lentos que han sido al despacharme. Me ha sorprendido, además, que eran tres hombres atendiendo. Tres hombres muy parecidos: de mediana edad rozando los cincuenta, maduros, con una cantidad razonable de pelo, de vestimenta correcta bajo la bata blanca pertinente y con ademanes parecidos. Mientras esperaba he imaginado que eran tres hermanos de buena familia a los que sus progenitores habían puesto una farmacia o, en su defecto y más acorde con los tiempos, habían decido tener un negocio común. Eran tan arquetípicos que llevaban las chapitas esas que se ponen con la jerarquía farmaceútica y que, por cierto, debería estar explicada en un cartel en cada botica: como la nomenclatura de las nubes. He intentado ver si compartían apellido pero no he conseguido comprobarlo. En cualquier caso, a mí me ha atendido el que, en el cuento, sería el cerdito joven espabilado: el que se libra del lobo porque construye la casa de ladrillo.

La recogida de la aspiradora ha sido rápida, indolora y repetitiva. Es la tercera vez que paso por el mismo proceso. Empiezo a sentirme Bill Murray en el Día de la Marmota porque, además, empiezo a sospechar que pronto me veré repitiendo todo el proceso por cuarta vez.

Cuando encadeno gestiones de este tipo, en distintos lugares, en diferentes pueblos, de un lado a otro, el coche se convierte en el lugar en el que reponer fuerzas, recomponer los elementos y recalcular rutas y posibilidades. A veces, en una de esas paradas técnicas, me doy cuenta de que mi ambición ha sido desmesurada y algo tengo que dejar atrás, postergar, olvidar. Hoy, los trayectos en el coche han estado dedicados a la comida. Recién llegados de viaje, a punto de volver a irnos, la nevera está en ese difícil momento en el que no hay nada o casi nada y tampoco puedes comprar mucho porque vas a volver a irte. Mi cabeza repasaba los congelados, lo que tengo en la despensa, mezclando ingredientes intentando conseguir un resultado apetecible. Jugar a esto, a encontrar una comida sabrosa, con pocos ingredientes que además estás recordando de memoria, es mucho más difícil que jugar a lo de las palabras. «Tengo filetes empanados congelados y coles de Bruselas lo que podría molar pero las coles me dan gases y no es día para tener gases. Tengo tomate frito, podría hacer pasta con tomate frito. ¿Y ensalada? Filetes con ensalada. Tengo un tomate, una cebolla pero nada de verde. ¿Y si hago pasta? ¿O guisantes salteados?» De este bucle he salido parando en el Aldi, he paseado por los pasillos intentando saber por qué había entrado y he salido con una compra ridícula: una bolsa de brotes tiernos, papel higiénico y una bolsa de patatas.

¿Y la fruta?, he pensado en el coche. «Ah, no. Que esta quería comprarla en la frutería del pueblo». Una nueva parada. No sé comprar poco, tengo que concentrarme. Mi querencia natural es a comprar mucho para así minimizar las visitas a las tiendas y por eso hoy necesito la máxima concentración: «No mires, no mires, no mires. Centrate. Mantén el foco. Venga, 3 melocotones. Ni uno más. No, 4 no... Solo tres. ¡Concéntrate! Un aguacate. Solo uno. Sigue, sigue, sigue, avanza por el pasillo. Un tomate. Vamos, vamos, vamos... ya lo tienes. 6 ciruelas. ¡A la caja!» No voy a mentir. He salido muy satisfecha de este recado. Como un alcohólico que consigue salir de un bar sin beber.

De ahí solo me quedaba mi recado favorito: ir a Correos. Me encanta llegar a la oficina, saludar, ver el pánico en la cara de Begoña cuando me ve entrar: «Dime que son solo un par de cartas o más de veinticinco». He aprendido que si son más de veinticinco el franqueo es automático y no tiene que ir poniendo todas las pegatinas... aunque muchas veces yo la ayudo y charlamos mientras preparamos las cartas. Me pregunto si no tiene curiosidad por saber a quién escribo tanto. El otro día me dijo que soy la persona del pueblo que más correo recibe y envía. Me hizo muchísima ilusión.

Dos horas y treinta y tres minutos después he vuelto a Orbela con el envío, los Astérix, la lámpara de wallapop, mis medicinas, la aspiradora reparada, papel higiénico, brotes tiernos, patatas fritas y el comprobante de envío de seis cartas. Y de bastante buen humor.

Al entrar en casa me hubiera merecido una ovación cerrada.

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