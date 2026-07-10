Elfriede Stegemeyer (1908-1988)

Desde el lugar donde me siento en el sofá veo el cielo, un par de ramas de un membrillo y la copa de uno de los cerezos por la ventana que hay en el tejado de la cocina. La primera vez que me senté en este sitio, en el que de manera inconsciente decidí que era el mío, me sorprendió esa vista. No contaba con ella. Esa ventana se me ocurrió uno de los días en los que estábamos revisando los planos de la reforma, unos días antes de empezar la obra hace ahora un año. «Vamos a poner aquí un tragaluz para que esta zona no quede oscura», dije tocada por una sabiduría espacial que me dejó gratamente sorprendida. «Buena idea», dijo mi tío, lo que me dejó aún más gratamente sorprendida. Digamos que aunque me adora, y yo a él, encuentra siempre mis sugerencias extrañas, peculiares y, a veces, hasta ofensivas. Lo del papel pintado lo lleva regular.

Me olvidé de ese tragaluz. Lo colocaron, lo admiré y volví a olvidarlo hasta el primer día que me senté aquí, donde estoy ahora mismo, y me di cuenta de que veía el cielo. Era marzo y veía un cielo gris, encapotado. Las ramas desnudas de los dos árboles se asomaban como queriendo cotillear. Ahora mismo, con hojas de un verde brillante, se recortan contra el azul del cielo y se mueven mecidas por el viento, pero yo no lo escucho. Es como si bailaran una melodía interna.

Bajo el cielo y las ramas, a esta hora de la tarde, un rayo de luz cae en diagonal de izquierda a derecha, iluminando las vigas de madera, la esquina de la puerta del armario donde guardo las especias y el aceite y un tarro de barro que compré en IKEA y en el que tengo el pan rallado. Directamente debajo de la ventana está la nevera. Sobre ésta veo una bandeja de mimbre de colores que rescaté de la casa antigua y una fuente de barro, con el interior amarillo y azul, que compramos en Portugal en el viaje de fin de novios. Mientras escribía estas líneas el rayo se ha retirado. La cocina va quedando en sombra, todavía luminosa, pero la luz del sol ya solo se refleja en una de las vigas laterales de la ventana.

Escucho el leve zumbido de la nevera. Hanson ronca a mis pies. El viento que agita las ramas del membrillo y el cerezo mueve un cartel metálico que tengo colgando del pomo de la puerta de la casa en el que pone Ich bin im Garten. Clinc, clinc, clinc. Pasa el tren. Tengo que acordarme de usar la bandeja de mimbre. O tirarla.

«Le cogí el tranquillo y perdí el miedo en menos de un cuarto de hora. Pero de pronto se levantó ante mí el fantasma del futuro, la incógnita del “¿qué ocurrirá mañana?” que ha enturbiado los momentos más felices de mi vida»

Miguel Delibes: Mi querida bicicleta

Hoy hace diez días que empecé el Cuaderno de verano. Han pasado volando. Varias personas me han dicho que menudo trabajo. Un amigo me escribió para decirme que estoy loca por haber empezado a escribir este Cuaderno de verano. «Tendrás que contar que bebiste un vaso de agua».

El texto de hoy es un poco eso, contar que me he bebido un vaso de agua. No tiene profundidad, ni trascendencia, ni va a ningún sitio. No se trata de eso. Desde marzo he querido escribir sobre ese rincón de cielo que veo desde el sofá. De la sorpresa al descubrirlo, de la calma que me proporciona. Quería, aunque no lo supiera, desmenuzar cada detalle de esa vista desde el sofá para descifrar por qué me gusta tanto.

Cuando me despierto cada día no tengo ni idea de qué voy a escribir. Tampoco temo que no se me ocurra nada. Como a Delibes con su bici, hace tiempo que perdí el miedo a escribir y le cogí el tranquillo. A lo largo del día espero que un detalle, un destello, una frase, un recuerdo o una sensación aparezcan y me digan: «Ey, escribe sobre mí». Escribir todos los días, sin pretensiones, sin ínfulas, sin esperar trascendencia es un placer porque todo vale.

Un vaso de agua, la vista desde el sofá, un trozo de cielo, el clinc clinc de un cartel en el que pone Ich bin im Garten.

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