Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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María Maroto
14h

Estoy con A. El Lorzis sabe muy bien lo que hace. Con las gafas te puede pasar como a mí marido con su navaja suiza: la perdió un verano en un bosque navarro y apareció el verano siguiente en una playa de La Graciosa. Estás rodeada de jubilados o jubilables....

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Patricia
13hEditado

Yo colecciono gafas de sol, (de las que son sin graduar), y he perdido unas cuantas, creo que es inevitable. Que las graduadas te hayan durado quince años es muchísimo. Adoro a Hanson, me encanta que nos pongas fotos de él. Lo imagino metido dentro del río y me alegro mucho de que tenga una vida tan estupenda con vosotros.

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Por supuesto, sigue adelante.

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