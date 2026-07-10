Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Daniela
1h

Me encanta el cartel, lo vi mucho en inglés, pero nunca en alemán, igual te lo encontró María en Berlín…

El cuaderno de verano es una cosa reconfortante y esperada, una pausa, una manera de guardar los instantes o y los pensamientos instantes…. Yo lo valoro muchísimo! Gracias !!

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Ana G.
9mEditado

Pues nada, bendito “vaso de agua” que te ha quedado.

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Por supuesto, sigue adelante.

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