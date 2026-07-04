Perona de Málaga. Shitake. Judías planas de Málaga. Champi mini y Portobello.

Me encanta la avalancha de colores de los mercadillos. El que frecuento no es muy grande. Unos años atrás era más grande, con muchos más puestos, pero ahora un espacio vacío en la explanada de asfalto separa dos hileras donde antes había tres y hasta cuatro. No sé a qué se ha debido ese despoblamiento. A lo mejor los mercadillos, como los pueblos, también pierden población. Puestos y vendedores que se van en busca de mercadillos más grandes, con más público, que den más dinero. Puestos y vendedores que mueren. Puestos y vendedores de productos que ya nadie compra.

Papayas. Mango de avión. Oferta de patatas. Ofertón de brevas. Cherry rico-rico. Melocotón selecto. Tomates especiales para ensalada. Ofertón tomate de pera. Tomate ibérico selecto. Oferta de padrón. Padrón auténtico.

Me toca el 71 y van por el 41. Treinta números que me dan para echar un vistazo por los otros puestos. Está el de bisutería y joyitas que no miro nunca. No me llama la atención y la mayor parte de las veces se me olvida ponerme pendientes o llevo los mismos seis meses. Curioseo los de ropa. No necesito nada, pero atravieso los pasillos con faldas, vestidos, camisetas, pantalones, chaquetas, por si acaso encuentro algo que sea ropa de ser feliz. Veo pantalones para mis hijas y les mando un vídeo. Les gusta. Los compro. Mi madre ha bajado a este mercadillo toda la vida y muchas veces volvía a casa con ropa para nosotras: «He visto esto y he pensado que os gustaría». Yo no arriesgo, la tecnología me permite preguntar antes.

Todas las sandías y melones son de España. Todas las frutas de temporada están riquísimas. Pimientos finos. Pimientos gordos. Tenemos tomates con sabor. Oferta de melocotón de secano.

El puesto en el que yo compro siempre es el más concurrido. Hay más puestos vendiendo fruta y verdura, puestos en los que dos o tres vendedores miran aburridos a la clientela que no se acercan o atienden a los escasos transeúntes que se acercan. ¿Por qué hay treinta números de espera en uno y nadie en el otro? Yo compro siempre en ese por tradición, porque es el que conozco, porque me llaman niña y porque discuto con los dependientes sobre el perejil y mi madre.

Kiwi verde de New Zeland [sic]. Guindillas. Sandías sin pepitas casi ralladas. Todo escrito a tiza con una caligrafía muy personal en unas pizarritas que a mí me recuerda a los colegios de los años 20 ó 30. Es como si los del puesto hubieran arrasado en el derribo de unas escuelas antiguas.

«¿Quieres perejil?», me pregunta el que me está atendiendo. «¡No! ¡Ella no quiere perejil, la que cocina con perejil es su madre!», grita Eva desde la otra punta del puesto al mismo tiempo que parte una sandía para otra clienta. Me sorprende que sea capaz de atender a la conversación que estoy teniendo a ocho metros de distancia, pero me deja más alucinada tener fama de no cocinar con perejil. Algo totalmente falso. Me pregunto qué historias irá contando mi madre. Cada día me siento más Vivian Gornick en Apegos feroces:

«La relación con mi madre no es buena y a medida que nuestras vidas se van acumulando, a menudo tengo la sensación de que empeora».

Compro tomates raf de la huerta, dos calabacines no muy grandes, dos kilos de melocotones, un kilo de albaricoques, un mango para una ensalada con burrata y anchoas, plátanos. He bajado tarde y me quedo sin picotas y sin cerezas.

Se me ha olvidado comprar coliflor. La culpa es del carpintero que me llamó para decirme que venía a casa a traerme, por fin, el carrito de la tele.

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