Homenaje a mis gafas

—Parece que vayas a correr la media maratón de París.

—No se me ocurre nada más lejos de mi área de confort, de mis intereses o de mis habilidades que tener pinta de correr una media maratón.

—Lo sé.

Las gafas de sol que llevo hoy son de macarra de polígono industrial, de ciclista motivado que cada mañana del fin de semana sale a pedalear kilómetros y kilómetros, de gente que va vestida siempre con ropa de Decathlon. Y, además, me sientan de angustia. Es como si me robaran mi cara, mi personalidad. Si me pongo dramática: mi alma y mi historia.

¿Por qué las llevo? Porque he perdido mis queridísimas gafas de «guardia civil bajito y cabreado». Las gafas que llevaban conmigo desde ni me acuerdo cuándo, pero que buceando en mi historial de Instagram he encontrado como protagonistas en una publicación de 2011. Quince años conmigo y las pierdo. Sé, además, dónde me las dejé: en la mesa del mirador de Cicely el miércoles por la tarde. No me di cuenta hasta el jueves por la mañana. He hablado con los vecinos y he puesto un mensaje en el grupo de WhatsApp del pueblo. Nada. Las doy por perdidas. ¿Quién puede querer unas gafas de sol de guardia civil bajito y cabreado, graduadas, sucias y con las patillas mordidas?

Me encantaban esas gafas. Tendré que hacerme unas nuevas exactamente iguales, pero empiezo a sospechar si esta repentina deserción de objetos de mi antigua vida —el reloj despertador, las gafas— no tendrá un sentido más existencial.

Me he gastado cuatro euros en dos pelotas para Hanson. ¿Por qué? Porque ayer perdimos la que le habíamos traído de Madrid. Por ahora, hemos estrenado la más pequeña. Bota bastante y parece que le gusta, pero es demasiado blanda y, cuando se deja llevar por la emoción de capturarla en el aire, se le clava en los colmillos y me la trae a la mano para que se la arranque. Confieso que me da un poco de grima.

En el paseo de hoy hemos llegado a una pequeña poza donde el río corría más lento. Hanson se ha metido hasta el centro del curso del río para allí tumbarse lánguidamente a disfrutar de la corriente. Cualquier cuerpo de agua que se le pone a tiro es para él una piscina. Todavía no sé si es lo suficientemente listo como para entender que hay zonas en las que la corriente podría arrastrarle. O, a lo mejor, todavía no confío lo suficiente en él como para no preocuparme cuando le veo lanzarse a chapotear. A. dice que le deje, que antes guiaba a gente ciega por la calle. Es más listo que nosotros.



En la página 120 del libro que estoy leyendo, Historias de fantasmas, de Siri Hustvedt, he dejado una mancha morada. Estaba comiendo cerezas mientras leía. En la página 121 leo:

«La pregunta “¿Dónde están los muertos?” no puede responderse con “En el cementerio” o “En las cenizas que guardamos en una urna sobre la repisa de la chimenea”. A veces desearía ser una de esas personas a las que les consuela la frase: “Está en el cielo”. ¿No es el cielo otro nombre para la nada? Y aunque existiera, no está aquí, ¿verdad?».

—Si le decimos a Hanson ahora que vamos a dar un paseo...

—Empieza a hablar y nos dice que renuncia, que prefiere volver a currar.

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