Cosas que (me)pasan

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Discusión sobre este post

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Aída Sanz
2h

¡Se dice boiserie! Y no 'el mueble ese grande de madera en el salón que va de pared a pared'. Tengo que buscar la ocasión de usarlo proximamente 😆

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CAROLINA
2h

Tu cuaderno de verano me alegra los días!!!

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7 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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